Llaman “poco hombre” a Trump: ¿Por qué Nancy Pelosi se refirió así al expresidente?

Hace unos días la Comisión Especial que la Cámara de Representantes formó para llevar el caso contra Donald Trump por su presunta responsabilidad en la insurrección del 6 de enero del 2021 en el capitolio, determinó citarlo al Congreso a testificar.

La reacción del expresidente estuvo cargada de molestia y duras críticas hacia los nueve miembros del comité, y aunque no mencionó si asistirá o no a la cita que le pusieron, diferentes analistas consideran que el republicano no se presentará.

Y en esa misma línea, este domingo la presidenta de Congreso, Nancy Pelosi, con quien Trump ha sostenido serias diferencias, usó palabras fuertes contra el exmandatario dudando de su hombría, en caso de que el magnate no se presente al ente legislativo.

Play

Speaker Pelosi: Trump 'Not Man Enough' To Comply With Jan. 6 Subpoena The midterm elections are just around the corner, and Democratic candidates are hitting the campaign trail hard with their pitches to the American people. Speaker of the House Nancy Pelosi sits down with Jonathan about the Democrats' chances of maintaining the House in November, and whether Donald Trump will honor the subpoena from the January… 2022-10-23T23:00:09Z

Así lo mencionó la líder política, en entrevista con MSNBC, donde se fue lanza en ristre contra el exmandatario.

Pelosi se sumó a las voces que apuestan a que Trump no cuenta con el valor para acudir al Congreso a responder por las acusaciones en su contra, y sus palabras causaron revuelo.

Play

Comisión del 6 de enero: citan a Trump a testificar y muestran video inédito de líderes del Congreso La Comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes votó a favor de llamar al expresidente Donald Trump para que testifique. Trump respondió a la petición de citatorio. La comisión también reveló un video inédito de los líderes del Congreso durante la insurrección al Capitolio. #trump #capitolio *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Suscríbete a nuestro canal en… 2022-10-14T00:14:03Z

La agencia de noticias Reuters, que reseñó las declaraciones de Pelosi, quien señaló que el expresidente Trump es cobarde para ir a testificar.

“No creo que sea lo suficientemente hombre para presentarse. No creo que sus abogados quieran que se presente porque tiene que testificar bajo juramento”, dijo la política demócrata. “Veremos si es lo suficientemente hombre para presentarse”.

Play

Nancy Pelosi rompe el discurso de Donald Trump tras su alocución en el Congreso La imagen ha sido tan inédita como impresionante. Nancy Pelosi rompió hoja a hoja el discurso del Estado de la Unión que Donald Trump acababa de pronunciar en el Congreso, mientras el presidente recibía el aplauso republicano… MÁS INFORMACIÓN : es.euronews.com/2020/02/05/donald-trump-saca-musculo-ante-el-congreso-en-el-discurso-del-estado-de-la-union ¡Suscríbete a nuestro canal! youtube.com/c/euronewses?sub_confirmation=1 Euronews Señal en directo: youtube.com/c/euronewses/live 2020-02-05T06:58:31Z

Trump se ha defendido, no solamente negando cualquier participación y responsabilidad en el hecho, sino insistiendo de manera frecuente que fue víctima del robo de las elecciones presidenciales, con un presunto fraude electoral del que no ha logrado presentar pruebas reales.

Reuters recordó que los choques entre Trump y Pelosi vienen de tiempo atrás y que su “disgusto mutuo”, se ha visto incluso públicamente.

Play

Así ocurrió el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021 • FRANCE 24 El 9 de junio iniciaron las audiencias públicas por la toma del Capitolio, ocurrida el 6 de enero de 2021, cuando durante una sesión conjunta en el congreso para certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, una multitud de seguidores del entonces presidente Donald Trump, entraron al edificio, rompieron puertas y ventanas,… 2022-06-09T15:19:36Z

Tras la decisión del Comité del Congreso para citar al exmandatario a testificar, según reseñó el New York Times, Trump envió una carta de 14 páginas, rechazando su proceder.

“¡Las elecciones presidenciales de 2020 fueron amañadas y robadas!”, dijo el republicano. “No persiguieron a las personas que crearon el fraude, sino a los grandes patriotas estadounidenses que lo cuestionaron, como es su derecho constitucional (…) Estas personas han arruinado sus vidas mientras su comité se sienta y disfruta del resplandor”.