Tiroteo en escuela de Missouri: Nombres y fotos de las víctimas

Las dos víctimas fallecidas en el tiroteo en la escuela de St. Louis eran la maestra y la menor, reveló la policía en una conferencia de prensa.

Jean Kirk Kuczka fue nombrada como la maestra de salud que fue asesinada a tiros por el tirador activo en Central VPA High School en St. Louis, Missouri.

La estudiante fue nombrada por sus familiares como Alex, de 15 años.

Esta historia contendrá una biografía y una foto de cada víctima a medida que se nombran.

Esto es lo que necesita saber sobre las víctimas del tiroteo en la escuela de St. Louis

Kuczka era profesora de salud en la escuela. En su biografía de la facultad, Kuczka, de 61 años, habló sobre su amor por la enseñanza. La biografía dice:

No puedo imaginarme en otra carrera que no sea la enseñanza. En la escuela secundaria, enseñé clases de natación en la YMCA. Desde ese momento supe que quería ser maestra. Creo que cada niño es un ser humano único y merece la oportunidad de aprender. También creo que la salud es la materia más increíble de la escuela porque, sin tu salud, no puedes vivir al máximo de tu potencial. Me encanta enseñar Salud y Educación Física y guiar a los estudiantes a tomar decisiones acertadas. ¡Respeto es mi palabra favorita!