¿Exempleada a la que Trump ofendió habló así de su exjefe: ¿Le guarda rencor?

Para nadie es un secreto que en el currículo de relaciones interpersonales del expresidente Donald Trump aparecen varias peleas y controversias que ha protagonizado con mujeres.

Desde diferentes sectores el ex mandatario de Estados Unidos ha recibido dardos de quienes incluso lo llaman “misógino”, pero al mismo tiempo el apoyo de quienes lo aprecian y lo ven como un líder honesto.

Pero en el 2015, siendo apenas precandidato presidencial, Trump se enfrascó en una polémica con una de sus exempleadas más famosas de aquel momento: la ex Miss Universo Paulina Vega Diepa.

El entonces candidato presidencial, que en ese momento era dueño de la organización Miss Universe, compartió momentos amables con la exreina colombiana luego de haber sido coronada como Miss Universo en enero del 2015, y tras firmar un contrato de trabajo.

La joven exreina de belleza y su entonces jefe, posaron para varios medios y asistieron a un par de eventos, donde se les veía sonrientes y llevando una buena relación, pero las cosas se vinieron abajo entre Trump y Paulina Vega en junio del 2015.

Y es que luego de que Trump lanzara su campaña presidencial asegurando que los mexicanos que llegaban a Estados Unidos por la frontera, eran mayormente “violadores, criminales y traficantes de drogas”, la Miss Universo de aquel entonces no se quedó callada y se sumó a las voces de rechazo contra las palabras del magnate. Le pidió respetar a la comunidad latina, que trabaja duro en Estados Unidos.

Como era de esperarse, Trump se molestó al saber que su empleada lo confrontó públicamente y la ofendió llamándola hipócrita, e incluso le pidió renunciar al título de Miss Universo, que la joven se habíá ganado por mérito propio.

Las frases ofensivas del magnate molestaron a millones de personas en Estados Unidos, entre ellos a la Miss Universo 2015, quien a pesar de pertenecer a una organización de la que Trump era dueño, no tuvo reparo alguno en ponerlo en su sitio y lo criticó por referirse así a su comunidad.

Tras las declaraciones iniciales de la ex reina Paulina Vega, quien hoy es una reconocida presentadora de televisión en Colombia, donde salió en defensa de los hispanos, Trump la tildó de “hipócrita” por criticarlo y no renunciar al título.

Ex Miss Universo colombiana en “shock” por triunfo de Trump Paulina Vega, la ex Miss Universo colombiana que se enfrentó a Donald Trump por sus expresiones xenófobas hacia la comunidad latina estadounidense durante su carrera hacia la Casa Blanca, quedó en "shock" cuando su otrora jefe resultó elegido presidente. 2016-11-17T16:12:09Z

“(Trump) se refirió a mí como una persona hipócrita, pero sencillamente estoy en desacuerdo con él. Él tiene todo el derecho de opinar lo que quiera, pero no lo comparto”, comentó Paulina Vega en ese momento, entrevista con Al Rojo Vivo.

En el mismo programa dejó en claro que a pesar de haber tenido un choque con su antiguo jefe, no le guardaba rencor, ni sentía que se ‘odiaran’ mútuamente, pero advirtió que tampoco le interesa tener ninguna relación interpersonal con el republicano.

Crusade in Wonderland: Official trailer A satirical shortfilm where immigrants are chased in Wonderland 2016-08-15T18:30:01Z

“Más que quedarme por una corona, era mantener el trabajo, seguir con el contrato que yo firmé… él está ocupado con su campaña política. Siempre ha sido una persona muy polémica, y yo estoy en una situación totalmente distinta… el Miss Universo siempre ha trabajado independientemente”, dijoen esa entrevista la Miss Universo 2015.

Suelta La Sopa | Miss Universo Paulina Vega: "Donald Trump me acusó de hipócrita" | Entretenimiento Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. La reina de belleza habla de la relación laboral que tuvo con Donald Trump y las dificultades que experimentó en su año de reinado. SUBSCRIBETE: bit.ly/13rXHuX Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando… 2015-12-04T23:36:00Z

“No nos detestamos. Igual la relación siempre ha sido estrictamente de trabajo. Nos vimos dos o tres veces, y creo que ahora lo veré poco, pero simplemente soy parte de uno de los tantos negocios que tiene”, concluyó Paulina Vega, quien actualmente e suna famosa modelo y presentadora de televisión. “Yo quise alzar la voz por esas personas que trabajan honestamente en Estados Unidos”.