Famosa comediante surcoreana, hallada muerta junto a su madre

Park Ji-Sun, una comediante de Corea del Sur, fue hallada muerta con su madre, según el Korean Herald.

Ji-Sun tenía solo 36 años. Fue encontrada muerta con su madre el 2 de noviembre “en una casa en Mapo-gu, al oeste de Seúl”, informó un sitio de noticias coreano, citando a la policía.

¿Cuál fue la causa de la muerte? Eso no está claro, pero Korean Herald informó que estaba “bajo tratamiento por una afectación médica” que la publicación no mencionó. Pero informes posteriores dijeron que la policía encontró una nota de suicidio que pudo haber sido escrita por la madre de Ji-Sun.

“Gracias por hacer que todos los que te rodeaban se sintieran bienvenidos con amabilidad. Siempre te asegurabas de que las personas de tu alrededor se sintieran cómodas. Siempre serás recordada.”, escribió un fan en Twitter, uno de los muchos tributos a Ji Sun. La gente repitió uno de los consejos que Ji-Sun había dado en sus monólogos: “Park Ji Sun dijo una vez, si no te gusta alguien, no gastes tu energía en eso y usa tu energía para las personas y las cosas que te gustan”.

Esto es lo que necesita saber:

rest in peace to our mc noona, park ji sun thank you so much pic.twitter.com/PCCtxsuzQr

— kian (@cydaes) November 2, 2020