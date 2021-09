Columbus Crew vs Cruz Azul: Hora y Cómo ver el Live Stream

El Columbus Crew y Cruz Azul se enfrentarán en la tercera final de la Copa Campeones. El encuentro se llevará a cabo en el Lower.com Field, el miércoles en la capital de Ohio.

Este es un partido sin revancha. El ganador del partido será el campeón. Si termina en empate, el título será definido por penales.

Previa de Columbus Crew vs Cruz Azul

Este encuentro junta a dos actuales campeones que no se encuentran en su mejor forma. Sin embargo, saben que este trofeo puede ayudarles a cambiar el rumbo de sus actuales temporadas.

Columbus no ha tenido el éxito que mucha gente esperaba que tuvieran luego de haber ganado la MLS Cup. Columbus se encuentra noveno en la Conferencia del Este con 34 puntos. El equipo de Caleb Porter ha mostrado señales de mejoría y llevan una racha de tres partidos sin perder.

Para Columbus, están llegando a un punto en el que cada partido que les queda se “sentirá como una final”. El partido frente a Cruz Azul es una final de verdad, pero en cinco de sus últimos siete partidos se enfrentarán con rivales directos para clasificar a los playoffs. Estos equipos son el DC United, Inter Miami, Orlando City, New York Bulls y el Philadelphia Union.

Gyasi Zardes está jugando muy bien para el Crew. El jugador de la selección estadounidense fue incluido en el Equipo de la Semana luego de su desempeño frente a Montreal el fin de semana pasado. Zardes anotó dos goles en el 2 a 1 del sábado pasado y está encontrando su toque goleador.

El argentino Lucas Zelarayán tomó una enorme decisión al elegir a Armenia como el país al que va a representar. El ex jugador de Tigres hizo el anuncio mediante un video que fue publicado en las redes sociales de la selección de Armenia. La federación de ese país ha estado en contacto con Zalarayán desde el 2018 y está habilitado para jugar debido a su descendencia.

Luego de solo haber ganado uno de sus últimos partidos, Cruz Azul entrenó el lunes antes de viajar hacía Ohio para enfrentarse a los actuales campeones de la MLS. El equipo está concentrado y listo para el desafío. Quiere ganar otro título en la era de Juan Reynoso.

Cruz Azul llega a este partido con todos sus jugadores disponibles excepto por dos, Alexis Peña y Jaiber Jiménez. La buena noticia es que tendrán disponible a un baluarte como Aguilar. Reynoso también podrá contar con el jugador de la selección de Venezuela, Rómulo Otero, al igual que con Luis Mendoza. “El Quick” estuvo fuera de acción durante casi dos meses luego de ser operado de su tendón peroneo.

Probable formación de Columbus Crew: Evan Bush; Harrison Afful, Jonathan Mensah Josh Williams, Milton Valenzuela; Liam Fraser, Marlon Hairston, Pedro Santos, Darlington Nagbe, Lucas Zelarayán; Derrick Etienne, Gyasi Zardes

Probable formación de Cruz Azul: José de Jesús Corona, Juan Escobar, Luis Romo, Julio Domínguez, Adrián Aldrete; Yoshimar Yotún, Rafa Baca, Rivero; Orbelín Pineda; Guillermo Pol Fernández, Bryan Angulo

Frente a frente: Enfrentamientos previos: 2 Victorias de Columbus Crew: 0 (0 goles) Victorias de Cruz Azul: 2 (7 goles) Empates: 0