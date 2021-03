Hombre estalla bomba en Mar-a-Lago, donde vive Trump: Paul Brantly Rawls

Un hombre de Florida admitió haber lanzado una bomba de humo a las afueras de Mar-a-Lago tras haberse enojado por aún no haber recibido su cheque de estimulo, según autoridades locales.

CBS 12 News dio a conocer que el sospechoso fue identificado como Paul Brantly Rawls, un veterano de 38 años de edad, que enfrenta cargos por poseer y detonar un dispositivo destructivo.

Mar-a-Lago es un exclusivo resort en Palm Beach en Florida, conocido por ser el lugar en donde actualmente reside el expresidente Donald Trump.

The suspect, 38-year-old Paul Brantly Rawls, faces multiple charges including one count of making, possessing throwing or discharging any destructive device, one count of criminal mischief, and one count of disorderly conduct. https://t.co/fc9SVEVXwS

— WPEC CBS12 News (@CBS12) March 15, 2021