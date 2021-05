Choques entre policía israelí y palestinos en Explanada de las Mezquitas Jerusalén

Continua la violencia en Jerusalén, luego de registrarse un fin de semana de enfrentamientos entre manifestantes palestinos y fuerzas de seguridad de Israel, que dejaron a más de trescientos heridos en la ciudad vieja y sus alrededores. Esta violencia despertó la alarma en la comunidad internacional por las posibles tensiones que se puedan presentar en este territorio.

Coincidiendo con el Día de Jerusalén, este lunes 10 de mayo, en la Explanada de las Mezquitas, tercer lugar santo del Islam, conocida también como Monte del Templo por los judíos, continuaron los enfrentamientos, convirtiendo este lugar en un escenario de guerra en donde se lanzaron piedras, gases lacrimógenos, y balas de goma. Esta escalada terrorista, llamó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Jerusalén, una petición hecha a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Túnez.

#Enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí dejan centenares de heridos en la Explanada de las Mezquitas Escalada de #violencia coincide con la celebración hebrea del "Día de Jerusalén", que marca la ocupación de la parte oriental de la ciudad por #Israel en 1967. /cc pic.twitter.com/P7bs6KP4Hx — DW Español (@dw_espanol) May 10, 2021

Es de señalar, que estos actos violentos que no se presentaba desde el año 2017, se registraron al revivir un viejo conflicto por posesión de tierras, cuyas raíces están en los planes de los colonos judíos por ocupar las casas de palestinos ubicadas en Jerusalén del este, quienes las ocuparon en calidad de “Propietarios protegidos”.

En este contexto de la situación, la ONU, la Unión Europea, EE.UU. y Rusia expresaron el pasado sábado su “profunda preocupación” por la violencia en Jerusalén. Así como también, personal enviado por parte de estas cuatro entidades al sitio, miembros participantes en la mediación de paz entre los palestinos e israelíes, dijeron, seguir de cerca la situación, comentó la Oficina del Coordinador Especial de la ONU para Oriente Medio en un comunicado.

“Los enviados observaron con grave preocupación los posibles desalojos de familias palestinas de los hogares en los que han vivido durante generaciones en los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan, en Jerusalén este, y expresan su oposición a las acciones unilaterales, que no harán más que agravar el ya tenso ambiente. Hacemos un llamado a las autoridades israelíes para que actúen con moderación y eviten medidas que agraven aún más la situación durante este periodo de días sagrados musulmanes”, expresa el comunicado.

“Pedimos a todas las partes que mantengan y respeten la situación en los lugares santos. Todos los líderes tienen la responsabilidad de actuar contra los extremistas, y de pronunciarse contra todos los actos de violencia e incitación”, indicó el mismo.

De otro lado, la Comisión Europea también condenó la violencia y expresó su preocupación por los posibles desalojos.

“Estas acciones son ilegales según el derecho internacional humanitario y únicamente sirven para alimentar las tensiones en el terreno”, dijo Peter Stano, portavoz principal de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en un comunicado.

La violencia se enquista en la Explanada de las Mezquitas. La tensión es máxima porque hoy es el Día de Jerusalén, con un desfile juvenil con banderas de Israel que atravesará el barrio musulmán de la Ciudad Vieja bajo protección militar.https://t.co/NOsb2v86gF por @jojo_tutu pic.twitter.com/5wk7nIMKeb — La Vanguardia (@LaVanguardia) May 10, 2021

¿Cuál es el origen del conflicto?

El factor de tensión presentado durante las ultimas semanas en Jerusalén, se halla en la situación de las familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah, que están amenazadas con ser desalojadas en favor de colonos judíos.

Como explica Israel Noticias, el caso de Sheikh Jarrah es un asunto jurídico complejo y de larga duración, que ha estado sujeto a reclamaciones de propiedad del terrotorio por parte de propietarios judíos a los arrendatarios palestinos. De hecho, el asunto tiene un ingrediente que incorpora la importancia religiosa de la zona y abarca una historia que se remonta a la época del mandato británico anterior a 1948. El caso ha sido objeto de un proceso judicial desde 1972, y actualmente se encuentra ante el Tribunal Supremo de Israel, donde se espera una decisión final en el próximo mes.

Los enfrentamientos de este fin de semana, se dan en cuanto que la comunidad pro-palestina afirma que Israel está desalojando injustamente a cuatro familias palestinas de sus casas ubicadas en este barrio, y que esto ejemplifica las acusaciones contra Israel en el contexto del conflicto más amplio con los palestinos.

