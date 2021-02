Pervertido agredió sexualmente a dos mujeres en El Bronx: Se busca: [FOTOS-VIDEO]

Habitantes del condado de El Bronx, en la ciudad de Nueva York están alarmados, al igual que las autoridades, luego de conocerse que un sujeto que estaría usando el mismo patrón delincuencial, agredió sexualmente a dos mujeres, en intentos de violación ocurridos en dos edificios distintos.

Así lo informó el periódico NY Post, tras asegurar que el pervertido en cuestión cometió sus fechorías en un lapso de menos de una hora.

A través de un comunicado, la policía de Nueva York (NYPD) reportó que el individuo, de la raza negra, cometió los ataques sexuales en inmediaciones de los cuarteles de policía número 44 y 46.

Sobre el primer incidente, ocurrido el sábado el NYPD dijo: “Se informó a la policía que el sábado 20 de febrero de 2021 aproximadamente a las 1800 horas, (6:00 de la tarde), dentro de un edificio residencial en las cercanías de Morris Avenue y la calle 177 East, el hombre no identificado se acercó a la víctima, una mujer de 29 años, y tocó a la fuerza su área privada”.

La Uniformada de Nueva York agregó que tras hacer los tocamientos sexuales abusivos, la mujer opuso resistencia, logró defendese, haciendo que el delincuente huyera de la escena caminando.

🚨WANTED for ATTEMPTED RAPE pattern: Recognize this guy? On 2/8/21 between 6 PM & 6:50 PM, the suspect approached two females and attempted to sexually assault them in the Bronx. Have any info? Call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/IMYBjEY2sb

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 22, 2021