Perla Huerta: La ex oficial de contrainteligencia que envió migrantes a Martha’s Vineyard

Perla Huerta es una ex oficial de contrainteligencia del Ejército que está siendo investigada en relación con los migrantes venezolanos a los que se les solicitó viajar desde San Antonio a Martha’s Vineyard en una operación organizada en septiembre de 2022 por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Huerta fue identificada por The New York Times como la mujer llamada “Perla” que, según los solicitantes de asilo, se acercó a ellos en Texas y los convenció de hacer el viaje a Massachusetts. El programa, financiado con $12 millones en fondos estatales reservados por el estado para transportar a los inmigrantes fuera de Florida, llevó a 48 personas a volar al destino turístico, informó The Times.

Los migrantes fueron trasladados a Martha’s Vineyard en un avión chárter propiedad de una compañía aérea vinculada a DeSantis, informó el periódico. The Times escribió el 2 de octubre de 2022: “Y, en medio de todo, una mujer con experiencia en contrainteligencia militar que, según los investigadores, fue enviada a Texas desde Tampa para llenar los aviones”.

The Times escribió: “Hasta ahora, se sabía poco sobre la mujer que, según los migrantes, se identificó solo por su nombre de pila, ‘Perla’, cuando les solicitó que se unieran a los vuelos. Una persona informada sobre la investigación de la oficina del alguacil de San Antonio sobre el asunto le dijo a The New York Times que la persona que está siendo investigada en relación con la operación es una mujer llamada Perla Huerta”.

Esto es lo que necesitas saber sobre Perla Huerta:

1. Perla Huerta reclutó inmigrantes con ofertas de un vuelo gratis a Massachusetts, donde podrían obtener empleos y recursos, informa The Times

El alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, dijo a los periodistas: “Entendemos que a un migrante venezolano se le pagó lo que llamaríamos una ‘tarifa de perro pájaro’ para reclutar aproximadamente a 50 migrantes del área alrededor de un centro de recursos para migrantes en San Pedro aquí en San Antonio”.

Salazar dijo que los migrantes fueron “atraídos con falsos pretextos”. Salazar dijo que los inmigrantes fueron trasladados en avión a Florida y luego a Massachusetts. Dijo que los migrantes eran un “trabajo prometido” y la “solución a varios de sus problemas”.

The Times informó que Huerta fue identificada a través de un migrante venezolano que había estado trabajando con ella. Otra migrante también confirmó su identidad a través de una foto que les mostró The Times. Heavy no pudo comunicarse con Huerta para hacer comentarios.

El periódico escribió: “Varios de los migrantes en Martha’s Vineyard la fotografiaron durante el proceso de reclutamiento en San Antonio, según Rachel Self, abogada que representa a los migrantes. Los abogados que trabajaron con ellos pudieron comparar esas fotos con otras en línea y en las redes sociales pertenecientes a una mujer llamada Perla Huerta”.

The Washington Post escribió: “Se acercó una mujer rubia sonriente con un sombrero de vaquero. Su nombre era Perla, dijo. Y ella podría arreglar todos sus problemas. Era un argumento que Perla había estado haciendo a otros inmigrantes recién desamparados que se apiñaban en las calles de San Antonio. Conducía un todoterreno blanco alquilado y prometía comida, trabajo y transporte”.

2. Huerta también fue médico de combate y sirvió en Irak y Afganistán antes de dejar el ejército de los EE.UU. en 2022, informó el periódico

Según The Times, Huerta trabajó en contrainteligencia en el ejército de los EE. UU. y también fue médico de combate en el ejército. Ella “fue dada de baja el mes pasado después de dos décadas en el ejército de los EE. UU.” y sirvió en despliegues en Irak y Afganistán, según muestran los registros militares obtenidos por The Times.

Huerta tiene 43 años, según registros públicos consultados por Heavy. Se ha encontrado poca información adicional sobre Huerta. Ella no ha comentado públicamente sobre las acusaciones en su contra. DeSantis y otros tampoco han hablado sobre su papel.

La misteriosa mujer rubia que conducía una camioneta blanca llamada “Perla” estuvo en el centro de muchos reportajes sobre la operación para trasladar migrantes de Texas a Massachusetts en los días posteriores a que ocurriera. Algunos en las redes sociales especularon falsamente que la mujer era la portavoz de DeSantis, Christina Pushaw.

Emmanuel, un migrante venezolano de 27 años, le dijo a San Antonio Report que “Perla” le pagó $200 para reclutar personas para el vuelo. “Perla me informó que en esos estados santuario, el estado tiene los beneficios para ayudar a los migrantes. Solo he sido el mediador porque me gusta ayudar a la gente”, dijo a la organización de noticias sin fines de lucro.

El sitio de noticias escribió: “Perla dijo que no estaba involucrada en la organización de los vuelos y que solo quería ayudar a las personas e inscribirlas para abordar el vuelo, según Emmanuel. Cuando Perla se ofreció por primera vez a pagarle a Emmanuel por la información de contacto de los migrantes, él dudó. Dijo que Perla dijo que obtuvo el dinero de un ‘benefactor anónimo’ y que esa persona pagó el vuelo”.

