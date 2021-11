¿Dónde está la tenista china Peng Shuai?

Gran incertidumbre y conmoción en el mundo del tenis ha generado la extraña desaparición de la tenista china, Peng Shuai, de 35 años de edad, y quien fue considerada como la tenista número 1 en el ranking de la Asociación Femenina de Tenis – WTA, quien hizo declaraciones importantes en contra de un importante jerarca político del Partido Comunista Chino (PCC), todo esto, en medio de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que se llevarán a cabo en Pekín.

Todo comenzó cuando la tenista, denunció públicamente a principios del mes de noviembre por medio de sus redes sociales, precisamente en Weibo, de haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un exvicepresidente de su país, el. antiguo viceprimer ministro Zhang Gaoli. Esta publicación, solo duro unas cuantas horas, hasta luego ser censurada.

Tras publicar la denuncia, la deportista lleva exactamente dos semanas de estar “desaparecida”, lo que ha generado gran incertidumbre a nivel mundial, por lo que organismos internacionales y personalidades del mundo del tenis han expresado su preocupación y pedido que se de con el paradero de la mujer.

Es así como por medio de redes sociales, el numeral #WhereIsPengShuai, ha sido tendencia con innumerables muestras de apoyo por parte de personalidades y deportistas.

Esto es lo que necesita saber sobre el caso Peng Shuai:

En una redacción de 1,500 caracteres, la tenista contó a detalle sobre lo sucedido con Zhang Gaoli, quien actualmente tiene 75 años. En este afirmó tener una romance con el mandatario chino, añadiendo que había sido víctima de agresión sexual mientras la esposa de Zhang Gaoli, se encontraba afuera vigilando la puerta.

“Me llevaste a tu casa y me forzaste. ¿Por qué tenías que volver y forzarme a tener sexo contigo? Ese día yo no consentí. Fui una chica mala, muy mala, lloré toda la tarde de aquel día, soy como un muerto andante que finge cada día, sé que estoy cavándome mi propia tumba, pero voy a contar toda la verdad”.

En la misma publicación añadió: “Sé que para alguien de su eminencia, Vice Primer Ministro Zhang Gaoli, usted ha dicho que no tiene miedo”, Escribió Peng, según The New York Times. “Pero incluso si solo soy yo, como un huevo pegando contra una roca, o una polilla atraída a la flama, coqueteando con la autodestrucción, contaré la verdad sobre usted. No podía describir lo asqueada que estaba, y cuántas veces me pregunté si todavía soy un ser humano. Me siento como un cadáver ambulante. Todos los días actuaba, ¿qué persona es mi verdadero yo?”.

Zhang Gaoli hizo parte del Comité Permanente del Politiburo del gobernante Partido Comunista desde el año 2012 hasta el 2027, cuando en el 2018 decidió retirarse como viceprimer ministro.

Luego de la denuncia de la tenista y de su sorpresiva desaparición, entidades importantes del mundo han pedido que se estudie el caso y se de con el paradero de la deportista. La ONG Amnistía Internacional (AI) pidió a China que Peng Shuai se encuentre bien y segura.

“Aunque actualmente resulta difícil especular sobre los motivos tras la aparente desaparición de Peng Shuai, lo que está claro es que las autoridades chinas deben investigar adecuadamente sus denuncias de violencia sexual a manos de un alto cargo político”, dijeron.

Por su parte, la Asociación Femenina de Tenis (WTA) también expresó su “creciente inquietud” por la seguridad de la jugadora y pidieron investigar una supuesta carta enviada por por Peng en donde aseguraba “estar bien”.

“La presunta declaración realizada recientemente por Peng de que ‘todo va bien’ no debería aceptarse como auténtica, ya que los medios de comunicación estatales chinos tienen todo un historial de extraer declaraciones de personas bajo coacción, o simplemente inventárselas”, dijo Steve Simon, presidente y director general de la gira profesional de tenis femenino (WTA).

WTA seeks full, fair and transparent investigation into sexual assault allegations against former Chinese leader and also calls for end of censorship against Peng Shuai.

Por su parte, el Comité Olímpico Internacional (COI) se negó a hacer comentarios “la experiencia muestra que la diplomacia silenciosa ofrece la mejor oportunidad para encontrar una solución para asuntos de tal naturaleza. Esto explica por qué el COI no comentará nada más en esta etapa”, dijeron en un comunicado.

Finalmente, la ONU aseguró que quiere saber dónde se encuentra la tenista. “Enfatizamos que es importante saber dónde está y conocer cuál es su estado de salud”, dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell.

Peng Shuai es una tenista exnúmero uno del mundo en dobles y una de las deportivas más importantes de su país, quien conquistó Wimbledon en 2013 y Roland Garros en 2014. Asimismo, ha ganado dos títulos de Gran Slam en dobles y alcanzó las semifinales del U.S. Open 2014.

La china también participó en tres Juegos Olímpicos, ha cosechado 25 títulos en el tour, jugó por última vez en el Qatar Open en febrero de 2020 y en la actualidad es la 191 del ranking individual. Por todo ello, Peng Shuai sería una de las deportistas más importantes de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing.

Desde Djokovic, Feliciano López, Serena Williams y Naomi Osaka, varios han sido los tenistas que se han pronunciado sobre la situación de Peng Shuai, utilizando el #WhereIsPengShuai o #DóndeEstáPengShuai, para pedir respuestas sobre la desaparición de su colega y sus denuncias de abuso sexual.

“La censura nunca está bien en ninguna circunstancia, espero que Peng Shuai y su familia se encuentren sanas y salvas. Estoy conmocionada por la situación”, afirmó la tenista nipona.

Por su parte, Serena Williams dijo estar ‘devastada’. “Estoy devastado y conmocionado al escuchar las noticias de mi colega, Peng Shuai. Espero que esté a salvo y que la encuentren lo antes posible. Esto debe investigarse y no debemos quedarnos callados. Enviando amor a ella y a su familia durante este momento increíblemente difícil”

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6

“Esto no puede ocurrir en el Siglo XXI. Gritemos bien fuerte: ¿Dónde está Peng Shuai?”, dijo la tenista profesional, Nadia Podoroska.

“El estado chino debe proporcionar pruebas de que Peng Shuai está viva, sana y libre. He enviado una pregunta por escrito a la Secretaria de Relaciones Exteriores, preguntándole qué declaraciones ha hecho al gobierno chino sobre este inquietante caso”.

The Chinese state need to provide evidence that Peng Shuai is alive, well and free.

I have submitted a written question to the Foreign Secretary, asking her what representations she has made to the Chinese government about this disturbing case.

https://t.co/1WoO1LsWJG

— Stephen Kinnock (@SKinnock) November 18, 2021