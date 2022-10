Orlando Harris: Identifican al autor del tiroteo en escuela de Missouri

Orlando Harris fue identificado como el tirador activo que disparó y mató a un maestro de salud y a un estudiante de 15 años e hirió a seis en la escuela secundaria Central VPA en St. Louis, Missouri.

Harris, de 19 años, fue nombrado en una conferencia de prensa por la policía de St. Louis. Se graduó de la escuela en 2021 y no tenía antecedentes penales, dijeron. Tenía un historial de problemas de salud mental, dijeron. Orlando Harris era un hombre negro, según la policía.

Los estudiantes saltaron por las ventanas de la escuela y se escondieron detrás de las puertas con barricadas mientras el tirador entraba a la escuela cerrada y disparaba una andanada de disparos.

Michael Sack, jefe de policía de St. Louis, dijo en una conferencia de prensa que los oficiales “llegaron a los pocos minutos de que saliera la llamada” e inmediatamente ingresaron a la escuela. El tiroteo en la escuela ocurrió el lunes 24 de octubre de 2022.

El maestro que murió fue nombrado como Jean Kirk Kuczka. Puedes leer un homenaje a ella aquí. El estudiante que murió fue identificado como Alex, de 15 años.

Otros dos estudiantes están entre los heridos; una persona sufrió un paro cardíaco, según KSDK-TV.

Una grabación capturó el aluvión de disparos mientras los estudiantes se escondían en un salón de clases. El estudiante que grabó el audio le dijo a Fox 2 St. Louis que otro estudiante entró corriendo y dijo que había disparos. Fueron a la oficina del consejero y pusieron una estantería frente a la puerta. Fue entonces cuando escuchó disparos y trató de encontrar algo con lo que defenderse, pero la maestra le dijo que se acostara en el piso.

Confirmó que ocho personas resultaron heridas y dos personas, una mujer adulta y una adolescente, estaban muertas. El sospechoso también está muerto. Algunas personas recibieron disparos y otras fueron alcanzadas con metralla.

Esto es lo que necesita saber:

1. ‘Todos van a (improperio) morir’, dijo Orlando Harris, según un maestro

El profesor de matemáticas David Williams le dijo al St. Louis Post-Dispatch que el director de la escuela usó una “frase clave” por el altavoz alrededor de las 9 a.m. que “indica un tirador en la escuela en el edificio”.

Williams luego escuchó disparos fuera de su salón de clases, y una ventana en la puerta de un salón de clases fue “disparada”, informó el periódico.

“Todos van a (improperio) morir”, dijo una voz de hombre, le dijo al Post-Dispatch.

2. Harris estaba armado con un arma larga y golpeaba las puertas

Según Sack, los estudiantes que huían del tiroteo en la escuela dijeron a los policías que llegaban que el tirador estaba armado con un arma larga.

Los oficiales escucharon disparos y corrieron hacia él. Localizaron al tirador y lo enfrentaron con un intercambio de disparos, dijo Sack. El sospechoso fue golpeado y luego declarado muerto. Ningún oficial resultó herido.

Ocho personas de la escuela fueron transportadas a hospitales locales. Una hembra adulta muerta a tiros. Una adolescente en la escena fue declarada muerta por disparos, según Sack.

“Nuestro departamento respondió a un tiroteo activo esta mañana en la escuela Central VP. Un sospechoso fue detenido”, tuiteó la policía de St. Louis el 24 de octubre de 2022 antes de que el tirador fuera declarado muerto. “LE PEDIMOS AL PÚBLICO QUE POR FAVOR EVITE EL ÁREA DE S. KINGSHIGHWAY DESDE EL SUROESTE HASTA EL ARSENAL HASTA NUEVO AVISO. ESTA INVESTIGACIÓN ESTÁ EN CURSO”.

Raymond J. Parks, profesor de baile de la escuela, el tirador estaba vestido de negro y le apuntó con el arma, pero no disparó. No sabe por qué, según The Post-Dispatch.

El tirador golpeó la puerta de un salón de clases pero no pudo entrar, dijo un estudiante testigo al Post Dispatch.

3. El arma de Harris se atascó y proclamó que estaba ‘harto de esta maldita escuela’, dijo un estudiante testigo

⚠️🇺🇸#DEVELOPING: Numerous injured following deadly school shooting in St Louis, Missouri#StLouis l #MO

Police confirm three people are dead and several more are injured in a ‘random’ attack. The threat has since been neutralized.

More information as it becomes available. pic.twitter.com/i2PhZjkWCO — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 24, 2022

Podría haber sido incluso peor, pero el arma del tirador se atascó, dijo a The Post-Dispatch la estudiante Taniya Gholston, de 16 años.

Orlando Harris dijo que estaba “harto de esta maldita escuela”.

La escuela estaba cerrada. El sospechoso tenía 20 años, según KSDK News.

El periodista Alex Fees de KSDK entrevistó a tres estudiantes y dijo en un informe en vivo que los estudiantes escucharon música de Miles Davis en el intercomunicador.

Los estudiantes tuvieron que saltar desde una ventana del tercer piso. Primero escucharon algunos disparos afuera antes de que el tirador ingresara a la escuela.

4. Los estudiantes escucharon vidrios rotos y disparos cuando un maestro pidió ayuda para mover los casilleros para bloquear la puerta

NOW ~ ST. LOUIS shooting; At least 3 people were killed, including the suspect, and 7 more were injured after a shooting Monday morning at Central Visual & Performing Arts High School in south St. Louis. A woman died at a hospital & a teen girl was pronounced dead of gunshot. pic.twitter.com/oVwlGHidSF — @KassMedefer (@KMedefer) October 24, 2022

Una estudiante, Adrianne Bolden, le contó a KSDK sobre los momentos aterradores mientras el tirador se movía por la escuela.

“Pensamos que era un simulacro normal de intrusos, pero luego comenzamos a escuchar sirenas afuera y los maestros comenzaron a asustarse”, dijo a la estación de televisión. El maestro se arrastró y pidió ayuda para mover los casilleros frente a la puerta del salón de clases para que el tirador no pudiera entrar. Luego, comenzaron a escuchar disparos y vidrios rompiéndose afuera de la puerta.

Los estudiantes intentaron saltar por la ventana, pero había concreto en el fondo. Luego saltaron por la ventana.

5. Una grabación capturó disparos dentro de la escuela

BREAKING: #BNNUS Reports Three people were killed, including the gunman, in a shooting at a St. Louis High School on Monday morning. When authorities learned of a shooter with a long gun inside Central Visual and Performing Arts High School shortly after 9 a.m., chaos ensued. pic.twitter.com/2r7VpqMVs7 — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 24, 2022

Una grabación capturó disparos dentro de la escuela, según Fox 2 Now.

