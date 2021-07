Famoso locutor de radio, ingresado grave por coronavirus: ¿quién es?

Phil Valentine es un locutor de radio conservador de Nashville, Tennessee, que está hospitalizado con COVID-19, contra el que ha estado luchando durante más de una semana.

Su hermano Mark Valentine emitió una declaración en Facebook el 22 de julio de 2021, escribiendo: “Phil contrajo el virus hace poco más de una semana y desde entonces ha sido hospitalizado y se encuentra en una condición muy grave, sufre de neumonía y los efectos secundarios asociados. Él está en el hospital en la unidad de cuidados intensivos respirando con ayuda, pero NO está conectado a un respirador artificial. Les pedimos a todos que por favor se abstengan de contactarlo mientras esté en el hospital”.

Sabe que “podría morir. Él lo sabe y está decidido a que esto no suceda”, dijo Mark Valentine al presentador de radio Dan Mandis. “De ninguna manera quiere dejar esta tierra, tiene mucho que decir. Phil es un luchador. Está en buenas condiciones físicas y es relativamente joven. Las estadísticas están con él”.

Valentine presenta el Phil Valentine Show en SuperTalk 99.7 WTN de Nashville. El 11 de julio de 2021, Valentine escribió en Facebook: “Sí, los rumores son ciertos. Tengo COVID. Desafortunadamente para los que me odian, parece que voy a superarlo. Interesante experiencia. Tendré que informarte cuando vuelva al aire. Espero que sea mañana, pero es posible que me tome un día libre como medida de precaución”.

Esto es lo que necesita saber:

La familia instó a las personas a vacunarse:

“A Phil le gustaría que sus oyentes supieran que, si bien nunca ha sido un ‘anti-vaxer’, lamenta no ser más vehementemente ‘Pro-Vaccine’, y espera poder defender más vigorosamente esa posición cuando vuelva, que todos esperamos que sea pronto”, decía la declaración de la familia.

“A Phil y su familia les gustaría que todos ustedes supieran que él los ama y aprecia su preocupación, pensamientos y oraciones más de lo que jamás sabrá. Por favor, continúe orando por su recuperación y ¡POR FAVOR VAYA A VACUNARSE!”.

Su hermano Mark le dijo a Madison que “se encuentra en una condición muy grave”. Dijo que era un viaje en montaña rusa, donde las cosas mejoraban por la noche y luego empeoraban. “Está lúcido, hablador como pueden imaginar, y lucha por vencer a esta cosa. Ha sido algo realmente impactante para todos nosotros. Estuve hablando con él hasta que decidieron llevarlo al hospital como medida de precaución”.

Dijo que Phil estaba muy arrepentido de no ser un defensor más firme de las vacunas. “No hay que llegar a la situación en la que está él. Ese sería su mensaje para ustedes”, dijo su hermano en la radio.

Mark Valentine escribió en Facebook:

“Muchos de ustedes saben que mi hermano Phil está en el hospital con una neumonía relacionada con el coronavirus. Él está luchando por su vida, lo que me ha persuadido de vacunarme cuando antes no estaba dispuesto a hacerlo. No publiqué nada a favor o en contra de la vacuna porque sentí que todos deberían decidir por sí mismos si recibirla o no. Habiendo visto esto de cerca y personalmente, los animo a TODOS a dejar de lado la política y otras preocupaciones y entenderlas. (…) Para que conste, no creo que haya un chip en la vacuna. (…) Consigan la vacuna, amigos.”