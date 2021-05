¿Qué se sabe de los padres del asesino Robert Chambers?

En 2019, un documental en AMC sobre el asesino apodado como “Preppy Killer”, Robert Chambers, volvió a poner su nombre en boca de todos. Chambers fue condenado por estrangular a Jennifer Levin hasta la muerte en un caso que en Nueva York generó muchos titulares de la prensa sensacionalista en la década de 1980.

AMC emitió un documental de cinco partes llamado “The Preppy Murder: Death in Central Park”. Puedes ver el trailer aquí.

Eso hace que mucha gente se pregunte más cosas sobre los antecedentes de Chambers. En particular, muchos quieren saber detalles sobre los padres de Chambers.

Esto es lo que necesita saber sobre el padre y la madre de Robert Chambers:

Robert Chambers era hijo de una enfermera y un trabajador de la industria discográfica

Según Women’s Health, Chambers fue el único hijo nacido de Phyllis Chambers y Robert Chambers Sr.

Phyllis era una inmigrante que nació en Irlanda. Robert Sr. “trabajó para MCA Records y más tarde en la distribución de cintas de video”, informó Women’s Health, y agregó que la familia vivía en Manhattan y antes en Queens en un área de clase trabajadora. La revista New York Magazine informó que, aunque la familia no era rica, su madre en particular estaba decidida a que su hijo formara parte de los círculos de élite de Nueva York.

A lo largo de su vida, Chambers Jr. luchó contra la adicción a las drogas.

En 2007, Chambers Sr. concedió una entrevista a The New York Post. “Él está enfermo. Tiene una enfermedad, una adicción”, dijo sobre su hijo. Añadió: “Por supuesto, sé que podría haber sido una estrella de cine”. El Post informó que el padre estaba devastado por la muerte de Levin y le dijo al periódico: “Oh, sí, parecía arrogante, eso es cierto. Pero cuando eres adicto, tienes baja autoestima y estás asustado, lo cubres luciendo arrogante”.

Según The Independent, la madre de Chambers era una enfermera que “se había mudado de Co Leitrim a Nueva York a finales de la década de 1950 en busca de una vida mejor”. Encontró un trabajo en un hospital e incluso cuidó a John F. Kennedy Jr. The Independent informó que, en contraste con la historia de inmigrantes de Phyllis, Robert Chambers Sr. tuvo una educación más privilegiada.

Pertenecía a una “familia irlandesa-inglesa acomodada”. Había asistido al Mitchell College en Connecticut y a la American University en Washington DC. Su familia también tenía dinero”, informa el sitio. La familia tenía más de una casa. Los padres se casaron en 1965. Un año después tuvieron a Robert. Sus adicciones a las drogas y los problemas correspondientes comenzaron en su adolescencia. Los padres se separaron dos años antes del asesinato de Levin.

Hoy, Chambers está cumpliendo una sentencia de prisión por un caso de drogas no relacionado con el crimen

Chambers todavía está entre rejas, pero no es por la muerte de Levin, y debe ser liberado de prisión en 2024, según los registros de la prisión de Nueva York.

La fecha de liberación más temprana posible de Chambers de la prisión es el 25 de enero de 2024, según muestran los registros de la prisión de Nueva York.

Lo que le sucedió a Jennifer Levin fue horrible.

Según Associated Press, Jennifer Levin murió por la “presión aplicada en su garganta durante al menos 20 segundos”. Su cuerpo mostraba signos de hematomas y marcas de mordeduras. Se había visto a Chambers salir de un establecimiento con Levin. En una confesión, Chambers le dijo a la policía, según Oxygen: “La agarré por el cuello tan fuerte como pude”.

What Happened To Robert Chambers, The Man Behind 'The Preppy Murder'? https://t.co/u6EnWgssEw pic.twitter.com/ptx7vHJYej — Crime Time (@OxygenCrimeTime) November 16, 2019

Hoy Chambers tiene 54 años. Está encarcelado en el sistema penitenciario de Nueva York por un delito de drogas y una condena por agresión. Está alojado en una prisión de máxima seguridad para hombres llamada Sullivan Correctional Facility en Fallsburg, Nueva York.

En febrero de 2003, The New York Times informó que Chambers fue liberado de la prisión por el asesinato de Levin después de cumplir la pena máxima de prisión por la sentencia que recibió. La condena fue de 16 años después de que Levin, de 18 años, muriera a manos de Chambers después de una noche de alcohol con él en Central Park. Levin murió estrangulada en el parque, según Reuters.

Un año después de su liberación, Chambers fue acusado de un delito menor de posesión de heroína y conducción sin licencia, cargos por los que recibió una pena de cárcel de 100 días.

En 2007, según informó NBC News, la novia de Chambers, una mujer llamada Shawn Kovell, admitió que ella y Chambers vendieron drogas a un policía. Chambers tenía 41 años en ese momento.

Al año siguiente, Chambers llegó a un acuerdo de culpabilidad por el que recibió 19 años y cuatro meses de prisión por delitos de drogas y asalto, según informó Reuters, y agregó que el último cargo involucró un asalto a un oficial de policía durante su arresto.