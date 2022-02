Biden postulará a Ketanji Brown Jackson para la Corte Suprema ¿Quién es ella?

La nueva candidata a la Corte Suprema de Joe Biden, Ketanji Brown Jackson, está casado con su esposo, el Dr. Patrick Graves Jackson.

Según The Miami Herald, Jackson está casada con Patrick Graves Jackson, un médico cirujano. The New York Times informa que, “En 1996, obtuvo su título de abogada y se casó con el Dr. Jackson. Ahora tienen dos hijas, Talia, de 21 años, y Leila, de 17 años”.

Brown Jackson es miembro de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. Según NPR, anteriormente estuvo en la lista corta del presidente Barack Obama para la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Biden escribió en Twitter el 25 de febrero de 2022: “Estoy orgulloso de anunciar que estoy nominando a la jueza Ketanji Brown Jackson para servir en la Corte Suprema. Actualmente se desempeña en la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito de D.C., es una de las mentes legales más brillantes de nuestra nación y será una jueza excepcional”.

Esto es lo que necesita saber sobre el esposo de Ketanji Jackson, Patrick G. Jackson:

1. Patrick Graves Jackson, quien tiene dos hijas con Ketanji Brown Jackson, trabaja como cirujano especializado en cirugías abdominales





Según Medstar Health, Patrick es un cirujano que trabaja en Pasquerilla Healthcare Center en Washington, D.C.

Su área de práctica, según ese sitio, incluye:

• Cirugía abdominal

• Reconstrucción de la pared abdominal

• Apendectomía

• Biopsia de mama

• Cecostomía

Sus áreas críticas de enfoque incluyen:

• Cirugía de reflujo gastroesofágico

• Reparación de hernia

• Hernia incisional

• Reparación de hernia inguinal

• Colecistectomía laparoscópica

• Reparación laparoscópica de hernia hiatal

• Cirugía mínimamente invasiva

• Hernia paraesofágica

La pareja tiene dos hijas, según el blog SCOTUS.

2. Jackson, quien está relacionado a través del matrimonio con el presidente de la Cámara Paul Ryan, se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Columbia





Medstar Health enumera lo siguiente bajo la educación de Patrick Graves Jackson:

Certificación de la Junta: Junta Estadounidense de Cirugía, Cirugía

Programa de becas: Hospital General de Massachusetts (2002)

Programa de Residencia: Hospital General de Massachusetts (2002)

Facultad de Medicina: Universidad de Columbia (1995)

Según el blog de SCOTUS, Brown Jackson “está relacionado por matrimonio con el congresista (y expresidente de la Cámara) Paul Ryan”.

El Dr. Jackson tiene una página de Twitter, pero los tweets están protegidos. Dice que es profesor en Georgetown en esa página.

Según NBC News, el “hermano gemelo del esposo del juez está casado con la hermana de la esposa de Ryan”. Su hermano gemelo se llama William Jackson.

“Nuestra política puede diferir, pero mi elogio por el intelecto de Ketanji, por su carácter, por su integridad, es inequívoco. Es una persona increíble”, dijo Paul Ryan anteriormente, según NBC News. La hermana menor de la esposa de Ryan, Janna Ryan, es Dana Little Jackson.

Un caché de un tweet antiguo, que ya no es visible, de la página de Twitter del Dr. Jackson, dice: “¡Feliz Día del Amor! Estoy especialmente agradecido de caminar por la vida con un compañero brillante y compasivo que todavía me deja sin aliento, gracias a sacrificios como los de Richard y Mildred Loving”.

3. La gente llamó al Dr. Jackson ‘sobresaliente en todos los sentidos’

La gente dejó críticas positivas en la página de Medstarhealth. Incluyen:

“Dr. Jackson es excepcional en todos los sentidos. A él le debo mi vida”.

“Excelente servicio y educado y muy detallista.”

“Dr. Jackson se tomó bastante tiempo para explicar mi problema y el procedimiento. Aprecio mucho su franqueza.”

“Escuché atentamente y abordé todas las preguntas e inquietudes a fondo.”

Hubo algunas malas críticas. “El estudiante de medicina no me escuchó y me interrumpió mientras hablaba. Muy frustrante. No creo que haya informado al médico de manera adecuada en función de sus preguntas. No sentí que me tomara el tiempo para escucharme o conocerme”, escribió una persona. “Es un excelente cirujano, pero a veces tiene una actitud condescendiente. Tuve una experiencia particularmente mala cuando hablé con él después de la operación”, escribió otro.

Pero más críticas fueron positivas: “Dr. Jackson tiene uno de los mejores modales junto a la cama de cualquier médico que haya visto. Es un experto en su campo y su facilidad para explicar procedimientos, escuchar las inquietudes de sus pacientes e interactuar con ellos hace que sea muy fácil confiar en él.”

“Dr. Jackson es el mejor cirujano!! Otros 2 cirujanos creían que la cirugía laparoscópica sería imposible. PERO DR. JACKSON LO HIZO”.

4. Jackson, que puede rastrear a su familia hasta Inglaterra antes del Mayflower, fue el primer novio serio de Ketanji Brown Jackson

Según NPR, los padres de Jackson eran maestros de escuelas públicas que se convirtieron en abogados y directores de escuela. Brown Jackson fue a la Universidad de Harvard, y allí conoció a su esposo.

Él fue su primer “novio serio”, según NPR.

“Patrick es un ‘Brahmán de Boston’ por excelencia: su familia se remonta a Inglaterra antes del Mayflower”, dijo en 2017, según NPR. “Él y su hermano gemelo son, de hecho, la sexta generación de su familia en graduarse de la Universidad de Harvard. Por el contrario, soy solo la segunda generación de mi familia en ir a una universidad, y estoy bastante seguro de que si rastreas mi linaje familiar más allá de mis abuelos, que se criaron en Georgia, por cierto, encontrarás que mi antepasados eran esclavos en ambos lados.”

5. Patrick Graves Jackson solía ir a la corte para ver trabajar a su esposa

Según NPR, la jueza federal Patti Saris, de quien Brown Jackson fue asistente, dijo que el esposo de la jueza Jackson, residente de cirugía en el Hospital General de Massachusetts, “estaba tan fascinado por el trabajo de su esposa que a menudo iba a la sala del tribunal después de una larga noche en llamar para ver lo que estaba pasando.

En ese momento, se veía tan “desaliñado” por estar despierto más de 24 horas seguidas que un alguacil lo confundió con un vagabundo, informó NPR.

El sitio informa que el médico es una “estrella en el mundo quirúrgico de hoy”.

