Romualdo Macedo Rodrigues, un pescador del estado de Amapá, en el extremo norte de Brasil, es el protagonista de un verdadero milagro: tras naufragar con su embarcación en pleno océano Atlántico, permaneció a la deriva durante 11 días y sobrevivió dentro de un freezer hasta que fue rescatado el pasado 11 de agosto en las costas de Surinam.

Rodrigues, de 44 años, fue hallado a 450 kilómetros -279 millas- de donde se hundió su embarcación y el pasado martes regresó a la ciudad de Belém, en el estado de Pará.

Un pescador naufragó en Brasil, sobrevivió once días en el Atlántico dentro de un freezer y fue rescatado en Surinam https://t.co/fYoMKW7aXt — Clarín (@clarincom) September 1, 2022

Según reporta O Globo, el pescador zarpó desde Oiapoque, en el estado de Amapá, y se dirigió hacia Ilha dos Macacos, en la Guayana Francesa. Sin embargo, la embarcación en la que se encontraba comenzó a ser arrastrada por el agua y terminó hundiéndose, lo cual provocó que Rodrigues sólo pudiera recurrir al congelador que había en la embarcación para mantenerse a flote.

Según se observa en las imágenes que circulan en las redes sociales, el náufrago grita como puede para pedir un poco de agua a la embarcación que se cruzó en su camino. “¡Ya te vamos a rescatar, tranquilo!”, se escucha decir a un tripulante del barco donde finalmente Rodrigues volvió a la vida.

Play

Video Video related to pescador naufraga en océano atlántico y sobrevive 11 días en un freezer – video 2022-09-06T18:53:01-04:00

Rodrigues fue encontrado muy deshidratado, desorientado y sufriendo un golpe de calor, precisa el medio O Liberal.

Rodrigues estaba durmiendo cuando un barco de pescadores impactó contra el congelador y lo despertó

Cuando las esperanzas de Rodrigues para ser rescatado comenzaban a desvanecerse por completo, una embarcación de pescadores “tocaron” su puerta y vio la luz entre tanta oscuridad.

“Escuché un ruido y había un bote encima del congelador. Solo que pensaron que no había nadie allí. Luego se detuvieron lentamente, mi visión ya se estaba desvaneciendo, luego dije: ‘Dios mío, el bote’. Levanté los brazos y pedí ayuda”, recordó en diálogo con Record TV.

El brasileño, muy débil, recibió primeros auxilios en un hospital, pero posteriormente fue detenido por la policía surinamesa, por haber ingresado al país sin documentos.

Como ingresó a Surinam sin doscumentos, el pescador fue detenido por la policía local y estuvo incomunicado durante 16 días en una celda con otros presos, sin que las autoridades le informaran el motivo de su detención. “¿Por qué me quedo aquí? No maté, no robé”, dijo en la entrevista.

Durante el período en que estuvo preso, Romualdo recibió visitas de autoridades brasileñas y fue auxiliado por la Policía Federal, agrega el citado medio.

Según dijo el propio Rodrigues, el día de la extradición es considerado como “el más importante” de su vida. Y concluyó: “Este refrigerador, para mí, era Dios. Un milagro”.

Las autoridades de Surinam consideraron a Rodrigues como un inmigrante ilegal, pero pudo ser repatriado y ya está de regreso en Brasil

Cuando las autoridades de Surinam fueron notificadas del hallazgo de Rodrigues en aguas nacionales, el pescador brasileño fue considerado como un inmigrante ilegal, por lo cual fue detenido, según reporta O Globo.

Luego, Rodrigues logró ser repatriado a través de un vuelo que lo llevó a Belém, en Pará, y ya está de regreso entre sus seres queridos.

Ante el inminente hundimiento de la embarcación, a Romualdo se le ocurrió subirse encima de un congelador, luego de probarlo y ver que flotaba en el agua. Sin embargo, hubo un momento en el que el improvisado salvavidas comenzó a ceder y la vida del hombre estuvo en serio riesgo.

“Empezó a entrar agua en el congelador. Y lo sequé con la mano. Empecé a desesperarme”, aseguró durante una entrevista para Record TV.

LEER MÁS: New York: Impactante persecución para robar 20 mil dólares – Video

Sigue a AhoraMismo en Instagram