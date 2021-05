VIDEO: Así cayeron restos del cohete chino a la Tierra

El mundo observó y esperó mientras los escombros del cohete más grande lanzado por China regresaban a la Tierra y caían al Océano Índico cerca de las Maldivas. Personas en Omán y Jordania capturaron imágenes de video cuando el cohete Chinses ingresó a la atmósfera, ardiendo y apareciendo como una luz brillante en el cielo.

Puedes ver las imágenes aquí o más adelante en este mismo artículo. Los escombros provenían de la etapa central de 23 toneladas de un propulsor Long March 5B. El cohete lanzó el módulo central de la nueva estación espacial de China desde la isla Hainan de China el 28 de abril, según Space.com. La primera etapa del cohete alcanzó la órbita en lugar de separarse y caer al océano.

Esto es lo que necesita saber:

Imágenes de video tomadas en Jordania y Omán mostraron el cohete estrellarse contra la Tierra como una luz brillante en el cielo

El video capturado por testigos en Jordania y Omán mostró los restos del cohete de China cayendo por el cielo, apareciendo como una luz brillante. El video fue compartido con Associated Press y Reuters. La mayoría de los escombros se quemaron en la atmósfera, según los medios estatales chinos y la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China.

El gobierno chino no dio a conocer el lugar exacto donde aterrizaron los escombros. Los testigos que capturaron las imágenes corroboraron el relato de que la mayoría de los escombros se habían quemado al entrar en la atmósfera de la Tierra.

Las coordenadas publicadas por los medios estatales chinos, haciendo referencia a la cuenta de la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China, indicaron que el punto de impacto estaba en el Océano Índico, al oeste de las Maldivas, según Reuters.

El cohete volvió a entrar en la atmósfera a las 10:24 am del domingo 10 de mayo, hora de Beijing (2:24 am GMT y 10:24 pm del sábado), aterrizando en las coordenadas de longitud 72,47 grados este y latitud 2,65 grados norte, según Reuters.

El administrador de la NASA, el senador Bill Nelson, emitió una declaración en la que pedía una navegación espacial responsable

El senador Bill Nelson, administrador de la NASA, emitió un comunicado el sábado 9 de mayo de 2021 en respuesta a los escombros del cohete chino Long March 5B.

Decía:

Las naciones con viajes espaciales deben minimizar los riesgos para las personas y los bienes en la Tierra de la reentrada de objetos espaciales y maximizar la transparencia con respecto a esas operaciones. Está claro que China no está cumpliendo con los estándares responsables con respecto a sus desechos espaciales. Es fundamental que China y todas las naciones y entidades comerciales con viajes espaciales actúen de manera responsable y transparente en el espacio para garantizar la seguridad, la estabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre.

Mientras tanto, uno de los periódicos estatales de China, el Global Times, acusó a los científicos estadounidenses y a la NASA de provocar miedo y “celos”, escribiendo que “Su exageración y difamación fueron en vano”.

“Estas personas están celosas del rápido progreso de China en la tecnología espacial”, dijo el periódico. “Algunos de (ellos) incluso intentan utilizar los ruidos que hicieron para obstruir e interferir con los futuros lanzamientos intensivos de China para la construcción de su estación espacial”.

El Comando Espacial de EE. UU. También emitió un comunicado, diciendo que los restos del cohete “volvieron a entrar en la Península Arábiga”.

“Se desconoce si los escombros impactaron la tierra o el agua”, continuó el comunicado. “USSPACECOM no realiza notificaciones directas a gobiernos individuales. La ubicación exacta del impacto y el alcance de los escombros, ambos desconocidos en este momento, no serán divulgados por el Comando Espacial de EE.UU. ”

