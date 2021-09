Patrick McDowell: Buscado en Florida por el tiroteo fatal contra un oficial de policía 

Patrick McDowell proviene de la Florida y es un ex infante de marina acusado de asesinar al oficial del Condado de Nassau, Joshua Moyers, en un semáforo. Están buscando a un McDowell “armado y peligroso” luego del tiroteo del viernes 24 de septiembre. Moyers, de 29 años, falleció el domingo. McDowell también está acusado de dispararle a un perro policía mientras huía. El perro sobrevivió y se está recuperando luego de ser tratado por un veterinario.

McDowell, de 35 años, es un survivalista y ex guardia de seguridad que participó en competencias de tiro. El instructor y especialista en armas, Del Angelo, quien entrenó a McDowell durante sus días como guardia de seguridad, le dijo a News4Jax que “es un survivalista y ha sido entrenado en el ejército en el uso de armas y en técnicas de supervivencia. Así que es muy bueno para sobrevivir y para pasar desapercibido. No puedo cambiar su apariencia, pero no hay duda de que puede esconderse y sabe como mantenerse fuera de vista.

La estación de policía del condado de Nassau dijo en un comunicado de prensa que McDowell es buscado por el asesinato de Moyers en Callahan, Florida. El alguacil Bill Leeper dijo en una declaración, “anuncio con muchísimo pesar que el oficial Josh Moyers ha fallecido en esta tarde del 26 de septiembre de 2021 a las 2:19 p.m, en el hospital UF, en Jacksonville. Por favor recen por la familia y la prometida de Josh mientras transitamos esta terrible tragedia”.

Las autoridades de Florida han emitido un “Alerta Azul” para McDowell y anunciaron una recompensa de 54 mil dólares por cualquier información que pueda ayudar a capturar a McDowell, dijeron de la estación de policía. “Estamos muy agradecidos por toda la ayuda recibida de todas las agencias en Florida y Georgia. Esta mañana, nuestra alguacil les tomó juramento a los miembros de la estación de policía del condado de Camden, a la patrulla estatal de Georgia, al departamento de recursos naturales de Georgia, y al condado de Charlton. Todos tiene la autoridad para realizar arrestos en nuestro condado, dijeron desde la estación de policía. “McDowell todavía podría estar en esta zona, por favor no bajen la guardia y llámenos si ven algo extraño. 904-225-5174… Llamen a Crimestoppers a 1-866-845-TIPS. Pueden mantenerse anónimos.

Esto es lo que deben saber acerca de Patrick McDowell y el asesinato del oficial Joshua Moyers:

El oficial Joshua Moyers detuvo a Patrick McDowell mientras conducía una camioneta robada

More photos of our suspect Patrick McDowell. Please call police ASAP if you see him. pic.twitter.com/M6QwbGlyzR — Nassau County SO (@NCSO_FL) September 24, 2021

El oficial Joshua Moyers detuvo a Patrick McDowell mientras conducía una camioneta Chrysler robada el viernes 24 de septiembre de 2021 a las 2:30 de la madrugada en la carretera Sandy Ford cerca de la calle Micker en el área de Callahan de la ruta nacional 301, informó el comisario en una conferencia de prensa. También dijo que McDowell estaba acompañado por una mujer. Leeper dijo que McDowell le dio un nombre falso a Moyers y que no tenía licencia de conducir. Según contó Leeper, cuando Moyers se dio cuenta de que McDowell le había dado un nombre falso, le preguntó si tenía armas y le pidió que descendiera del vehículo.

McDowell luego le disparó a Moyers debajo de su ojo derecho y por la espalda, informó Leeper. El tiroteo tuvo lugar mientras un tren se acercaba al cruce de vías cerca del lugar de la detención. Leeper dijo que McDowell huyó de la escena, cruzando la vía justo antes de que bajara la barrera.

