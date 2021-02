Pei-Shen Qian: ¿entrará en la cárcel por falsificar obras de arte 40 años después?

Pei-Shen Qian era un artista de Times Square con dificultades económicas cuando José Carlos se acercó a él a finales de la década de 1980 y le preguntó si podía replicar a Jackson Pollock. Dijo que podía, y pronto se encontró en el centro de un escándalo de arte de 80,7 millones de dólares.

Qian fue acusado, pero regresó a China, donde permanece hoy y escapó del procesamiento. En 2014, fue acusado de cargos de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y mentir al FBI, según su acusación. Tenía 75 años en el momento de su acusación. Podría enfrentarse hasta 45 años de prisión si fuera declarado culpable de los cargos. Actualmente continúa pintando en un pequeño estudio en las afueras de Shanghai, pero ya no vende su arte, dijo su esposa en un documental.

Qian fue uno de los protagonistas del documental “Made You Look: A True Story About Fake Art” del director Barry Avrich. Su lanzamiento se retrasó debido al COVID-19 y se lanzó en Netflix el martes 23 de febrero de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

Qian afirma que no tenía planes de estafar a nadie y no ganó una cantidad significativa de dinero en el plan de fraude artístico

Good Review: 'Made You Look: A True Story about Fake Art,' a fascinating $80 million con….proud to have worked on this one with a terrific team ! Now on @Netflix @melbarentgroup #documentary https://t.co/u36RUocnk2 — Elizabeth Klinck (@eklinck) February 24, 2021

En China, Qian fue un artista y profesor exitoso y de formación clásica. En los Estados Unidos, trató de ganarse la vida pintando en las esquinas de las calles de Manhattan y mediante trabajos de construcción. Estudió a fondo las obras de artistas famosos. Su amigo, Hongtu Zhang, dijo a los cineastas en “Made You Look” que la reproducción de obras de arte famosas es una práctica común en el arte chino.

“Él es bueno. Tenía talento”, dijo.

Qian afirmó su inocencia en una entrevista de diciembre de 2013 con Bloomberg News en Shanghai, China. Dijo que era una víctima inocente de un “malentendido muy grande” y que no tenía la intención de pasar sus imitaciones por obras de arte genuinas de pintores famosos.

Los fiscales alegaron en sus documentos de acusación que Qian estaba al tanto del plan y participó en él con los marchantes de arte José Carlos y Jesús Ángel Bergantinos Díaz, quienes eran hermanos y la novia de Díaz en ese momento, Glafira Rosales. La acusación dijo que usaba procesos para envejecer las pinturas, como teñirlas con bolsitas de té o usar un secador de pelo. Además, dijo que falsificaría las firmas de artistas famosos en los lienzos.

A Qian se le pagó inicialmente unos cientos de dólares por cada pintura, pero después de enterarse de que sus pinturas se estaban vendiendo por mucho más, exigió un precio más alto y recibió alrededor de $ 7,000 por pintura.

Qian ahora vive en Shanghai, evita la atención de los medios y continúa pintando en un pequeño estudio, pero ya no vende su arte

Los realizadores de “Made You Look” localizaron a Qian en China. Había envejecido y caminaba con un bastón. Se identificó, pero no fue entrevistado en la película.

Su esposa declinó cortésmente una entrevista.

“Él es viejo ahora. No quiere ser entrevistado”, dijo en una traducción. “Está pintando para sí mismo y ya no vende su arte”.

Qian se mudó a un vecindario en las afueras de Shanghai y abrió un pequeño estudio de arte. Allí, habló con ABC News en 2014 y dijo que no participó conscientemente en el fraude.

“Mi intención no era que mis pinturas falsas se vendieran como si fueran reales”, dijo en una entrevista traducida. “Eran solo copias que se pueden colocar en su casa si lo desea”.

Además, señaló su pequeña tarifa recibida por pinturas que a menudo se vendían por millones de dólares cada una.

“Si miras mi cuenta bancaria, verás que no hay ingresos. Sigo siendo un artista pobre. ¿Crees que podría estar involucrado en esto?”, él dijo.

“Se suponía que estas copias simplemente las imitaban a un nivel básico, así que me sorprendió mucho que la gente las confundiera”, dijo.

Made You Look, a documentary about the Knoedler scandal is now available on Netflix! I am incredibly amused to see the film producers have used an image of me taken with a fake Knoedler Rothko as a film promo #RealorFake pic.twitter.com/nykPRPb9sq — Colette Loll (@ArtFraudInsight) February 24, 2021

The Guardian informó poco después de la acusación de Qian en 2014 que había pocas posibilidades de extraditarlo de China para enfrentarse al procesamiento. Tiene doble ciudadanía tanto en China como en Estados Unidos.

“Casi no hay posibilidad de que China entregue a su propio ciudadano”, dijo a The Guardian el profesor Julian Ku, experto en China y derecho internacional de la Universidad de Hofstra. “Por lo general, no tienen una política de cooperación y no tienen ningún motivo para entregar a nadie, porque Estados Unidos no entregará a nadie a China”.