3. ‘Perla’ fue nombrada en una demanda presentada por un grupo de migrantes

“Perla” se nombra en una demanda presentada por un grupo de migrantes que fueron transportados desde Texas a Martha’s Vineyard, según documentos judiciales. Su nombre completo no está incluido en la presentación judicial. La demanda se presentó en la corte federal de Massachusetts el 20 de septiembre.

Los abogados que representaban a los migrantes nombraron a “Perla” como “Demandado Doe #1”. Los abogados escribieron en la presentación que ella es “una persona aún no identificada que apuntó a muchos de los supuestos miembros de la clase en San Antonio, Texas, para inducirlos a tomar vuelos a Martha’s Vineyard. La acusada Doe #1 les dijo a los demandantes que su nombre era ‘Perla’. Los demandantes enmendarán la demanda cuando determinen su nombre real”.

Una de las migrantes dijo a sus abogados que su familia “se encontró” con la mujer “que se identificó como ‘Perla’ que estaba preguntando a la gente fuera del albergue si necesitaba ayuda”. La migrante dijo que “Perla” le dio su número de teléfono y luego la migrante la llamó. Según documentos judiciales, Huerta le pidió a la mujer los avisos migratorios de ella y su familia y luego los llevó a un hotel, donde se quedaron cinco días.

La migrante dijo que Huerta le dijo que “si la familia tomaba el vuelo que ella arregló”, “recibirían vivienda permanente, trabajo, recursos educativos para su hijo y ayuda para cambiar su dirección para los procedimientos de inmigración”, según documentos judiciales. Luego, Huerta organizó un servicio de transporte para llevar a la familia a un vuelo chárter y les dijo que irían a un “estado santuario”, según documentos judiciales.

La mujer identificada como Huerta también se acercó a “varias docenas de personas” en San Antonio y les dijo que había “ayudado a muchos venezolanos antes”, según documentos judiciales. Dijo que podía conseguirles un avión y un hotel. Los migrantes dijeron a sus abogados que el “acusado Doe #1” les dio una tarjeta de regalo de McDonald’s de $10 a cambio de firmar un documento que no estaba completamente traducido al español.

4. Huerta, que está divorciada, vive en Tampa y tiene familia en el área de San Antonio, donde vivía antes de unirse al ejército

Huerta vive en Tampa, Florida, según The Times y registros públicos. Está divorciada desde 2017 y tiene hijos, según registros públicos. Anteriormente vivía en Niceville, Florida, donde ella y su esposo se divorciaron, según muestran los registros judiciales.

Huerta tiene vínculos con San Antonio. Ella vivió allí durante varios años antes de unirse al ejército y todavía tiene familia en la región, según los registros públicos vistos por Heavy. Heavy no pudo comunicarse con la familia de Huerta para hacer comentarios.

No quedó claro de inmediato si Huerta contrató a un abogado que pudiera comentar en su nombre. Las páginas de redes sociales de Huerta, incluida su página de Facebook, que estaba bajo su apellido de soltera, parecen haber sido eliminadas o convertidas en privadas. Heavy no pudo localizar una foto de ella.

5. El alguacil del condado de Bexar dijo: “Queremos saber qué se les prometió a los migrantes

Play

'Lured under false pretenses' | Bexar County sheriff investigating after migrants flown from San Ant Sheriff Javier Salazar says it "infuriates" him that the migrants were "exploited and hoodwinked into making this trip." 2022-09-20T00:35:04Z

El alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, inició una investigación sobre el transporte de los migrantes de San Antonio a Martha’s Vineyard, anunció la oficina del alguacil en Facebook el 19 de septiembre.

Salazar dijo a los periodistas: “Es demasiado pronto para comenzar a nombrar sospechosos. Tenemos los nombres de algunos sospechosos involucrados que creemos que son personas de interés en este caso en este momento. Pero no me separaré de esos nombres, creo que para ser justos. Baste decir que abriremos un caso”.

El alguacil dijo que los investigadores quieren averiguar por lo que pasaron los migrantes cuando estaban en el condado de Bexar. “Queremos saber qué se les prometió. ¿Y si algo firmaron? ¿Incluso entendieron el documento que se les puso frente a ellos si firmaron algo? ¿O fue esto estrictamente una medida depredadora?

Salazar continuó: “Alguien vino y se aprovechó de las personas que están aquí ocupándose de sus propios asuntos y están aquí legalmente, sin molestar a nadie, pero alguien consideró adecuado venir de otro estado, cazarlos, aprovecharse de ellos y luego aprovechar su situación desesperada, solo por el bien del teatro político, solo por el hecho de hacer algún tipo de declaración. Y poner en peligro la vida de las personas. Creo que las personas deben rendir cuentas por ello en la medida de lo posible”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Acusan a dos hombres de hacer trampa durante un torneo de pesca [VIDEO VIRAL]