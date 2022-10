Acusan a dos hombres de hacer trampa durante un torneo de pesca [VIDEO VIRAL]

Chase Cominsky y Jacob Runyan son pescadores acusados en un video viral de hacer trampa durante el torneo de pesca Lake Erie Walleye Trail en Ohio después de que se encontraron pesas en los peces. La pareja, que parecía haber ganado el torneo antes del descubrimiento, fue descalificada. El torneo se llevó a cabo el viernes 30 de septiembre de 2022.

Una publicación en la página de Facebook de Lake Erie Walleye Trail por parte del director Jason Fischer el viernes decía: “Chicos y chicas disgustados, lamento haberlos defraudado durante tanto tiempo y me alegro de haber descubierto el engaño en YOUR LEWT en el Mismo tiempo. … Espero que sepas ahora que cuando digo ‘tú construiste este LEWT y defenderé su integridad a toda costa’, lo digo en serio. Todos ustedes se merecen lo mejor”.

El escándalo de las trampas está siendo investigado por las autoridades, dijo Fischer. Cominsky y Runyan no pudieron ser contactados por Heavy y no han hablado públicamente sobre la controversia.

En una publicación el sábado, escribió: “Todos los pescadores LEWT merecen algo mejor, me tomaré el tiempo y descubriré cómo puedo solidificar la integridad de nuestro deporte aquí en Erie. Agradezco todo el apoyo las últimas 24 horas y durante los últimos 4 años. Realmente amo lo que NOSOTROS hemos construido y regresaré la próxima temporada con algunas ideas nuevas y geniales. ¡El horario se publicará pronto!”

Esto es lo que necesita saber sobre los tramposos acusados del torneo de pesca Lake Erie Walleye Trail, Chase Cominsky y Jacob Runyan:

1. Los videos que muestran el escándalo se volvieron virales en TikTok: “¡Tenemos peso en los peces!”

El pesaje para el torneo de pesca se llevó a cabo en Gordon Park en Cleveland Metroparks el 30 de septiembre. El video publicado en línea rápidamente se volvió viral y se difundió en las redes sociales, incluido TikTok. Había 30 equipos de dos personas compitiendo en el campeonato del torneo Lake Erie Walleye Trail en Clevbeland Harbor.

Fisher le dijo a Cleveland.com: “Supe de inmediato que algo andaba muy mal con esos leucomas”. Un video muestra a Fischer y Cominsky siendo felicitados por su aparente victoria y por llevarse a casa los honores de “equipo del año” mientras Fischer investiga el pez en el borde de la pantalla.

En el video, se puede ver a Fischer cortando uno de los leucomas. Grita a la multitud: “¡Tenemos pesos en pescado!” Fischer luego grita y levanta el puño hacia Runyan, que estaba parado frente a él mirando cómo la multitud estalla.

En otro video, se puede ver a Runyan viendo cómo abren el pez mientras Fischer le dice al pescador: “Jake, quiero que te vayas. No quiero que nadie toque a estos tipos”. Alguien en la multitud le grita a Runyan: “Deberías estar en la cárcel”. Alguien más dice: “Deberías llamar a la policía”, y otro dice: “¿No necesitamos presentar un informe policial?”

2. El director del torneo, que es oficial de policía, dice que las pruebas se han entregado a las autoridades

Serious Controversy in Pro fishing tournament as multiple-time winners caught stuffing lead weights and other fish filets in their fish to have the heaviest catch to win hundreds of thousands in prizes. pic.twitter.com/Sxqeo2XC0K — Billy (@Billyhottakes) October 1, 2022

El director del torneo de pesca, Fischer le dijo a The Sharon Herald, que los leucomas típicamente capturados en el lago Erie a fines de septiembre pesan entre 4 y 5 libras. Cuando el pez capturado por Cominsky y Runyan pesaba 7,9 libras, Fischer le dijo al periódico: “Pensé ‘de ninguna manera'”.

Fischer dijo que apretó el pescado y sintió algo duro dentro, informó el periódico. Luego abrió el pescado y encontró dos bolas de metal de 12 onzas adentro, le dijo a The Herald. Fischer dijo que Cominsky y Runyan habían liderado el Lake Erie Walleye Tour durante toda la temporada y necesitaban terminar 10º o mejor para ganar el título.

Fischer, un sargento de policía en Ohio, le dijo a The New York Times: “Todo fue entregado a las fuerzas del orden”. El Departamento de Recursos Naturales de Ohio y la oficina del fiscal del condado de Cuyahoga están investigando, informó The Times.

