Los mejores memes que dejó la canción de Shakira y Bizarrap: Destrozaron a Piqué

La cantante colombiana Shakira sigue dando de que hablar. Luego de todo lo que ha sucedido en su vida sentimental en los últimos meses, y tras su separación con el futbolista español, Gerard Piqué, la cantante ha enviado varios mensajes a su ex pareja los cuales indican que no terminaron en los mejores términos. Puedes ver la canción aquí. O incrustado al final de este artículo.

Aprovechando esa “tusa” amorosa, Shakira sacó una primera canción con Ozuna llamada “Monotonía” la cual fue bastante suave. Ahora, la cantautora lanzó este miércoles 11 de enero, una colaboración en compañía del productor argentino BIZARRAP llamada Vol. 53 de las Music Session en la cual menciona a Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía.

La letra de la canción desató la locura en redes sociales, donde la creatividad de los internautas ha desatado varias risas debido a los increíbles “memes” que están rodando por internet.

A continuación puedes ver los mejores “memes” que hemos recopilado, aunque la cantidad es bastante.

Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan. – Shakira ¡Grítalo reina! pic.twitter.com/YmFbz4VCLl — Felipe Romero (@Dfeliperomero) January 12, 2023

CLARAMENTE, ES IGUALITA QUE TUUUUUUUUU, DALE SHAKIRA pic.twitter.com/5zvwgHfzg3 — yvonne🪷 (@KRCHZMIX) January 12, 2023

Definitivamente Pique después de la sesión de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/B2rVru8bP3 — EmpershaoEsp (@EmpershaoEsp) January 12, 2023

Shakira saliendo del estudio de Bizarrap después de acabar con piqué y clara en 3:37 minutos pic.twitter.com/rXYgyAqXMs — Memes_Shakira (@Memes_Shakira2) January 12, 2023

Shakira viendo los memes de ella y piqué pic.twitter.com/Dby5NMhxzF — Iván Lira 🗣🎤 (@ivanliraoficial) January 12, 2023

*Shakira anuncia session con Bizarrap*

Yo, la hater número uno de Gerard Pique: pic.twitter.com/XvOVgFDAsZ — Vanessa🎄VIVA MESSI 🇦🇷 (@JK_FerreiraV) January 10, 2023

Nuestra Shakira con la tiradera que se viene! pic.twitter.com/QSayqmYPpA — Andrés Morales! (@AndresMoraleFlo) January 11, 2023

Concientes que Mañana Shakira será la primera artista Pop en una sessión con bizarrap. Se nos viene la bomba de bombas del 2023. Shakira no viene a jugar. Con la letra tan fuerte al ex y a la amante, tendrá la atención del mundo entero. No estamos listos 🔥 pic.twitter.com/hD2RO56zTz — Shakira carla Shakira en español. sessión #53 🎶 (@shakiracarla) January 11, 2023

@ Shakira después de facturar millones convirtiendo su dolor en arte: pic.twitter.com/pRYMIRVQ5M — artivist (@17silver7) January 12, 2023

Despues de escuchar Sesión 53 Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/2o7KhnQyma — Frases Barbie (@barbie_context) January 12, 2023

"Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan" – Shakira pic.twitter.com/wSzZ8UCDFl — Naty🐔🇦🇷 (@youmeussegp) January 12, 2023

Pique escuchando la nueva canción de Shakira que le menciona hasta a la madre pic.twitter.com/sLpqvFhWpG — La Minchy💫 (@Rackiminchy) January 12, 2023

Paquita bien orgullosa de #Shakira después de haber destrozado nuevamente a un hombre a punta de una canción. pic.twitter.com/5ZKNGyIorG — Ricardo Moreira (@ricardo_more99) January 12, 2023

Shakira en 5 minutos con BZRP pic.twitter.com/HQRS6xzNEe — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) January 11, 2023

No se murió, solo que Shakira lo acabó de enterrar. pic.twitter.com/jyqpEN0baY — Gol Garra (@ElGolGarracol) January 12, 2023

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 Lyrics by: instagram.com/shakira Beat by: instagram.com/bizarrap Mix by: instagram.com/zecca.flp Shot and Edit by: instagram.com/pedro.colmeiro VFX: instagram.com/sart0ri & instagram.com/julitaconde Booking / Contacto contacto.bizarrap@lauriaweb.com #Bizarrap #Shakira #MS53 2023-01-12T00:00:07Z

