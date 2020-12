[VIDEO] Policía atropella intencionadamente a hombre negro en Kansas

Lionel Womack, un ex detective de Kansas City de 35 años, afirma que fue atropellado intencionalmente por un agente del condado de Kiowa.

Se ha presentado una demanda federal después de que las imágenes de una cámara recientemente publicadas muestran a un oficial de Kansas atropellando a un hombre negro con su camioneta patrulla.

Lionel Womack, un ex detective de la policía de Kansas City, dijo que el ayudante del fiscal del condado de Kiowa, Jeremy Rodríguez, lo atropelló deliberadamente durante, informó The Associated Press. El hombre de 35 años dijo que sufrió heridas graves en el encuentro del 15 de agosto, que fue capturado en un video ahora viral que circula por internet.

Las imágenes de la cámara muestran a un Womack sin camisa huyendo a través de un campo por la noche mientras el camión patrulla lo sigue de cerca y finalmente lo derriba. Womack no había estado conduciendo a alta velocidad ni conduciendo bajo los efectos del alcohol en el momento en que lo detuvieron, según The Associated Press. Le dijo a AP que su licencia de conducir y su registro también estaban actualizados.

“Cuando el primer oficial encendió las luces, me detuve y cumplí … exactamente como se supone que debes hacerlo. Pero cuando tres vehículos adicionales se detuvieron rápidamente y comenzaron a rodear mi auto, me asusté”, dijo Womack, informó The Associated Press. “Fue entonces cuando empecé a correr. Era un momento de ‘lucha o huida’ e iba a vivir.

“Sentí que estaba en peligro. Esto fue en el campo, a altas horas de la noche y estaba oscuro”, agregó. “Así que corrí por mi vida. Eso es lo que ves en el video de la cámara para Corrí en campo abierto. Tenía mucho miedo”.

Puedes ver el video a continuación:

Sheriff's deputy in Kansas intentionally uses his truck to run over a Black man pic.twitter.com/nQuyhgn6Xs — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) December 18, 2020

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Kansas, acusa a Rodríguez de usar fuerza excesiva, según AP. La denuncia, obtenida por el medio, sostiene que el diputado fue “cruelmente indiferente” a los derechos civiles de Womack.

Associated Press dijo que Rodríguez todavía está patrullando, mientras que Womack está cumpliendo tiempo en la cárcel “por huir de la policía y varias infracciones de tránsito”.

Esto es lo que necesita saber:

Womack dejó la fuerza a principios de ese mes “con la esperanza de hacer crecer su propio negocio de seguridad”, según The Associated Press

A Kansas sheriff's deputy is the subject of a federal civil rights lawsuit alleging excessive force. Dashcam video shows Kiowa County Sheriff’s Deputy Jeremy Rodriguez mowing down Lionel Womack as he runs, shirtless, across a dark field in August. https://t.co/qgKtZkQDBg — The Associated Press (@AP) December 18, 2020

Según The Associated Press, Womack dejó la fuerza policial a principios de agosto para perseguir su pasión de “hacer crecer su propio negocio de seguridad”.

Regresaba de un viaje de negocios a California en el oeste de Kansas cuando un oficial de la patrulla de carreteras lo persiguió en una persecución por “una presunta infracción de tránsito”, dice la demanda obtenida por AP. El abogado de Womack le dijo a AP que las fuerzas del orden de Oklahoma “creen que Womack conducía demasiado rápido mientras iba por el área de Guyman”. La estación de noticias KSHB en Kansas City informó que un portavoz de la Patrulla de Caminos de Kansas dijo que se había observado a Womack conduciendo a más de 100 millas por hora, pero “después de que la velocidad alcanzara casi las 140 millas por hora, el policía ignoró a Womack”. Su abogado dijo que Womack “fue detenido porque su automóvil coincidía con la descripción de alguien que conducía a exceso de velocidad en el área”, informó KSHB.

Cuando el vehículo fue visto nuevamente, informó KSHB, le persiguieron con el apoyo de los oficiales del condado de Pratt y del condado de Kiowa.

Womack dijo que se paró en un campo cercano cuando vio que lo perseguían, según The Associated Press. Las imágenes de la cámara fueron filmadas en el vehículo de un agente del condado de Pratt, continuó el medio.

La Oficina del Fiscal del Condado de Kiowa rechazó la asistencia de la Oficina de Investigaciones de Kansas, informó Associated Press

Associated Press dijo que la Oficina de Investigaciones de Kansas afirmó que no se enteró del suceso hasta septiembre. Cuando se ofreció a ayudar a la oficina del fiscal del condado de Kiowa en una investigación, la oficina dijo que se negaron, continuó AP.

Zee Womack, la esposa de Lionel, le dijo a KSHB: “Soy oficial de policía. Estamos a favor de la policía, por lo que siempre quieres creer que haríamos lo correcto, pero no puedo encontrar una justificación a lo que vi”.