Plan de estímulo bipartidista: ¿Incluye beneficios de desempleo de $300?

Un nuevo plan de alivio de estímulo bipartidista de $908 mil millones incluiría otra ronda de beneficios de desempleo adicionales para los estadounidenses.

Sin embargo, el plan no incluiría beneficios de desempleo adicionales semanales de $600, como los que recibieron los estadounidenses cuando llegó la pandemia. En cambio, incluiría beneficios de desempleo adicionales semanales de $300, según The Washington Post.

El plan fue propuesto por un grupo de demócratas y republicanos en el Congreso que están ansiosos por salir del estancamiento sobre un segundo plan de alivio de estímulo para fines de 2020. Muchas preguntas han llevado al estancamiento, que se ha prolongado durante meses, incluido el tamaño del paquete y cuánta ayuda estatal y local contendría. Los demócratas querían un plan por un valor total de aproximadamente $2.2 billones, mientras que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, había dicho que era poco probable que sus miembros apoyaran más de $500 mil millones.

Esto es lo que necesitas saber:

Today I'm announcing a bipartisan, bicameral framework for a COVID-19 relief package. This proposal would direct more than $900B to help small biz, healthcare providers, & unemployed Americans who need help now. It’s time to put politics aside & do what’s best for our country. pic.twitter.com/XkTGvWNdrw

— Senator Joe Manchin (@Sen_JoeManchin) December 1, 2020