Europa League: ¿A qué rival enfrentará el Barça en octavos?

Al FC Barcelona se le ha otorgado una sabrosa eliminatoria de octavos de final de la Europa League contra el Galatasaray después de ser emparejado con los turcos en el sorteo del viernes en Nyon, Suiza.

🚨 Barça to face @GalatasaraySK in the @EuropaLeague last 16! FIRST LEG

🏟️ Camp Nou

📅 10 March RETURN LEG

🏟️ Nef Stadyumu

📅 17 March pic.twitter.com/XegrHCZgGc — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2022

El equipo de Xavi reservó su lugar en los octavos de final con una impresionante victoria global de 5-3 sobre el Napoli de la Serie A. Un empate 1-1 en el Camp Nou fue seguido por una victoria 4-2 en el Estadio Diego Armando de Italia.

El Barça se enfrenta ahora a otra prueba complicada para llegar a los cuartos de final. Galatasaray reservó su lugar en los octavos de final de la competencia al ganar el Grupo E de la Europa League, terminando en la cima de un grupo que incluía al Lazio, Marsella y Lokomotiv Moscú.

El partido de ida está previsto para el jueves 10 de marzo en el Camp Nou. Los dos equipos volverán a enfrentarse una semana después en el Nef Stadyumu de Turquía para el juego de vuelta.

Aquí hay un vistazo al sorteo completo:

• Rangers vs Red Star Belgrade

• Braga vs Monaco

• FC Porto vs Lyon

• Atalanta vs Bayern Leverkusen

• Sevilla vs West Ham United

• FC Barcelona vs Galatasaray

• RB Leipzig vs Spartak Moscow

• Real Betis vs Eintracht Frankfurt

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

El Barcelona preparado para encontrarse con viejos conocidos

El sorteo de la Europa League verá al Barcelona enfrentarse a algunas caras conocidas. El ex entrenador asistente Domènec Torrent es el actual entrenador del equipo turco, pero pasó cinco años en el Camp Nou trabajando con Pep Guardiola.

Torrent siguió a Guardiola al Bayern de Múnich y al Manchester City antes de tomar el relevo en Gala y ha hablado anteriormente sobre su admiración por el técnico, según informa The Guardian.

“El mayor malentendido con Pep es esa frase que se usa mal: tiki-taka. Pases sin sentido. El juego posicional es otra cosa. La gente piensa que Pep exige 40 pases antes de marcar”, dijo. “No. Si Pep puede atacar en dos segundos, lo hace. La gente dice: ‘¿Pep Guardiola? No verás la pelota’. Bueno, eso es cierto. Pero creen que él quiere la posesión por el bien de ella. No. No saben que tiene el mejor historial defensivo, no ven cómo se adapta, cómo es un entrenador mejor y más variado todo el tiempo. Cuando se vaya, finalmente diremos lo bueno que era, qué genio”.

El partido también verá al Barça enfrentarse al portero Iñaki Peña y al excentrocampista Arda Turan. El portero se mudó al equipo turco en calidad de préstamo en la ventana de transferencia de enero y hasta ahora ha hecho tres apariciones con su nuevo club.

El Barcelona es el favorito para avanzar en la competición

El Galatasaray ha sido habitual en la Liga de Campeones en los últimos años, pero no es la misma fuerza de antaño. El equipo se encuentra actualmente en el puesto 13 en la Superliga turca después de 26 partidos jugados.

Los dos equipos se han enfrentado muchas veces anteriormente en Europa, y todos los partidos se llevaron a cabo en la Liga de Campeones. El Barça ha ganado cinco de los ocho encuentros, Galatasaray tiene una victoria y ha habido dos empates.

Xavi descartó la etiqueta de favorito del Barça después de ver a su equipo derrotar al Napoli 5-3 en el global e instó a su equipo a concentrarse simplemente en su próximo partido, según informó Sport.

“No somos favoritos en absoluto. Tenemos que seguir trabajando con humildad. Disfrútalo hoy pero luego el domingo”, dijo. “Muy buena actuación, pero esto continúa, solo estamos en los octavos de final de la Europa League, no hemos ganado nada”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Asesinato de Jordan Morgan: La policía estatal de Kentucky identifica al sospechoso