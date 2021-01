¿Quiénes son los tres policías asesinados en Puerto Rico?

Luego del asesinato del lunes 11 de enero de tres policías en una persecución ocurrida en una de las principales vías de acceso a la capital de Puerto Rico, San Juan, la cual dejó un saldo de dos policías muertos por herida de arma de fuego, un tercero fallecido tras ser atropellado, y un cuarto agente herido. Los tres agentes que perdieron la vida cumpliendo su labor de servir al pueblo puertorriqueño y velar por la seguridad y orden de su ciudad, fueron identificados como Luis Marrero Diaz de 42 años de edad y sus compañeros, Luis Salamán Conde y Eliezer Hernández Cartagena.

We are deeply saddened to report the loss of Agent Luis Salamán-Conden, Agent Eliezer Hernández-Cartagena of the Carolina Municipal Police Dept in Puerto Rico and Agent Luis Marrero-Díaz of the PR Police Dept. May they rest in peace. Thank you for your service. #OfficerDown pic.twitter.com/bygSTjfXbh — RosemontPublicSafety (@RSMTpolicefire) January 12, 2021

¿Quién era Luis Marrero Diaz?

Además de ejercer su labor como policía en Puerto Rico, Luis Marrero Diaz era muy querido en el mundo del beisbol. El oficial estatal era un gran deportista que dejó su huella como lanzador en el Béisbol Superior Doble A y la Coliceba tal como quedó constatado por las redes sociales en las que decenas de personas dejaron sus mensajes lamentando su muerte.

La trayectoria de Luis Marrero Díaz registra como lanzador desde 1999 a 2009 con los equipos Maceteros de Vega Alta, Pescadores del Plata de Comerío, Bravos de Cidra, Melao Melao de Vega Baja y Atenienses de Manatí, según detalló el oficial de prensa de la pelota dominguera Héctor “Titito” Rosa. En la Coliceba, lanzó con los Correcaminos de Toa Alta.

“Era un ciudadano de bien que lamentablemente tratando de defender la seguridad del país y mira las consecuencias cuáles fueron”, expresó el presidente de la Federación Puertorriqueña de Béisbol, José Quiles, a EL VOCERO.

Así mismo, el administrador de la página de Facebook 27 Outs Donde Solo Se Habla de Béisbol, Ramón “Moncho” Meléndez, detalló que Marrero Díaz “siempre se dio a respetar como jugador”.

“Hoy el béisbol está de luto ante la triste noticia de la partida (de Luis Marrero Díaz), víctima de la maldita criminalidad. Tuve la oportunidad de estar con él en la Coliceba con los Correcaminos de Toa Alta y siempre (fue) serio en sus cosas. Me decía: ‘¿hoy se corre?’ (El dirigente) Cheo Berríos le encantaba traerlo como ‘set up’ (relevista), pero él se preparaba como iniciador. Siempre se dio a respetar como persona, como jugador y como agente del servicio de seguridad pública”, escribió Meléndez”.

✝️ Nota de duelo | Descanse en paz Luis Marrero Díaz pic.twitter.com/h1rM5DTvUI — Béisbol Superior Doble A ⚾️🇵🇷 (@BeisbolDobleA) January 12, 2021

Por su parte, la madre de Luis Marrero Diaz, la señora María Luisa Diaz, expresó al medio Noticentro (Wapa) que su corazón se rompió cuando se enteró del deceso de su hijo de 43 años, Luis Marrero Diaz, en medio de una persecución en el área de Isla Verde.

La señora María Luisa Díaz dijo en la entrevista que “no hay palabras para describir ese momento cuando tu sientes que te arrancan parte de tu vida. Yo sentí que mi corazón se rompió. De hecho, si no me agarran me caigo al piso porque cuando es una cosa que tú esperas no es tan fuerte, pero esto así tan de momento, tan fuerte”, sostuvo Díaz.

La madre de Luis Marrero Diaz manifestó que su hijo y ella habían sobrevivido hace unos meses al coronavirus COVID-19. Recordó que mientras estuvo aislada con su hijo, ya que ella también contrajo la enfermedad, “nos compenetramos tanto”.

“Este último mes que estuvimos los dos enfermos encerraditos en la casa, nos compenetramos tanto. Siempre ha sido un hijo excelente con su papá y conmigo y con sus hermanos. Nosotros somos una familia pegadita con ‘crazy glue””, dijo. Luis Marrero Díaz también deja huérfanas a tres hijas, una de ellas de 16 años.

Tres policías mueren tras persecución en Isla Verde | 📸 Carlos Rivera Giusti y Josian E. Bruno Gómez https://t.co/Y8rflnCqPe pic.twitter.com/GZCoem3hNP — El Vocero de Puerto Rico (@VoceroPR) January 11, 2021

El gobernador envió sus condolencias

El Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, por medio de un comunicado, expresó su sentido pésame a las familiares de los agentes policiales fallecidos en este suceso. En el mismo, rectificó la identidad de los policías. Lamentablemente, no se tiene más información sobre la vida o trayectoria de Luis Salamán Conde y Eliezer Hernández Cartagena.

En memoria del policía estatal Luis Marrero Díaz, y los policías municipales Luis Salamán Conde y Eliezer Hernández Cartagena, quienes fueron asesinados ayer en Carolina.

El gobernador @GovPierluisi decreta tres días de duelo en #PuertoRico. En memoria del policía estatal Luis Marrero Díaz, y los policías municipales Luis Salamán Conde y Eliezer Hernández Cartagena, quienes fueron asesinados ayer en Carolina. pic.twitter.com/SR96a4on5r — Kevin Rodríguez (@kevinjoel90) January 12, 2021

¿Qué pasó con el homicida?

AHORA: Policía de Puerto Rico comparte el rostro del principal sospechoso de balear a muerte a tres policías en violenta persecusión ocurrida hoy en Carolina. Más a las 11pm por Telemundo:

Información confidencial

787-793-0457

787-343-2020 pic.twitter.com/tpVEhIYwaK — José Rivera Adrovet (@jadrovet) January 12, 2021

Por otra parte, mientras Puerto Rico se encuentra consternado por el crimen de estos héroes, una llamada confidencial alertó a la policías sobre el hallazgo de un cadáver que asocian es el homicida de los agentes.

El cuerpo que fue encontrado a la 1:59 de la madrugada de hoy, martes, al lado de un basurero clandestino en la intersección de la calle San José y la marginal del expreso Muñoz Rivera en Santurce, apareció con un escrito que decía: “Yo soy el responsable del asesinato de los guardias. Aquí está”, se lee en el cartón dejado sobre el cadáver baleado.

Las autoridades realizaban gestiones para localizar a los familiares del joven identificado preliminarmente como David Emanuel Rivera Batiz, de 23 años, oriundo de Ponce, quien llevaba un tiempo residiendo en el sector La Colectora, en Santurce.

Santurce, Puerto Rico: Se investiga, al momento, si la víctima tiene o no relación con el asesinato de los tres policías ayer, lunes. https://t.co/iKKa9XA5K1 — Telemundo 31 (@Telemundo31) January 12, 2021

Este martes, el comisionado de la policías, Antonio López, ha hecho un llamamiento a la comunidad para que presten toda su colaboración a las autoridades suministrando información que permita esclarecer los hechos acontecidos.

Three police officers were killed in Puerto Rico when a carjacker opened fire at them and ran over one of the officers in the middle of a busy expressway, the authorities said. https://t.co/muaBVxzlV9 — The New York Times (@nytimes) January 12, 2021

