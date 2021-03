Pablo Vergara, el hombre injustamente culpado de la muerte de Elisa Lam

La historia de Pablo Vergara explica perfectamente cómo se puede dañar de forma involuntaria, pero permanente, la vida de una persona inocente. El músico y cantante fue acusado falsamente como la persona que mató a Elisa Lam en el Hotel Cecil, a pesar de que ni siquiera estaba en el país en el momento de la muerte de Lam.

Vergara era un músico de death metal, de Ciudad de México. Apareció en la serie documental de Netflix Crime Scene: The Vanishing in Hotel Cecil, y habló sobre cómo recibió amenazas de muerte online. Le acusaban de la muerte de Lam porque una vez había estado en el mismo hotel que ella. La serie documental fue lanzada en Netflix el 10 de febrero. Después de que Vergara fuera acusado falsamente, dejó la música para convertirse en cineasta. Actualmente está trabajando en un largometraje.

Esto es lo que necesita saber:

Look what social media and people online who doesn't even know him has done him.

Please, please, please, let us do our best not to hate anyone w/out knowing them because judging them might ruin their lives.

I'm so sad for Pablo Vergara. He lost his music, his life. I'm sorry 🙁 pic.twitter.com/DKjkIB7aty

— mors (@deniicemmm) February 10, 2021