Llegó el momento que millones de fans de Shakira en todo el mundo estaban esperando con ansías. Finalmente y luego del tremendo furor que ocasionó la canción “Sessions #53”, que la colombiana hizo junto al productor argentino Bizarrap en una tremenda pulla contra la infidelidad de Piqué, ya está sonando en todas partes un nuevo golpe musical de la colombiana contra el padre de sus dos hijos.

Se trata del tema “TQG”, que la barranquillera interpreta al lado de su paisana Karol G, que forma parte del nuevo álbum de la Bichota, “Mañana será bonito”.

En la canción, que sigue a los temas “Te Felicito”, “Monotonía” y “Sessions #53”, nuevamente se oye a Shakira lanzando fuertes pullas a Piqué y a la novia actual del ex futbolista, Clara Cía, y hasta asegura que su ex no para de buscarla y le da “likes” a sus fotos, cuando es claro que ella ya no quiere nada con él.

Play

Video Video related to oye aquí la nueva canción de shakira con karol g para piqué: “al menos yo te tenía bonito” 2023-02-24T07:44:49-05:00

En el clip del tema se observa a Shakira ataviada con un ajustado vestido azul, haciendo sus famosos movimentos de cadera, al lado de Karol G, quien presume su cabellera roja, luciendo ambas muy atractivas.

Hay quienes afirman que el tema no solo va dedicado a Piqué por parte de la barranquillera sino también a Anuel AA, con quien Karol G también vivió una dolorosa ruptura.

“Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido”, se oye cantar a Shakira en el tema, donde le lanza más dardos a su ex.

Play

SHAKIRA CANCIÓN A PIQUÉ (VIDEO + LETRA) BZRP Session #53 SHAKIRA CANCIÓN A PIQUÉ (VIDEO + LETRA) BZRP Session #53 2023-01-12T21:10:54Z

“Bebé qué fue. No pues que muy tragaíto”, “yo errores no repito” y “dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”, son otras de las frases que la barranquillera le canta al padre de sus hijos, con quien estuvo en una relación de más de 10 años.

“Yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”, agregó Shakira en su canción.

De acuerdo al periódico El Tiempo, Karol G afirmó que tras mostrarle a Shakira varios versos del tema, la barranquillera se mostró muy interesada en cantar a su lado.

Play

Piqué escucha la canción de Shakira y se mofa 💔 #shorts #montages #javioliveira Chavales, siempre guapos. Nunca inguapos ❤ 🌐 Nuestra WEB: michavaleria.com/ 🖥️ Mi SETUP. Cámara: amzn.to/2KwvWNo Micrófono: amzn.to/2JtfoWx Auriculares: amzn.to/38jHdcb Antipop: amzn.to/3hsaSUE Brazo: amzn.to/37X1CVz Soporte antivibración: amzn.to/3o06nD9 Soporte auriculares: amzn.to/3nZ4abk ►► ¡Sígueme la pista en todas mis redes! ◄◄ 🐦 Twitter: twitter.com/javieroliveira_ 📸 Instagram: instagram.com/javioliveira/ 📖 Facebook: facebook.com/JaviOliveira/ 💬 Discord: discord.gg/MBxXA9M 🔴 Directos: twitch.tv/javioliveira 🎮 ¡Juegos… 2023-01-13T03:54:51Z

“Ella me dijo: ‘Dios mío, gracias. Esa letra es exactamente como me siento ahora mismo’”, le dijo la Bichota al ‘The New York Times’.

Dinos que piensas de la nueva pulla de la cantante sontra su ex.