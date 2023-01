El último mensaje de amor que Shakira le mandó a Piqué: ¡Estaba muy enamorada!

Tremendo revuelo sigue causando “el desquite” con el que Shakira quiso enfrentar a Piqué a nivel musical por la infidelidad que presuntamente puso fin a su relación de más de 10 años.

Y mientras la colombiana sigue siendo viral con su tema Music Sessions #53, en asocio con el productor argentino BIZARRAP, cibernautas recordaron como hace menos de un año las palabras de la cantante eran totalmente diferentes hacia su entonces gran amor.

En marzo del 2022, cuando Shakira todavía admiraba al padre de sus dos hijos, lejos de decirle que “una loba como yo no está para tipos como tú”, los elogios llenaban un mensaje que le dedicó tras un partidazo del Barcelona contra el Real Madrid,

“600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”, le dijo Shakira a Piqué con mucho amor y orgullo. “Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”.

Es que sin duda la intérprete de “Waka Waka” destilaba amor por los poros por el que pensaba era el hombre de su vida, con quien el pasado Día de San valentín incluso compartió una foto al lado del futbolista y le dedicó un mensaje amoroso.

Y en una entrevista con Tania Charry, del programa El Gordo y la Flaca, en el que por primera vez habló de su sentimiento por Piqué, sus palabras mostraban que Cupido la había atrapado y hasta lo describía como su alma gemela.

“Es igual a mí, pero de dos metros casi. Somos muy parecidos. Nacimos el mismo día, él nació 10 años más tarde… es un tipo feliz, es un tipo sano del coco, sano de la cabeza”, dijo en el show de Univision la barranquillera, agregando que Piqué la salvó cuando pensaba que no iba a encontrar el verdadero amor.

“Yo estaba medio deshauciada, sentía una sensación de… ya no tenía fe en que podía ser feliz y llegó a rescatarme de todo esto. Ese sentirse vivo, que es cuando te enamoras, estar con la persona correcta” , dijo Shakira. “Por ese hombre haría hasta lo que fuera”.

Shakira agregó en ese momento que cuando veía al futbolista levantándose de la cama no podía creer que lo hubiese conquistado.

“Miro a ese Avatar, (y digo) ay Dios mío de dónde salió, cómo fue que conseguí esto. Tiene unas piernas que son el doble de las mías”, agregó la cantante.

