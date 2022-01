Policía disparó a sospechoso de robar un auto en el condado de Harris [VER]

El oficial de policía de Jersey Village disparó a un sospechoso que conducía un automóvil posiblemente robado durante un incidente en Pheasant Trace Court el miércoles por la noche, 5 de enero de 2022, en la ciudad del condado de Harris cerca de Houston, dijeron las autoridades. El sospechoso, que no ha sido identificado, recibió un disparo en el hombro. Los guardabosques de Texas están investigando el tiroteo. El oficial que disparó tampoco ha sido identificado.

Según el jefe de policía de Jersey Village, Kirk Riggs, los agentes localizaron un vehículo robado y estaban deteniendo el tráfico cuando dijeron que el sospechoso aceleró en reversa hacia el vehículo de los agentes. El oficial en el asiento del pasajero del vehículo abrió fuego y disparó al sospechoso. El sospechoso no identificado fue llevado al hospital en condición estable, dijo Riggs. El oficial también fue hospitalizado con heridas en la mano y posiblemente en la pierna, causadas por vidrios, dijo Riggs.

Riggs dijo que había otra persona en el vehículo, pero que no resultó herida. Solo uno de los oficiales disparó contra el sospechoso, según Riggs. Dijo que no hubo un intercambio de disparos. “El vehículo aceleró, golpeando su patrulla”, dijo Riggs. “Y obviamente temía por su vida y disparó su arma de fuego”.

El vehículo fue descubierto a través de un “Flock Hit”, un sistema de cámara que se utiliza para detectar vehículos que han sido denunciados como robados, dice el jefe Riggs





La policía dijo en un comunicado de prensa: “El miércoles 5 de enero de 2022, a las 6:21 pm, la policía de Jersey Village respondió a un vehículo robado reportado en Jones Road en dirección norte en 290. Los oficiales no pudieron localizar el vehículo en ese momento, sin embargo, Aproximadamente a las 7:34 pm, los oficiales localizaron el vehículo en Jones y Steep Park. Los oficiales siguieron el vehículo hasta la subdivisión de Winchester esperando una unidad de respaldo cuando el vehículo se detuvo”.

El departamento agregó: “Los oficiales activaron su equipo de emergencia y realizaron una detención de tráfico por delito grave cuando el sospechoso aceleró el vehículo directamente hacia el oficial cuando golpeó el vehículo policial. El oficial disparó su arma y golpeó al sospechoso en el hombro izquierdo”. El incidente ocurrió cerca del 9014 Pheasant Trace Court, dijo la policía.

Riggs dijo que el vehículo robado fue descubierto a través de un “golpe de bandada” y luego fue descubierto por los dos oficiales que estaban patrullando. Riggs dijo que las cámaras Flock son “cámaras lectoras de matrículas para vehículos robados, cualquier otro tipo de delitos que puedan existir … si está buscando un vehículo con información deseada. Tenemos varios en la ciudad y había uno allí en 290 y Jones”. El sistema de cámara está fabricado por Flock Safety.

Según su sitio web, “La tecnología Flock Safety se integra con el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), para proporcionar alertas a los oficiales de despacho y patrulla en las placas de los vehículos asociados con órdenes de arresto pendientes, personas desaparecidas y vehículos robados”. Las cámaras y el sistema brindan información a los oficiales, incluida la marca, el tipo y el color del vehículo, la información de la placa de matrícula y características únicas.

El oficial ha sido puesto en licencia administrativa, según la política del departamento, dice el teniente Heath Hawley





Según un comunicado de prensa del teniente de policía de Jersey Village Heath Hawley, “El incidente sigue siendo investigado por los Texas Rangers y el Departamento de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Jersey Village. El oficial involucrado ha sido puesto en licencia administrativa según la política del departamento”.

Las condiciones del oficial y el sospechoso no estuvieron disponibles de inmediato el 6 de enero. Según Hawley, el sospechoso fue llevado al Centro Médico Memorial Herman en el centro y se encontraba en condición estable. Hawley dijo: “El servicio de emergencias médicas transportó al oficial con cortes en las manos y en la pierna lesionada”.

No estaba claro de inmediato qué cargos podrían enfrentar el sospechoso que recibió el disparo y la otra persona que estaba en el vehículo. Sus nombres no se han hecho públicos. Heavy on Houston proporcionará actualizaciones a medida que haya más información disponible.

“En este momento, los oficiales están allí con ellos en el hospital y habrá un arresto”, dijo Riggs en el lugar después del tiroteo. Dijo que el vehículo fue robado el 5 de enero en el condado de Harris.