Por el contrario, la respuesta de los propietarios del inmueble (una ONG privada israelí, Nahalat Shimon), afirma que tiene el título legal de la propiedad y que, los inquilinos al no haber pagado la renta del alquiler deberían ser desalojados por infringir la ley, según El Tiempo.

“¡Fuera de aquí, perro!”, gritó un manifestante palestino en Sheik Jarrah a los diputados ultrareligiosos que visitaron el barrio este lunes. En un gesto de provocación, Orit Strock, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, parlamentarios de extrema derecha, se abrieron paso entre los manifestantes para llegar a una casa ya habitada por colonos, aseguró el Periódico.

👉 Decenas de heridos en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén por choques entre policía israelí y palestinos Está prevista para hoy una reunión del Consejo de Seguridad de la @ONU_es sobre la situación en Jerusalén, a petición de Túnez pic.twitter.com/XQpGFTgYbF — CyLTV (@cyltv) May 10, 2021

Día de Jerusalén

En esta conmemoración, miles de israelis siguen la ruta tradicional de un desfile anual en el mes del “Ramadán”, en el que con banderas desde el Oeste de Jerusalén hasta su zona oriental ocupada, atraviesan el barrio musulmán en dirección al Muro de las Lamentaciones, principal lugar de culto del judaísmo. Pero, según el Comercio, tras una mañana marcada por fuertes disturbios entre fieles palestinos y Policía israelí en la Explanada de las Mezquitas, y de enfrentamientos en las calles de la Ciudad Vieja y de choques entre jóvenes palestinos e israelíes, la Policía israelí impidió que la marcha entrara por la Puerto de Damasco, una de las entradas a la ciudad amurallada, donde estaban congregados decenas de palestinos.

Cientos de palestinos resultaron heridos el fin de semana en enfrentamientos contra fuerzas de seguridad israelíes en Jerusalén Este. Los choques registrados próximo a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén y la Ciudad Antigua son los peores desde 2017.#RNNInternacionales pic.twitter.com/8jr2w5ciOM — Noticias RNN (@NoticiasRNN) May 10, 2021

Esta fiesta de reunificación de la ciudad durante la Guerra de los Seis Días de 1967, se trata para unos, una fiesta nacional, pero para los palestinos esta fecha no es otra cosa que el inicio de una lenta pero continua ocupación de sus territorios, por lo que existe un ambiente de tensión en toda la región desde la noche de ayer, por lo que puedan hacer los palestinos. Además, milicianos de Hamás han lanzado seis cohetes hacia la Ciudad Santa en “respuesta a la agresión del enemigo a la ciudad sagrada”, sin causar daños ni heridos, y el Ejército ha desalojado la Knéset, el parlamento israelí, mientras los residentes denuncian haber escuchado explosiones.

🇮🇱|URGENTE: Choques entre policía israelí y palestinos dejó 200 heridos en Explanada de las Mezquitas en Jerusalén. pic.twitter.com/qnogVa9TSG — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) May 10, 2021

“Este es un mensaje que el enemigo tiene que entender bien”, ha dicho Abu Obeida, portavoz del ala militar de Hamás. La facción palestina ha amenazdo con más ataques si Israel vuelve a invadir la Explanada de las Mezquitas o desaloja a las familias palestina de Sheik Jarrah, en Jerusalén Este, indicó El Periódico.

Esta mañana en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Oriental, 305 heridos entre los palestinos a mano de las fuerzas de seguridad israelíes, entre ellos hay 7 casos graves. Israel no escatima brutalidad y salvajismo a la hora de cargar contra los palestinos. pic.twitter.com/UTocb40qqc — Yamil Mahmoud Abusad (@illar49) May 10, 2021

Cabe anotar que las protestas se han extendido a Cisjordania y localidades árabes del norte de Israel.

Finalmente, cabe señalar que a través de CNN, un portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, dijo que la comunidad internacional que debía proporcionar protección a los palestinos y, en particular, instó al Gobierno de Joe Biden a presionar a Israel para que detenga sus ataques “para que los asuntos no lleguen a una etapa que no pueda ser controlada”.

Las fuerzas de seguridad israelíes golpean duramente a un manifestante Palestino en las explanada de las mezquitas en Jerusalén, esta mañana lunes. pic.twitter.com/JPzKynu50e — Yamil Mahmoud Abusad (@illar49) May 10, 2021