3. Chase Cominsky y Jacob Runyan fueron descalificados en 2021 después de que uno de los pescadores no pasara una prueba de polígrafo posterior al evento

Cominsky y Runyan fueron descalificados del torneo de pesca The Fall Brawl en 2021 después de que uno de los pescadores falló una prueba de polígrafo, informó The Toledo Blade. Esa descalificación les costó un premio de $100,000. El periódico informó que ambos hombres aprobaron exámenes de polígrafo después de eventos posteriores. Una publicación de Facebook muestra que ganaron un premio en efectivo y un bote en el Walleye Slam en 2021.

Cleveland.com escribió: “No se necesitó mucho para animar a la multitud del pesaje, muchos de los cuales sospechaban que Cominsky y Runyan habían estado haciendo trampa regularmente para ganar constantemente barcos de pesca caros en los derbis de pesca Fall Brawl y Walleye Slam en 2021. y decenas de miles de dólares en torneos de leucomas. Los dos habían deslizado las pesadas plomadas de huevo de 12 onzas en sus luciopercas y las habían acolchado con filetes de carne de lucioperca para que las plomadas no chocaran entre sí y hicieran ruido”.

El periódico informó que Fischer le pidió a Runyan que se fuera, ya que enfrentaba amenazas de la multitud, y Cominsky ya se había encerrado en su camioneta en el estacionamiento, escribió Cleveland.com.

4. Cominsky es de Hermitage, Pensilvania

Cominsky, de 35 años, es de Hermitage, Pensilvania. Según Cleveland.com, él y Runyan han ganado más de $306,000 durante su racha de victorias en los torneos de pesca del área de Ohio.

Runyan le dijo a Cleveland.com después de ganar un torneo en diciembre de 2021: “Chase y yo nos sentamos antes de los torneos y derbis de este año y acordamos pescar en equipo y dividir las ganancias. Y también los costos, por supuesto, que iban desde las tarifas de entrada y el combustible hasta el seguro del bote para el bote Ranger de Chase”.

Publicó en WalleyeCentral.com en 2021: “Gracias chicos por el apoyo. Este es Jake Runyan. Gran victoria. Hemos tenido un año increíble. Chase y yo publicamos mucha información en nuestro Facebook. Sí, los impuestos no son baratos. Somos socios y lo tratamos como tal ¡De nuevo, gracias por el apoyo!”

Sus páginas de Facebook parecen haber sido eliminadas en medio del escándalo de trampas. Cuando se les preguntó si planeaban vender el bote que ganaron, Runyan escribió: “Todavía estamos trabajando en los detalles, pero Chase es muy versado en la venta de botes. Todo el mundo hace esto un poco diferente cada año, estoy seguro”.

Kenny Morris le dijo a WKYC: “Estoy enojado por eso, estoy triste por eso. Conocí a Chase y a Jake, y ya no hablo con ellos. Están bloqueados para mí. Si estás pescando un pez que te va a dar algo de dinero, tendrás que cortar el pez para abrirlo”.

5. Jake Runyan vive en Cleveland

Y’all know I like fishing, well…this pisses me off! Meet Jake Runyan and Chase Cominsky, AKA big cheaters. They recently were caught cheating in the last tournament of the year of a major walleye fishing tournament trail. They were even going to be crowned team of the year. pic.twitter.com/Bw7hf96q4z — DannyBTalks (Daniel Baldwin) (@DannyBTalks) October 1, 2022

Jake Runyan, de 41 años, es de Cleveland. Después de la victoria de Walleye Slam, Runyan le dijo a Cleveland.com: “Sabía que pasaríamos la prueba de Walleye Slam. Y sabía que teníamos que buscar asesoría legal y pelear nuestra descalificación en Fall Brawl. Nuestra reputación significa mucho para nosotros y nunca haríamos trampa”.

Runyan agregó: “No fue solo la pérdida de un barco muy costoso que legítimamente habíamos ganado. Fue tener nuestros nombres drogados en el lodo y manchados en las redes sociales y entre los pescadores de leucomas de la zona”.

Le dijo a The Toledo Blade después de ser descalificado de Fall Brawl en 2021: “Nos mostró el informe, era literalmente líneas planas. En su opinión profesional, no vio nada fuera de lugar. Pero no nos sorprendió; sabíamos que pasaríamos. Vamos a seguir adelante con los desafíos legales con Brawl. Mi nombre ha sido arrastrado por el barro durante demasiado tiempo”.

El compañero y colega Adam VanHo, un abogado, le dijo a WKYC: “Una cosa es cuando estás sentado en un bar y el pez que dices que es así de grande es en realidad así de grande. Eso es una cosa, pero estas competencias atraen a personas de todo el país”.

Dijo que con el valor de los premios ofrecidos en los torneos, incluidos botes y miles de dólares en efectivo, puede ser un delito hacer trampa. “Lo llamamos robo por engaño, que esencialmente es que trataste de robar algo haciendo diferente lo que estás entregando”, dijo VanHo a la estación de noticias.

