Piqué vuelve a lanzar dardos envenenados a Shakira

Gerard Piqué volvió a lanzarle dardos envenenados a Shakira, pero de forma indirecta y sin mencionarla, lo que ha provocado una nueva ola de críticas en su contra. En una entrevista con el diario español El País, el ex futbolista admitió que su imagen está manchada y suena resignado a ser el malo de la película.

Sin embargo, en vez de defenderse de las canciones de Shakira como la que sacó con Bizarrap y la más reciente con Karol G, Piqué pareció atacarla como madre lo que los fans de la artista colombiana no le perdonan. También habló de su despedida del Barcelona y sus planes para el futuro.

La parte más personal de la entrevista

P. ¿Cómo le ha afectado su separación mediática de Shakira? R. No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos. P. No son sordos… R. Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre. P. ¿Y cómo está como persona? Parecía que siempre le habían salido todas las cosas bien. R. No es así. El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. https://www.instagram.com/p/Cp9_avCNwnH/

Esta no es la primera vez que el ex de Shakira parece cuestionarla como madre, a pesar de que ella no le ha criticado de una vez en su función paterna. La ex pareja comparte a Milan de 10 años y Sasha de ocho.

Durante una entrevista para el programa “El món”(RAC1), conducido por el periodista Jordi Basté, Piqué dijo cosas como:

“Las personas tenemos responsabilidades, sobre todo los que somos padres tenemos que intentar proteger a los hijos. No quiero decir nada más, cada uno toma las decisiones oportunas. No tengo ganas de hablar más del tema, lo único que quiero es que estén bien”.. “Cuando nos hacemos mayores, no hay una lección que te dice cómo debes ser y cómo no siente padre o madre . Cada uno lo hace lo mejor posible. Estoy bien, muy feliz, y con muchas ganas de seguir haciendo cosas”. https://www.youtube.com/watch?v=eUc3nDgQrpk

Las críticas a Piqué

Los fans de Shakira retomaron los alegatos contra el ahora empresario y líder de la Kings League al preguntarse dónde estaba la preocupación por sus hijos cuando le fue infiel a su madre y cuando llevó a su actual pareja Clara Chía a la casa familiar.

Además, recordaron como llevó a el mayor Milan a una transmisión por internet de la Kings League sin la autorización de su madre, y otras transgresiones.

Por otra parte, también se preguntaron si es mejor atacar a su ex criticandola como madre, o hacerlo directamente como hizo ella a su labor como compañero.

Quizá adelantándose a los comentarios negativos Gerard Piqué dijo cosas como:

“No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.

El Barcelona y el fútbol

Gran parte de la entrevista fue dedicada a hablar de la salida de Gerard Piqué del club de fútbol del Barcelona de donde se retiró el año pasado. Incluso, explicó que dejó el fútbol profesional porque “ya no me hacía ilusión”. Además reflexionó sobre su proceso.