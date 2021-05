Ray Reco McNeary: Acusado de secuestrar 5 empleados en banco de Minnesota

Ray Reco McNeary es un cliente de un banco con un extenso historial criminal que está acusado de tomar como rehenes a cinco personas en la sucursal del banco St. Cloud Wells Fargo en Minnesota.

El enfrentamiento se desarrolló durante un largo período de ocho horas el día 6 de mayo de 2021. Está detenido por cargos relacionados con robo a un banco y secuestro, dijo el jefe de policía William Blair Anderson, en una conferencia de prensa.

McNeary tiene un largo historial criminal en Minnesota por delitos graves. McNeary tomó los teléfonos de los rehenes y videos en vivo de la escena, confirmó el jefe de policía en una conferencia de prensa.

Esto es lo que necesita saber:

1. Los cinco rehenes finalmente fueron liberados

Los cinco rehenes resultaron ilesos y fueron finalmente liberados y se encuentran en casa. El enfrentamiento duró ocho horas y las autoridades destacaron la colaboración de las autoridades competentes

“Estamos muy contentos con los resultados. Ninguno de los rehenes resultó herido”, dijo el alcalde.

El sospechoso está detenido, dijeron las autoridades. El jefe dijo que no está claro si el sospechoso realmente tenía un arma, a pesar de informes anteriores de que tenía a los rehenes y les apuntaba con una pistola.

2. McNeary estaba molesto por una transacción bancaria, dijo la policía

A la 1:48 p.m, la policía recibió una llamada al 911. “Aparentemente, había un cliente masculino que estaba descontento por una transacción realizada en el banco. Lo que resultó ser disputa”, dijo el jefe.

El gerente de la sucursal llamó porque estaba preocupado por la seguridad del banco. Entonces, se disparó una alarma. La gente ya había huido del banco, pero cinco empleados del banco fueron tomados como rehenes y permanecieron allí, dijo el jefe.

El sospechoso pidió a la policía que llamara al FBi. “Durante todo el incidente, tuvimos contacto con el sospechoso de cualquier forma posible, incluso escribiendo notas y colocándolas contra la ventanilla del drive-thru”, dijo el jefe.

3. McNeary tiene varios antecedentes penales en Minnesota

“Hemos tenido numerosos contactos con este individuo desde hace una década”, dijo el jefe.

McNeary tiene antecedentes penales graves en Minnesota, habiendo sido acusado de:

– Conducta desordenada: ofensiva/abusiva/ruidosa/obscena (dos veces)

– Darle un nombre falso a un oficial del orden público

– Obstruir el proceso de ejecución legal

– Agresión doméstica: delito menor, intencionalmente inflige/intenta infligir daño corporal a otra persona.

– Entrar Sin Derecho

– Amenazas terroristas

– Agresión doméstica por estrangulamiento (desestimado)

Tiene una condena por delitos graves y múltiples condenas por delitos menores. Fue acusado de violar la libertad condicional.

Se suponía que el sospechoso estaría en la corte el 7 de mayo por otro delito violento, dijo el jefe. Cuando se le preguntó por qué el sospechoso presuntamente cometió el crimen, el jefe dijo que si las personas vieran su historial criminal no se sorprenderían y lo describieron como “extenso”.

4. El último rehén salió “corriendo hacia la puerta”

Las autoridades describieron una escena aterradora en la que algunos rehenes literalmente corrieron hacia la puerta.

El jefe de policía dijo que el sospechoso liberó a algunos rehenes y algunos corrieron hacia la puerta. El último rehén retenido “se arriesgó y corrió hacia la puerta”. La unidad táctica hizo una entrada simultánea.

El FBI dijo que sus negociadores de crisis estaban en la escena.

Según el SC Times, el primer rehén “salió del banco” a las 6:30 p.m., el segundo media hora más tarde, dos más alrededor de las 9:00 p.m. y el último rehén alrededor de las 10:25 p.m. el 7 de mayo.

5. Wells Fargo calificó lo sucedido como “momento traumático”

Wells Fargo describió la toma de rehenes como un “momento traumático para la comunidad”.

“Podemos confirmar una situación de rehenes en la sucursal de St. Cloud South de Wells Fargo, ubicada en 200 33rd Avenue South”, dijo Staci Schiller, portavoz de Wells Fargo, en un comunicado a SC Times.

“Estamos cooperando con la policía local y haremos todo lo posible para ayudar a las autoridades en su investigación. Reconocemos que este es un momento traumático para la comunidad y nuestros colegas. La seguridad y protección de nuestros clientes y empleados es nuestra prioridad más importante”.

