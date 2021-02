Reconocido presentador se burla del perro de Joe Biden – Video

El reconocido presentador de TV Greg Kelly se burló en vivo del perro de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. El periodista de la señal Newsmax, canal afín a las políticas de Donald Trump, fue tendencia este domingo por reírse de Champ, la mascota de los Biden. En las redes sociales lo repudiaron por sus comentarios.

“¿No se ve un poco rudo? Amo a los perros, pero este perro necesita un baño y un peine y todo tipo de amor y cuidados. Nunca había visto un perro así en la Casa Blanca”, se burló Greg Kelly.

Newsmax guest attacks Biden's dogs for being dirty and "unlike a presidential dog" pic.twitter.com/6yitOlM765

Con su habitual humor e ironía, Greg Kelly cuestionó a la familia Biden por la supuesta falta de amor que recibe Champ, el perro de la familia presidencial.

“Recuerdo a Buddy y recuerdo a Millie (los perros de Clinton y Bush), recuerdo muchos perros, pero no un perro que parece… no sé. No sé cuánto amor y cuidado está recibiendo”, se rio.

Kelly encontró el respaldo de su compañero de equipo, el historiador Craig Shirley. Dijo que el perro se encontraba “muy sucio y despeinado y muy diferente a un perro presidencial como Millie o Victory o cualquier otro perro que haya visto en la Casa Blanca”.

Quick message to @gregkellyusa @newsmax @CraigSmpa and @DougWead : Fuck You.

This is a 12-year old German Shepherd – a senior dog. And you’re insulting his APPEARANCE?

He’s in better shape than any of you – and smarter than all of you combined. https://t.co/1uH3VY4hiK

— Keith Olbermann (@KeithOlbermann) February 20, 2021