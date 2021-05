Orlando Tercero, el asesino de Haley Anderson en 2018: ¿dónde está hoy?

Un episodio de 48 Hours de abril de 2020 presenta el asesinato de Haley Anderson, una estudiante de enfermería en la Universidad de Binghamton. Puedes recuperar el capítulo aquí.

Anderson fue asesinada el 8 de marzo de 2018, cuando Orlando Tercero, un compañero de estudios de enfermería, la estranguló en su apartamento fuera del campus. Después de su asesinato, Tercero condujo hasta el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York y tomó un vuelo a Nicaragua.

Una declaración policial emitida unos días después por la policía de Binghamton nombró a Tercero como sospechoso. Declaró: “La víctima y el estudiante tenían una relación previa. La investigación determinó que la persona sospechosa había salido de los Estados Unidos en un vuelo aéreo internacional antes del descubrimiento del cadáver de Haley Anderson”.

En Nicaragua arrestaron a Tercero unos días después y se le acusó de feminicidio. No hay equivalente al cargo de feminicidio en el sistema legal estadounidense, pero se acusó a Tercero de matar a Anderson por su género. Estados Unidos solicitó que Nicaragua extraditara al sospechoso a suelo estadounidense para su juicio, pero esta solicitud finalmente fue denegada. Aunque Tercero es un ciudadano estadounidense que nació en el país, también tiene doble ciudadanía con Nicaragua a través de sus padres.

¿Dónde está Tercero ahora? ¿Sigue en prisión? Esto es lo que necesita saber:

Tercero fue sentenciado a 30 años de prisión y recientemente perdió una apelación para reducir su sentencia

El juicio de Tercero comenzó el 1 de octubre de 2019 y un mes después fue declarado culpable de feminicidio. En su sentencia, el juez nicaragüense dictó la pena máxima por ese delito en el país, 30 años. Durante la sentencia, el juez le dijo al tribunal que todas las mujeres tienen derecho a vivir y Tercero había decidido “castigar” a Anderson después de que ella rechazara tener una relación seria con él.

El fiscal de distrito del condado de Broome, Steve Cornwell, quien siguió el juicio a través de un enlace de video desde Nueva York, dijo: “Orlando Tercero, a sangre fría, ahogó a una joven que creemos que probablemente estaba durmiendo. No hay nada más enfermizo y depravado que eso: aprovecharse de alguien que está indefenso.”

Tercero cumple su condena de 30 años en una prisión de Managua, la capital de Nicaragua, llamada “El Chipote”.

Recientemente, en marzo de 2020, Tercero presentó una apelación para reducir su sentencia de 30 años, basándose en la afirmación de que es mentalmente inestable. El tribunal denegó su apelación. Después de la apelación, la madre de Anderson, Karen Anderson, dijo al tribunal:

“Muchas gracias por no aceptar la apelación. No he visto ningún remordimiento en Tercero. Solo he visto arrepentimiento por no poder reducir su sentencia. Desafortunadamente, ni siquiera creo que 30 años sean suficientes, pero agradezco todo el trabajo que han hecho para condenar a Tercero.

Todavía hay un caso activo abierto contra Tercero en Nueva York





Cuando Nicaragua se negó a extraditar a Tercero a los Estados Unidos, el cargo de asesinato en segundo grado en su contra permaneció abierto en Nueva York. Como Tercero fue juzgado en otro país por otro delito, el de feminicidio, aún podría ser procesado por asesinato en segundo grado en el condado de Broome, Nueva York.

En el estado de Nueva York, la pena por asesinato en segundo grado puede ir de 25 años a cadena perpetua. Cornwell dijo que el cargo seguirá siendo un caso abierto hasta la muerte de Tercero, a menos que sea extraditado a Nueva York para ser juzgado.