Mujer ‘zombi’ causa pánico en Seattle [VIDEO]

Un video de TikTok llamado “Mujer zombi” en Seattle está causando revuelo en las redes sociales, aunque algunas personas piensan que el término es inapropiado porque involucra a una mujer que parece estar en algún tipo de problema o angustia. No está claro qué está causando este actuar en ella.

El video fue compartido por primera vez por el usuario de TikTok SixTwentySeven, cuyo nombre es Ishea Brown Couch. Aunque se eliminó de TikTok, puede ver una compilación de los videos de TikTok a continuación. Tenga en cuenta que todo es muy perturbador. El video se volvió viral el 8 de mayo de 2021. Couch grabó el video de la mujer zombie el 6 de mayo.

El video muestra a una mujer tropezando por las calles. “¿Qué carajo?” dice la persona que hace el video mientras se desarrolla la extraña escena. Heavy.com se ha comunicado con la policía de Seattle para obtener más detalles y agregará la respuesta si la recibe.

Esto es lo que necesita saber:

La ‘mujer zombi’ de Seattle es vista en gran angustia, aullando por las calles

El video de arriba es una compilación de los videos de TikTok sobre la llamada mujer zombie de Seattle. En una escena, la mujer, con las manos apretadas alrededor del pecho, camina por las calles aullando o gritando de aparente angustia. En ambas escenas, cojea o arrastra una pierna o un pie.

En un momento se presentan dos policías para tratar de ayudar a la mujer. Parece que solo lleva un zapato. En otra escena, varios oficiales se agrupan alrededor de la mujer después de que se cae o está tendida en el suelo. La mujer claramente está muy angustiada en todas las escenas del video. En un momento, ella lucha mientras los oficiales intentan ponerla en una camilla.

Aún más extraño, parece que solo tiene mechones de cabello.

La mujer tenía “tres mechones de cabello” y “gritos agonizantes”, escribió un usuario de TikTok

El usuario de TikTok que tomó un video de la mujer describió lo que vio en un título que ahora ha sido eliminado.

“La cara. Ropa desgarrada. 3 mechones de cabello. Gritos agonizantes. Estaba conmocionada”, subtituló Ishea en su publicación original, según Dextero. “La policía terminó viniendo a ayudarla”.

No está claro quién es la mujer o por qué estaba tan angustiada. Algunas personas pensaron que era falso y era parte del rodaje de una película. Otras personas pensaron que ella era realmente un zombi. Otras gente pensó que la mujer había sufrido un accidente. También pensaron que estaba sufriendo un colapso mental. No se sabe la verdad de lo sucedido.

“Oye, si alguien vio ese video de ‘zombies’ en tiktok, estoy bastante seguro de que esa mujer tuvo un accidente y su cabello/cuero cabelludo se enganchó con algo y se lo arrancó. Estoy bastante seguro de que eso es lo que está pasando y, sinceramente, espero que reciba la atención médica que necesita y esté bien”, escribió una persona en Twitter.

“También estaba tratando de averiguar qué es, y mucha gente está señalando que podría estar filmando una película llamada KIMI, ya que la placa del auto es una placa de Washington y se está filmando en Seattle. Realmente espero que eso sea todo 😬”, escribió otro.

“Vi este Tiktok de esta mujer gritando de agonía, sosteniendo una bolsa de sangre (?) Y su cabello afeitado. OP dijo que la policía se la llevó”, escribió una mujer en Twitter.

“Aparentemente fue en Seattle y en realidad no sé nada, acabo de ver el video accidentalmente porque estaba en mi fyp y fue muy perturbador de ver. tenga cuidado, si se pone muy nervioso por estas cosas”, escribió otra persona en Twitter.

