Arrestan a mujer acusada de encerrar a su hijo en jaula para perros: Adriana Alvarado

Siguen los casos de maltrato y abuso infantil en Estados Unidos. Luego de que se conociera que una madre latina había asesinado a tus hijos en Colorado, hoy se conoció otro caso de abuso a un menor de dad por parte de su madre, un hecho reprochable por las autoridades y la comunidad del estado de la Florida.

El caso fue puesto a la luz por parte de las autoridades policiales de Homestead, quienes dieron a conocer que la mujer, identificada como Adriana Alvarado Gutiérrez, es una madre de 42 años de edad, que fue arrestada por la policía, debido a que se conoció que encerrada en una jaula para perros a su hijo como método de castigo. Los hechos ocurrieron en la vivienda localizada en el 220 del noreste y la 12 avenida, número 80, Homestead.

De acuerdo con Univisión, Adriana Alvarado habría encerrado en esta jaula a su hijo desde el 1 de enero de 2022 a las 11:15 de la mañana hasta el 2 de enero de 2022 hasta las 12:00 pm.

La mujer, quien habló con el Departamento de Niños y Familias de Estados Unidos (DCF) les aseguró que había tomado la decisión de castigar al menor de edad encerrándolo en la jaula, ya que el niño en varias ocasiones la había agredido y que además, se agredía a sí mismo, afirmando que el pequeño “actúa agresivamente hacia ella y hacia él mismo”.

Adriana Alvarado Gutiérrez fue arrestada y enfrenta cargos de abuso infantil agravado por encerrar a su hijo en una jaula para perros como una forma de castigo.

➡️ https://t.co/pYLk7nVPjj pic.twitter.com/Gi1n8PbwV3 — Univision 23 Miami (@Univision23) January 5, 2022

De igual manera, la policía afirmó, de acuerdo a información del medio MSN, que el niño, de quien se desconoce su edad y nombre, presentaba moretones en la espalda y los brazos. Por su parte, la Alvarado Gutiérrez, también mostró que su hijo le habría presuntamente pateado causándole moretones en sus piernas. La mujer fue arrestada bajo cargos de abuso infantil agravado con grandes daños al cuerpo. Además, según Univision, la corte dictaminó que a la mujer solo le será permitido ver a su hijo con la supervisión de la policía.

Adriana Alvarado pagó una fianza de 7 mil 500 dólares y se encuentra bajo arresto domiciliario hasta su próxima audiencia, informó Telemundo 51.

Cabe destacar, que el menor de edad fue diagnosticado con trastorno negativista desafiante y síndrome de déficit de atención con hiperactividad, por lo que es constantemente medicado.

Adriana Alvarado Gutiérrez fue arrestada y enfrenta cargos de abuso infantil agravado por encerrar a su hijo en una jaula para perros como una forma de castigo.https://t.co/VQmVV77ZHT — Univision 23 Miami (@Univision23) January 5, 2022

Por su parte, el padre del menor, identificado como Jorge Alberto González, es ahora la persona encargada del chico, y quien esta al cuidado de él. González dijo no haber estado de acuerdo con el actuar de Adriana Alvarado y la manera en la que castigaba a su hijo.

¿Qué es el trastorno negativista desafiante y síndrome de déficit de atención con hiperactividad?

De acuerdo con Childmind.org esta trastorno se trata de:

El trastorno negativista desafiante (TND) se diagnostica en niños que presentan un enfado inusual, hacen berrinches, no siguen las normas o dañan a los demás a propósito. Aunque todos los niños hacen estas cosas de vez en cuando, los niños con TND muestran expresiones extremas de estos comportamientos durante por lo menos seis meses. A menudo, los padres se sienten abrumados por el comportamiento de sus hijos y no saben cómo ayudarlos. Los comportamientos que acompañan al TND pueden empujar a los padres a reaccionar de forma extrema sin quererlo. A veces, es posible que usted le grite a su hijo porque se siente frustrado porque él no quiera cooperar. O puede cederle lo que quiera porque quiere que deje de hacer berrinches. Estas reacciones pueden reforzar el comportamiento del niño a lo largo del tiempo. Es posible que aprenda que gritar está bien y que los berrinches les dan lo que quieren.

Finalmente Ire Díaz de la Red de Defensa sobre Discapacidades, dijo a NBC Miami que “”El trastorno de oposición desafiante se caracteriza por un niño que realmente no responde a las intervenciones típicas para modificar y cambiar comportamientos. Tienden a no seguir las reglas y tienden a rebelarse. Así que como un niño rebelde, pero multiplíquelo 10 veces. Según mi experiencia trabajando con familias, los que recurren a este tipo de comportamientos extremos no están tratando de castigar a sus hijos, están tratando de mantenerlos a salvo y ellos mismos”, puntualizó Díaz.





Play



Homestead Mom Arrested, Accused Of Locking Her Son In Dog Cage Adriana Alvarado Gutierrez, 42, reportedly told a Department of Children and Families worker that she locked the boy in the cage as punishment because of his aggressive actions toward her and himself. 2022-01-05T23:14:29Z

LEER MÁS: Reportan casos de flurona en niños del sur de Florida