Perros matan a mordidas a un niño en Nueva Jersey

Un niño de tres años de edad murió el pasado martes 16 de marzo después de ser brutalmente atacado por dos perros Pitbull en un vecindario de Nueva Jersey, según autoridades locales.

De acuerdo con NBC Nueva York, el menor fue trasladado en helicóptero a un hospital del área, pero murió como consecuencia de las graves heridas que sufrió.

La publicación estadounidense señaló que la madre del niño se encuentra recluida en un hospital en un estado muy crítico de salud después de ser atacada por los dos perros en un intento por salvar la vida de su hijo.

El diario My Central Jersey detalló que el incidente ocurrió aproximadamente a las cuatro de la tarde del pasado 16 de marzo en el patio trasero de una residencia ubicada en Carteret, Nueva Jersey.

Tragedy struck as a dog attack killed a 3-year-old boy and seriously injured his mother in Carteret, where the canines apparently made their way under a fence from from a neighboring home into the yard where the child was playing. pic.twitter.com/AtWykrM7WO

