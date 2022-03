Peta Murgatroyd agradece las donaciones que está recibiendo por la guerra en Ucrania

Peta Murgatroyd y Lacey Schwimmer fueron bailarinas profesionales y estuvieron en Dancing With the Stars durante solo una temporada, pero forjaron una amistad duradera.

En una nueva historia de Instagram, Peta habló entre lágrimas sobre cuánto está luchando con lo que está sucediendo en Ucrania en medio de la invasión rusa del país de origen de su esposo Maksim Chmerkovskiy, y agradece a Lacey Schwimmer y a la pareja de toda la vida de Lacey, Frankie Moreno, todo lo que hicieron. Están ayudando a los animales en Ucrania que están afectados por la guerra.

Frankie está donando las ganancias de su último sencillo para ayudar a los animales de Ucrania

En su historia de Instagram, Peta agradeció a Frankie y Lacey lo que están haciendo por los animales de Ucrania.

Peta dijo:

Chicos, tengo los mejores amigos. Lacey Schwimmer, estuvo en nuestro programa Dancing With the Stars durante muchos, muchos años y su hombre, Frankie Moreno, está donando todas las ganancias de su nuevo sencillo Upside Down a los animales en Ucrania que necesitan ayuda y atención. Creo que es simplemente increíble. Muchas gracias, chicos. Puedes comprar su sencillo en iTunes y es increíble y me encantaría que pudieran ayudarnos con eso. Te amo Lacey, gracias por toda la ayuda que estás haciendo. Te amo. Gracias, Franky.

El sencillo ya está disponible en iTunes. En sus propias historias de Instagram, Frankie escribió: “TODAS las ganancias del sencillo se destinan a ayudar a los refugios de animales en Ucrania a obtener alimentos y cuidados que necesitan los animales en estos tiempos terribles. Muchas gracias por todo el apoyo”.

Lacey agregó en sus historias: “¡Todas las ganancias se destinan a animales necesitados en Ucrania! Por favor, ayude a los animales abandonados que están asustados y hambrientos”.

Frankie Moreno es un músico que ha tenido decenas de éxitos en iTunes en los últimos años y, según un perfil en Las Vegas Sun, Lacey lo ha ayudado a escribir muchas de sus canciones. Los dos han estado juntos desde 2013: se conocieron en 2012 cuando Frankie actuó en vivo en Dancing With the Stars, según otro artículo de Las Vegas Sun.

Los animales necesitados son parte de una crisis como esta

De hecho, los animales son una gran preocupación durante una crisis como esta. En una historia en Today, una mujer llamada Hellika Landsmann, voluntaria de la Sociedad Estonia para la Protección de los Animales, dijo que los refugiados llegan después de haber cargado con sus mascotas durante días.

“Cuando los animales llegan aquí, tienen mucha hambre y no han tenido agua en días porque la gente no sabe cuánto tiempo tienen que viajar”, ​​dijo Landsmann. “Por el momento, todos nuestros hoteles y todos los apartamentos para refugiados están listos para ayudar. Entendemos que no es fácil y que la mejor manera de ayudar es mantener a la familia unida tanto como sea posible”.

También dijo que hay trabajadores que se quedaron en Ucrania para cuidar a los animales del refugio que piden un “corredor verde” para sacar a los animales de Ucrania de manera segura, pero dijo que es difícil confiar en que estarán a salvo, especialmente después de que los voluntarios que han tratado de entregar suministros a los refugios han sido asesinados.

“Conozco al menos a algunos voluntarios de refugios a los que les dispararon porque querían visitar a los animales del refugio y querían llevarles algo de comida”, dijo Landsmann. “Simplemente les dispararon. La guerra no ha terminado y está empeorando cada día”.

Peta también mostró su preocupación por los niños heridos o asesinados

En su historia de Instagram, Peta, que tiene un hijo, Shai, con Maks, se emociona mucho al hablar sobre las imágenes de niños heridos o muertos que son llevados a hospitales.

“¡No puedo dejar de llorar por estos niños! WTF!!!! Esto tiene que parar. Nunca quiero saber por lo que están pasando estos padres”, escribió Peta.

Agregó en un video: “A veces tengo días buenos, otros días tengo días terribles porque no puedo sacarme esto de la cabeza. He caminado por esas calles, he estado allí. Es un país hermoso y los niños están muriendo en este momento”.

Se detuvo y luego agregó: “Créame, solo porque mi esposo está en casa, no significa que no estemos continuamente haciendo cosas para tratar de ayudar”.

A lo que Peta se refiere es al hecho de que Maks estuvo atrapado en Ucrania durante una semana cuando comenzó la invasión. Finalmente regresó a casa, pero ha dicho que quiere regresar a Europa, específicamente a Polonia, para ayudar a distribuir ayuda y reubicar a los refugiados.

Si desea ayudar a la gente de Ucrania, puede donar a la organización BStrong de Bethenny Frankel, que ha recaudado $6 millones y sigue sumando para Ucrania. Haga clic aquí para obtener una lista de otras organizaciones benéficas que envían ayuda y suministros.

Dancing With the Stars aún no ha sido renovada para la temporada 31.