Jauría de perros devora a niño de 7 años en Carolina: Lo mutilaron hasta morir

Una nueva tragedia ocasionada por perros violentos se registró en Marion, Carolina del Sur, luego de que un niño de tan solo 7 años perdiera la vida, tras ser brutalmente atacado por una jauría de perros.

El hecho se registró el domingo en la noche, cuando el pequeño, identificado como Shamar Jackson, fue a buscar junto a su hermano a su perrito chihuahua en su barrio, cuando fueron sorprendidos por una manada de perros que los persiguieron.

Así lo revelaron varios medios como el periódico The State, donde se aseguró que el niño de 7 años fue mutilado hasta la muerte por los agresivos caninos.

7-year-old boy mauled to death by dogs in South Carolina https://t.co/1Dokvd6EjA pic.twitter.com/aQyBAjFM07 — New York Post (@nypost) June 16, 2021

El citado medio aseguró que el hermano de la víctima logró escapar al ataque, pero el niño de 7 años no corrió la misma suerte, y al caer los perros le arrancaron la ropa.

The State aseguró que Shamar era un estudiante de primer grado sobresaliente, inscrito en la escuela primaria Lake View.

Hasta el momento las autoridades no han informado de quien eran los perros que mataron al menor, quienes el martes finalmente fueron encontrados.

Asimismo se mencionó que a través de la pagina de Facebook, el Sheriff del condado de Marion aseguró estar trabajando de la mano con la oficina forense y la unidad de control de animales en el caso.





Play



7-year-old boy mauled to death by dogs in South Carolina 7-year-old boy mauled to death by dogs in South Carolina A 7-year-old-boy was mauled to death by dogs in South Carolina as he walked through his neighborhood with his brother, cops said Young Shamar Jackson and his brother were swarmed by dogs on Sunday as they looked for their pet Chihuahua in Marion, reports said… 2021-06-16T03:59:04Z

La policía no reveló si hay alguna persona vinculada al proceso como responsable o si se tienen planeados arrestos.

La Uniformada lamentó el terrible hecho y a través de sus redes sociales pidió colaboración a la ciudadanía, no solo para esclarecer el caso sino para ayudar a la familia.

“Shamar perdió trágicamente la vida a principios de esta semana en un ataque de perro cerca de Wilbur Road. Shamar era una estudiante sobresaliente que terminaba el primer grado en la escuela primaria Lake View”, aseguró la publicación. “Pueden donar en cualquier ubicación de Anderson Brothers Bank, simplemente especifiquen que es para Shamar”.

El periódico NY Post también reseñó la noticia, y aseguró que el padre de los pequeños no daba crédito de lo ocurrido, pues sus niños solo habían salido a buscar a su mascota y jamás pensó que uno de ellos no volvería con vida.

“No pudieron escapar porque había tantos perros que venían de diferentes direcciones”, dijo Carnell Jackson, a la prensa.

Hasta el momento no se han revelado nuevos detalles del caso, que recuerda a varios hehcos similares ocurridos en los últimos meses en estados como New Jersey e Illinois, donde niños han muerto en ataques de perros.