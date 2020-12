Segundo paquete de estímulo: Pelosi le hace “nueva oferta” a McConnell

Los líderes demócratas en el Congreso están presionando para que el último proyecto de ley bipartidista de $908 mil millones sea el plan para el alivio “inmediato” del coronavirus, lo que marca un cambio radical en la postura de sus negociaciones anteriores.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría, el senador Chuck Schumer, emitieron una declaración conjunta el 2 de diciembre diciendo que apoyaban el marco del proyecto de ley “como la base para las negociaciones bipartidistas y bicamerales inmediatas”. El proyecto de ley fue propuesto recientemente por un grupo moderado de senadores, según The New York Times.

Pelosi y Schumer también expresaron que hicieron una oferta privada a los republicanos el lunes 1 de diciembre.

“Si bien hicimos una nueva oferta al líder McConnell y al líder McCarthy el lunes, en espíritu de compromiso creemos que el marco bipartidista presentado ayer por los senadores debería utilizarse como base para las negociaciones bipartidistas y bicamerales inmediatas”, escribieron los demócratas en su declaración.

“Por supuesto, nosotros y otros ofreceremos mejoras, pero la necesidad de actuar es inmediata y creemos que con negociaciones de buena fe podríamos llegar a un acuerdo”.

La declaración conjunta mostró signos de movimiento en las negociaciones después de un estancamiento de meses por el costo general del próximo proyecto de ley. Los demócratas han estado buscando fondos sustanciales para los gobiernos estatales y locales, mientras que los republicanos han estado presionando por protección a los empleadores, según un artículo de finales de octubre en el Chicago Tribune.

Con los principales demócratas del Congreso ahora detrás del proyecto de ley bipartidista, aumenta la presión para que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, lleve el proyecto de ley a la sala, informó The New York Times.

“En vista de la urgencia de satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense y la esperanza que presenta la vacuna”, concluyeron Pelosi y Schumer, “es hora de que el líder McConnell se siente con los demócratas para finalmente comenzar un verdadero esfuerzo bipartidista para cumplir con las necesidades del país”.

Esto es lo que necesitas saber:

Los senadores republicanos Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine, Bill Cassidy de Louisiana y Mitt Romney de Utah son responsables del proyecto de ley, junto con los senadores demócratas Joe Manchin de West Virginia, Mark Warner de Virginia y Jeanne Shaheen de New Hampshire, informó CNN. Angus King, un independiente de Maine, también participó en las negociaciones, dijo el medio.

“No tengo ninguna predicción de cómo reaccionaría la Casa Blanca”, dijo Romney según NBC News. “Covid ha creado una crisis. Y en la crisis la gente espera que el Congreso actúe”.

Según The New York Times, el proyecto de ley bipartidista no incluye otra ronda de cheques de estímulo directo y “es significativamente más pequeño que el proyecto de ley de $3 billones aprobado por la Cámara en mayo y no incluiría tantos fondos para los gobiernos estatales y locales”.

Sin embargo, NBC News afirmó que el proyecto de ley incorpora beneficios adicionales por desempleo. El medio describió el plan como una propuesta de “puente” entre las etiquetas de precios anteriores propuestas por cada lado.

The American people need more help now. Congress should deliver more COVID relief this year.

Even House and Senate Democrats are publicly saying that Speaker Pelosi's and Leader Schumer's all-or-nothing obstruction needs to stop.

— Leader McConnell (@senatemajldr) November 30, 2020