Moyers fue hallado sufriendo por heridas de arma de fuego por otro oficial y trasladado de urgencia al hospital donde falleció dos días después. El vehículo robado fue hallado en un área arbolada junto a la mujer que acompañaba a McDowell, quien ayudó a los oficiales en el lugar de la escena y con los investigadores, informó Leeper

2. El comisario Leeper llamó a Patrick McDowell un ’animal rabioso’ y les dijo a los vecinos que lo echen a disparos’ si intentaba entrar a sus casas

SUSPECT WANTED: Here’s another pic of the suspect accused of shooting a Nassau County Deputy. His name is Patrick McDowell and he’s 35 yrs old according to @NCSO_FL

Deputies say a woman was in the car with him and is cooperating.

He’s still on the run. @wjxt4 pic.twitter.com/th90NSyiC1 — Corley Peel (@WJXT_CorleyPeel) September 24, 2021

En la conferencia de prensa, Leeper dijo acerca de McDowell, “si estás en tu casa y él intenta entrar y tienes un arma, échalo a disparos. Es como un animal rabioso. Te matará.” Después agregó, “lo que le hizo a ese oficial fue innecesario, necesita pagar por ello.”

We’ve had several people asking about tattoos… these are Patrick McDowell’s tattoos. Thank you for your help and support. Also including another shot of his face to keep that circulating.#findMcDowell pic.twitter.com/k8wtgmVPYm — Nassau County SO (@NCSO_FL) September 26, 2021

McDowell es descrito como un hombre blanco que mide 1.85 metros, pesa 180 libras; tiene pelo marrón pero estaría perdiéndolo, ojos azules, y agujeros para aros grandes en sus orejas, dijo la oficina del comisario. También tiene un tatuaje en su espalda, sobre los hombros que dice “Muerte antes que deshonor” y otro en su brazo derecho que dice “EGA.”

La última vez que fue visto vestía pantalones cortos estampados con camuflaje, una remera negra, una camiseta blanca y zapatillas negras, según informó la policía.

También tiene un tatuaje del águila, planeta tierra y el ancla emblema del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos con el nombre McDowell escrito en árabe debajo, según muestra una fotografía emitida por la oficina del comisario.

3. McDowell estuvo en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de 2005 a 2009 y tiene un historial de arrestos pasados y ha sufrido estrés postraumático, depresión, convulsiones y fue internado por necesitar ayuda psiquiátrica

Patrick Rene McDowell, nacido en Jacksonville, Florida, sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de 2005 a 2009, según su perfil de LinkedIn. McDowell dijo en LinkedIn que trabajó como supervisor y gerente administrativo de Signal 88 Security de 2012 a 2015 y gerente administrativo de AlliedBarton Security Services en 2013. McDowell también trabajó como contratista de seguridad para Triple Canopy en Iraq desde 2010 hasta 2011, dijo en LinkedIn. McDowell estudió psicología en la Universidad de Phoenix desde 2013 hasta 2015.

Según el Florida Times-Union, McDowell tenía un historial médico de depresión, convulsiones, estrés postraumático y había sido internado para recibir asistencia psiquiátrica bajo la Ley Baker de la Florida. También tenía un historial de arrestos en Florida y Georgia.

McDowell was sentenced on May 24, 201, to a year and six months probation stemming from a November 2018 arrest on a forgery charge and was on drug-offender probation, according to the Times-Union. He was also previously charged with giving a false name to law enforcement and aggravated possession of stolen firearms, the newspaper reports.

McDowell fue condenado en mayo de 2019 a un año y medio de libertad condicional a raíz de un arresto en noviembre de 2018 debido a un cargo de falsificación y estaba en libertad condicional por un delito relacionado con drogas, según reportó el Times-Union. También había sido acusado de dar un nombre falso a un oficial de policía y por tenencia agravada de armas de fuego, informó el periódico.

