Policía de Louisiana arresta a niño de 13 años con estrangulamiento: [VIDEO]

Indignación y múltiples voces de protesta es lo que ocasionó la manera brutal en la que un policía arrestó a un niño de tan solo 13 años, en el estado de Louisiana.

Así lo denunció el periódico NY Post, que presentó el video del momento del arresto, en el que se ve al uniformado con el niño tirado al niño al suelo y haciéndole una llave con su brazo alrededor del cuello del menor.

Los hechos de inmediato recordaron la infame manera como murió George Floyd en mayo pasado, a manos de un policía en la ciudad de Minneapolis.

La manera agresiva de actuar del uniformado ocurrió en Baton Rouge, Louisiana, el domingo, y en el clip que se ha hecho viral en redes sociales, se ve como las personas que presencian la acción policial le piden al agente que se detenga en su proceder

Police choke 13 year old teen in Baton Rouge–SUBSCRIBE– youtube.com/channel/UCCHeiu37tE1XUfiGSAefGuA?sub_confirmation=1 A Baton Rouge police officer's actions during the arrest of a Black teenager are under scrutiny. A video, from Sunday, shows the officer pinning the teen to the ground with an arm around his neck. A police spokesman told Insider the officer has not been placed on leave. Visit Insider's homepage for more… 2021-02-25T01:13:15Z

Un hombre que observó el momento, le insiste al policía que se detenga y afirma que el niño no hizo nada para que lo esté tratando de esa manera e intentando arrestarlo.

Acto seguido, el uniformado se baja del menor, le quita el brazo del cuello y lo esposa.

La identidad del niño no se ha suministrado y medios como The Advocate afirman que fue el tío del menor quien publicó el video en redes, asegurando que el niño fue confundido con otro al momento del brutal arresto.

Según lo dio a conocer NBC News, tras hacerse público el video, la alcaldesa de la ciudad de Baton Rouge, Sharon Weston Broome, ordenó que se realice una investigación del procedimiento, de manera rápida y transparente, a fin de esclarecer responsabilidades.

A Louisiana police officer was filmed pinning a 13 year old Black teen toVideo of a Baton Rouge, Louisiana, police officer violently arresting a 13-year-old Black teen on Sunday has gone viral on social media, prompting an investigation by his department. The video shows the unnamed officer pinning the teenager to the ground, an arm around the boy's neck. Insider has chosen not to republish the video and… 2021-02-23T17:50:31Z

El citado noticiero agregó que la Alcaldesa por ahora calificó el hecho como un “encuentro preocupante”.

Hasta el momento no se han hecho anuncios sobre si habrá medidas disciplinarias contra el oficial que protagonizó el encuentro con el pequeño, pero la Alcaldesa manifestó que su Oficina llegará a la verdad.

“Entiendo la importancia de este momento, dada nuestra historia y los eventos que han tenido lugar en nuestro país”, dijo Broome. “Me aseguraré de que esto se investigue a fondo”.

A video is circulating showing a @BRPD officer trying to arrest a teen. The family says, the teen, 13, was allegedly mistaken for someone else when the incident occurred. They say, tonight he’s home, but they want answers from the department on what’s they’re calling excessive. pic.twitter.com/G6LYJVZlmX — Jonah Gilmore (@JonahMGilmore) February 22, 2021

El comisionado de policía Murphy Paul, explicó que los uniformados llegaron al sitio donde estaba el menor a responder inicialmente una llamada de disturbios el domingo y lograron disuadir la situación, sin detenciones. Pero una hora después recibieron otra llamada al mismo lugar, arrestando a dos menores.

CNN aseguró que se solicitó que se hagan públicas las imágenes de la cámara corporal del oficial para tener todos los detalles de la intervención policial.

Según un comunicado compartido por The Advocate, el abogado de la familia del niño agredido, Ron Haley, repudió el comportamiento contra el menor, quien fue liberado el domingo en la noche.

“Demasiadas veces en nuestra comunidad vemos una obvia mala conducta policial que no se controla ni se castiga”, dijo el abogado, exigiendo que este caso no quede si justicia. “Ningún niño desarmado debe ser estrangulado y maltratado por un oficial de policía”.

Sobre el agente de policía involucrado en el arresto, no se ha revelado su identidad y solo se sabe que lleva en el Departamento de policía de Baton Rouge 12 años.

Sigue a AhoraMismo en Instagram