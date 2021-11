El jurado declara inocente a Kyle Rittenhouse

Kyle Rittenhouse ha sido declarado inocente de todos los cargos.

El veredicto se anunció alrededor del mediodía del 19 de noviembre de 2021. Los miembros del jurado absolvieron a Rittenhouse de todos los cargos en su contra.

La noticia se dio a conocer unos 45 minutos antes de eso, cuando la policía de Kenosha envió un correo electrónico a los agentes de la ley revelando que había un veredicto en el juicio de Kyle Rittenhouse.

Puede leer el correo electrónico aquí sin la información de identificación de la fuente. Fue enviado por Daniel S. Bandi, del Departamento de Policía de Kenosha. Además, Rebecca Matoska-Mentink, secretaria del tribunal de circuito en el condado de Kenosha, informó a los medios de comunicación que había un veredicto que se anunciará pronto.

Luego se anunció – no culpable.

Hay un veredicto de Kyle Rittenhouse en Kenosha, Wisconsin, según un correo electrónico que la policía de Kenosha envió a las autoridades.

El correo electrónico fue enviado por la policía de Kenosha a las 10:55 a.m. del viernes 19 de noviembre de 2021, en el juicio acalorado.

El jurado de Rittenhouse había deliberado en su cuarto día sin un veredicto.

Rittenhouse fue acusado de la muerte de Joseph Rosenbaum y Anthony Huber, de la herida de Gaige Grosskreutz y de poner imprudentemente en peligro la seguridad de otros dos hombres. El juez desestimó previamente un cargo por posesión ilegal de armas de fuego, que citó la redacción de la ley estatal. El juez también echó una multa de toque de queda.

Puede leer las instrucciones del jurado en su totalidad aquí.

Esto es lo que necesita saber:

Una moción de juicio nulo con prejuicio quedó sobre la mesa

A pesar del veredicto, todavía hay una moción de nulidad con prejuicio sobre la mesa.

El juez, Bruce Schroeder, dijo en la corte que todavía está considerando la moción de la defensa para que se anule el juicio con prejuicio. Schroeder indicó que podría fallar sobre esa moción DESPUÉS del veredicto.

Eso significa que es posible que Schroeder otorgue un juicio nulo con prejuicio incluso si hay un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad o si el jurado depende de algunos o todos los cargos. Un juicio nulo con prejuicio significa que el estado no puede volver a juzgar el caso. Por supuesto, no hay garantía de que el juez otorgue esa solicitud.

Sin embargo, Schroeder ha tenido palabras duras para los fiscales en el tribunal recientemente, declarando que la moción de nulidad del juicio de la defensa es seria e indicando que a veces llega el “día del juicio final”. En el centro de la disputa se encuentra un video de drones recién producido; la defensa dice que los fiscales les dieron un video comprimido y de menor calidad en comparación con la versión del estado. El estado niega que esto haya sido intencional.

El video es clave para el caso del estado porque están tratando de convencer a los jurados de que Rittenhouse provocó toda la situación apuntando con un arma a otro hombre, Joshua Ziminski, lo que la defensa niega. Los fiscales utilizaron ese video en su intento de argumentación final de presentar ese caso.

El reportero de la piscina en la sala del tribunal el 19 de noviembre de 2021, dijo que no hay muchas actualizaciones que informar. “La secretaria del juez Bruce Schroeder dijo a los reporteros aquí en la corte que no ha escuchado nada sobre los jurados que se negaron a ordenar el almuerzo”, escribió Michael Tarm, de Associated Press, en un correo electrónico a los medios de comunicación en el grupo.

Añadió: “Un funcionario judicial confirma que los miembros del jurado están presentes. Se presume que deliberan. El juez Bruce Schroeder entró hace unos minutos, cargando un paquete de seis Pepsi. Simplemente se sentó en el banco para una llamada a la corte previamente programada. No hay firmas de abogados o fiscales de Rittenhouse. No hay rumores en la sala del tribunal de que se está tramando algo inmediatamente en el caso de Rittenhouse”.

Los miembros del jurado han enviado varias notas al juez

Ha habido algunas pistas sobre lo que piensan los miembros del jurado; enviaron algunas notas al juez. Fueron enviados con la letra de una miembro del jurado conocido como “jurado 54”.

Una nota solicitó el video del dron y una serie de otras pruebas que pueden indicar que están examinando de cerca el argumento de la provocación. También pidieron un video infrarrojo del FBI que se mostró en la corte.

Otras notas mostraron que los miembros del jurado querían ver un video relacionado con el tiroteo de Grosskreutz, quien testificó que apuntó con un arma a Rittenhouse mientras avanzaba hacia él a corta distancia porque creía que era un tirador activo.

Un miembro del jurado le preguntó al juez el 18 de noviembre de 2021 si los miembros del jurado podían llevarse las instrucciones del jurado a casa y se les dijo que sí.

El jurado fue seleccionado del condado de Kenosha. Ha habido varios incidentes que involucran a los miembros del jurado. El juez reveló previamente en el tribunal que una persona fue acusada de intentar grabar en video a los miembros del jurado mientras subían a un autobús, y también echó a MSNBC de la sala del tribunal por un incidente relacionado con el autobús del jurado.