4. El padre de McDowell envió sus “más sinceras condolencias” a la familia y amigos de Moyers y dijo que el tratamiento de su hijo se vio entorpecido a causa del COVID-19 y que “recayó y volvió a sus viejos hábitos”





Play



Search continues for a man accused of killing a Nassau County deputy Patrick McDowell has been on the run since Friday morning. We've seen deputies in everything from cars and trucks to boats and large armored vehicles. 2021-09-27T15:45:03Z

El padre de McDowell, Richard McDowell, emitió un comunicado a News4Jax diciendo, “quisiera enviar mis más sinceras condolencias a la familia y a los amigos del oficial Moyers. Sé que no es consuelo dando lo bueno y decente que era. Si pudiese modificar lo ocurrido o estar yo en su lugar, lo haría.” Richard McDowell añadió:

Quiero explicar algunas cosas acerca de Patrick pero por favor no crean que justifico sus acciones. A su regreso de Irak, Patrick se inscribió y buscó ayuda en el Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos para tratarse por depresión, dolores de cabeza, y pesadillas. Lo diagnosticaron con trastorno de estrés postraumático, depresión y algunas dolencias físicas. Al principio, estaba entusiasmado por enfrentar sus demonios y formó una familia. Con el correr del tiempo, se deslizó hacia un lugar oscuro. Sufrió algunas convulsiones, tuvo problemas con el manejo del dolor y también para dormir. Comenzó a drogarse y dejó de asistir a sus citas en el Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos. Comenzó a robar para mantener sus adicciones y fue arrestado. Lo aceptaron en la Corte para Veteranos de Guerra y le iba muy bien. El juez Floyd y David estaban muy comprometidos con él al igual que lo fueron los Loving en el Centro para Veteranos 5 Star.

Cuando el confinamiento por COVID comenzó, la corte comenzó a tener sesiones virtuales, lo que significó menos supervisión para los tutelados. Al parecer, esto sucedió en un momento crítico de su tratamiento y de inmediato volvió a sus viejos hábitos y fue arrestado en Georgia. Permaneció en prisión por un año (y aún no ha tenido el juicio por el Covid). Luego de un año regresó a Jacksonville y fue nuevamente aceptado por los Lovings en el Centro 5 Star. Podíamos ver que la chispa ya se había apagado en su ser y aunque lo intentamos mucho, cayó nuevamente en un lugar oscuro y cometió este hecho horrible.

Richard McDowell agregó en su comunicado, “me había resignado a que tal vez se suicidara debido a una sobredosis. Nunca imaginé que mataría a otra persona. No hay justificación para lo que hizo, y sufrirá las consecuencias de una forma u otra. No seré un hipócrita y pediré por su vida; era muy consciente de las consecuencias. Si alguien le hubiese hecho eso a él, yo estaría furioso, así que entiendo el odio y las críticas dirigidas hacia él. Solo sepan que no fue siempre así. Es mi hijo y lo amo. Lamento muchísimo el dolor de la familia del oficial Moyers. Ojalá puedan, en algún momento, encontrar algo de paz.”

5. El Oficial Josh Moyers, quien deja a su prometida, padres y hermano, había trabajado para la oficina del comisario durante 6 años

Please pray for Deputy Josh Moyers, his family, fiancé, friends, and his NCSO brothers and sisters during this difficult time. pic.twitter.com/r9QchXcoay — Nassau County SO (@NCSO_FL) September 24, 2021

El Oficial Josh Moyers deja a su prometida, padres y hermano, informó la oficina del comisario. Comenzó a trabajar en el Condado de Nassau en 2015. Leeper dijo que Moyers era un “hombre grandioso” en una conferencia de prensa antes de su deceso. Se había comprometido recientemente y estaba planeando su boda.

Según la oficina del comisario, Moyers se graduó de la Secundaria Hilliard de Florida en 2010 y también estudió en la Escuela Universitaria St. Johns River. Trabajó como explorador antes de ser contratado como oficial y recibió un premio en 2018 por ir más allá de sus responsabilidades en un caso de narcóticos, dijo la oficina del comisario.

Lali Moyers escribió en una colecta de GoFundMe que busca recaudar fondos para su familia, “Por favor, ayúdenme y envíen su apoyo a Ivy en este momento en el que enfrenta su futuro sin el amor de su vida, prometido y héroe, el Oficial Joshua Moyers; asesinado trágicamente en cumplimiento del deber mientras protegía al Condado de Nassau.”

