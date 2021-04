OMS: “La pandemia está en el punto más crítico y lejos de terminarse”

La Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró este lunes con respecto a la pandemia del virus del Covid-19, que esta enfermedad alcanzó un “punto crítico” en cuanto que los contagios, los cuales están aumentando de manera rápida y exponencialmente. Para la entidad el relajamiento de las personas y de las medidas gubernamentales en contra del virus, son las causantes del repunte de la infección, y señaló que de tomarse las medidas adecuadas el Sars-Cov-2 podría ser controlado en “unos meses”.

“Estamos en un punto crítico. La trayectoria de la pandemia está en plena expansión, crece de forma exponencial”, dijo en conferencia de prensa Maria Van Kerkhove, responsable técnica de la OMS en la lucha contra el virus. “No es la situación en la que queremos estar 16 meses después del inicio de la pandemia del virus, cuando disponemos de medidas de control eficaces”, agregó.

Actualmente los reportes del comportamiento del coronovirus en el mundo, dan cuenta de que la última semana fue la cuarta con el número más alto de infecciones confirmadas desde que empezó la pandemia en el año 2020, con 4,4 millones de casos reportados a nivel mundial en siete días, frente a medio millón hace un año.

Con respecto a la semana anterior, los casos positivos de Covid-19 aumentaron un 9% y las muertes un 5%, según las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud. De esta manera, según un balance de la AFP basado en fuentes oficiales, más de 2,9 millones de personas han muerto en todo el mundo a causa del virus del coronavirus.

“Es la séptima semana consecutiva de aumento de los casos, y la cuarta semana consecutiva de aumento de las muertes”, destacó a su lado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De hecho la OMS, hizo referencia a las cifras récords presentadas en el sur de Asia, donde se intensifican las medidas para frenar el virus.

Con respecto de la India, este país siendo de 1.300 millones de habitantes, registró casos de Covid-19 incrementados en las ultimas semanas, estableciendo un número de casos de 13,5 millones, por encima de los 13,48 millones presentados en Brasil.

“Todo el país ha sido complaciente: hemos permitido congregaciones sociales, religiosas y políticas”, dijo a la AFP Rajib Dasgupta, profesor de sanidad de la Universidad Jawaharlal Nehru. “Ya nadie hacía fila” para el distanciamiento social, aseguró.

Igualmente sobre Bangladés, el señor Farhad Hossain, Ministro Adjunto de Administración Pública, informó que su situación es muy preocupante. Señaló que a partir del miércoles y durante ocho días se cerrarán todas las oficinas y el transporte internacional y doméstico, luego de que las infecciones de COVID-19 se multiplicaran por siete en un mes. Agregó que también cerrarán todas las tiendas, salvo las de alimentación.

“No hay otra alternativa para frenar la oleada de COVID-19”, dijo Farhad Hossain, antes del anuncio de la medida. Bangladés, con 160, ha registrado 685.000 contagios y casi 10.000 decesos, según Pulzo.

Así mismo, mencionó como los ciudadanos ingleses después de estar confinados en el invierno, de nuevo han regresado de manera irresponsable a frecuentar las terrazas de los pubs y a las peluquerías.

"In some countries, despite continuing transmission, restaurants & nightclubs are full, markets are open & crowded with few people taking precautions. Some people appear to be taking the approach that if they’re relatively young, it doesn’t matter if they get #COVID19"-@DrTedros

