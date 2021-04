Caso Daunte Wright: Oficial que le disparó al joven no se ha suicidado

Muy poco se sabe sobre el oficial de policía que disparó y mató al joven Daunte Wright, pero el jefe de policía del Brooklyn Center, Minnesota, dijo que no es verdad que este se haya suicidado.

El rumor que surgió en la noche del tiroteo en redes sociales como Facebook y Twitter es falso. Todo pareció aparecer en una publicación de Facebook de una mujer que afirmaba que su padre era un oficial de policía. Esa mujer afirmó falsamente que el oficial se había suicidado. Sin embargo, también afirmó – información que es verdad – que el oficial pensó erróneamente que estaba usando una pistola taser, en vez de un arma de fuego, antes de que esa información se conociera públicamente.

El jefe de policía Tim Gannon reprodujo un video de la cámara corporal del tiroteo durante una conferencia de prensa el 12 de abril de 2021, en la que reveló que, de hecho, el oficial, que no ha sido identificado, disparó por error a Wright, pensando que estaba usando un Taser cuando en realidad usó un arma de fuego. Él no se suicidó, dijo, desacreditando el falso rumor de las redes sociales. En cambio, dijo, él está de licencia administrativa mientras se investiga este suceso que ha generado protestas e indignación.

“Mientras veo el video y escucho las órdenes del oficial, creo que el oficial tenía la intención de desplegar su Taser, pero en cambio disparó al Sr. Wright una sola bala”, dijo el jefe de policía.

El alcalde de Brooklyn Center pidió que el oficial fuera despedido. Puede ver las imágenes de la cámara corporal a continuación, pero tenga en cuenta que puede ser bastante perturbador.

Esto es lo que necesita saber:

El oficial quiso usar un taser, pero en su lugar usó su arma

WATCH LIVE | Brooklyn Center police hold news conference on fatal shooting of Daunte WrightThe Brooklyn Center Police Department will hold a news conference on the fatal shooting of Daunte Wright, a 20-year-old Black man, in suburban Minneapolis. The shooting sparked clashes between hundreds of protesters and officers. Read more: wapo.st/3dfNs4F. Subscribe to The Washington Post on YouTube: wapo.st/2QOdcqK Follow us: Twitter: twitter.com/washingtonpost Instagram: instagram.com/washingtonpost/ Facebook: facebook.com/washingtonpost/ 2021-04-12T17:59:09Z

El video de la cámara corporal muestra el auto de Wright estacionado a un costado de la carretera. Se acercan dos policías varones, uno a cada lado. Se le pide a Wright que salga del vehículo y él lo hace.

Un oficial masculino comienza a esposarlo por detrás. Gannon dijo que estaba siendo arrestado por una orden de delito menor pendiente. En ese momento, ves que se acerca la mujer oficial. Ella pone sus manos sobre Wright para ayudar al oficial masculino a detenerlo.

En ese momento, se separa de los oficiales y trata de volver a su automóvil. Se enciende un forcejeo. “¡Te molestaré! ¡Te molestaré! ” le grita a Wright en el video, arma desenfundada. “Taser, Taser, Taser!”

Pero cuando dispara, es su arma de fuego, no su Taser. “Mierda, acabo de dispararle”, dice. El video de la cámara corporal compartido con el público terminó allí.

La muerte a tiros provocó protestas y disturbios con numerosas tiendas saqueadas la noche del 11 de abril.

Gannon dijo que Wright fue detenido por etiquetas expiradas y el administrador de la ciudad dijo que el nombre del oficial se publicará

Gannon reveló el motivo de la requisa.

“Las etiquetas estaban vencidas. A su llegada, cuando el oficial hizo contacto, en ese momento cuando se acercó al auto, descubrió que había un objeto colgando del espejo retrovisor. Entonces, hubo un contacto por el que el oficial fue allí inicialmente, obtuvo su identificación o su nombre, caminó de regreso a su automóvil y en ese momento corrió su nombre y descubrió que tenía una orden judicial. Por eso lo sacaron del auto y estaban haciendo arresto bajo custodia”, dijo Gannon.

Eso contradecía la información de la madre de Wright, quien dijo a los periodistas que creía que lo detuvieron debido a los ambientadores. Wright, de 20 años de edad, era padre de un niño pequeño. El jefe de policía dijo que no creía que Wright tuviera ningún arma en su vehículo. La muerte provocó más tensiones en una ciudad que actualmente se enfrenta a la muerte de Derek Chauvin en una ciudad ubicada a solo 15 minutos de donde murió George Floyd.

El líder de la ciudad, Curt Boganey, dijo que el nombre del oficial se daría a conocer “en breve”.

“Tenemos toda la intención de divulgar esa información lo más rápido posible … No hay ninguna razón o deseo de retener esa información más de lo absolutamente necesario”, dijo.

“Soy el líder de este departamento. Esperan que yo los dirija. Crea una ciudad segura. Eso es lo que intento hacer. Así que eso es … Sí, estoy conmocionado. Solo intento ser honesto”, dijo el jefe de policía en la conferencia de prensa.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Reportan reacciones adversas con vacuna COVID de Johnson & Johnson: ¿Es segura?