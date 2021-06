Hombre de 44 abusó sexualmente a niña desde los 10 años: La embarazó a los 12

En un caso considerado como aberrante por muchos neoyorquinos, se conoció que un hombre de 46 años, abusó sexualmente, de manera constante, a una niña, desde que tenía 10 años, y a los 12 años la embarazó.

Tras salir la historia a la luz, el sujeto, quien fue identificado como Pablo Dure, fue arrestado y procesado por las autoridades del condado de Westchester,al norte de la ciudad de Nueva York, donde el acusado se declaró culpable y fue sentenciado a purgar 17 años de prisión.

Así lo reveló el sitio Lohud, donde se aseguró que el delincuente, quien residía en Croton-on-Hudson, Nueva York, fue condenado por la jueza del condado de Westchester Susan Cacace, por los delitos de engendrar un hijo con una niña de 12 años y actos de abuso sexual con una menor de edad.

Westchester man sentenced after fathering child with 12-year-old girlhttps://t.co/fLiPJkARN8 — J̵̟̦̲̞̭̱̀̈́͑̄̇̈́̚͝ustice (@The_Justice7) June 2, 2021

El citado medio agregó que la jueza le impusó además una pena de 15 años de libertad supervisada una vez purgue los 17 años en la cárcel, y emitió una orden de restricció que le prohíbe acercarse a la menor abusada, hoy una adolescente de 15 años, y a su bebé, una niña de 2 años. Esta orden de restricción estará vigente hasta el 1 de junio del 2046, cuando su hija tenga 27 años.

El hombre había aceptado los cargos de conducta sexual en primer grado contra un menor, considerado un delito grave por las leyes de Nueva York, a finales de abril.

El periódico El Diario NY también se refirió a la noticia y reportó que a través de un documento escrito, la menor abusada, de quien se ha mantenido en secreto su identidad por protección, dijo que tenía sentimientos de amor por el sujeto, pero que su visión sobre él cambió cuando el hombre se enteró de que ella estaba embarazada y quiso que abortara.

Tras describir a su agresor como un hombre “egoísta, arrogante y terco”, la menor afirmó en la carta, que fue leída por un fiscal asistente en la corte de White Plains: “Te amaba, pero eso no significaba nada para ti… Ahora te odio porque querías matarla”.

La niña también mencionó que aunque antes pensaba que no tenía opciones en la vida, ahora, con su bebita como su gran ilusión, siente que las cosas serán mejores para ella, quien ha recibido el apoyo de su familia.

“Tendré todas esas cosas porque ella (su bebita) es mi motivación”, agregó la adolescente abusada, en la misiva que fue leída en la corte.

El Diario NY dijo además que las autoridades revelaron que el crimen tuvo lugar en el condado Westchester.

Asimismo, aseguró que el agresor sexual mostró arrepentimiento por su proceder y pidió perdón por sus actos.

“No hay una sola noche en la que no me arrepienta de lo que he hecho”.

Los fiscales del caso confirmaro que los abusos sexuales contra la niña comenzaron desde diciembre de 2017, cuando la menor tenía 10 años.