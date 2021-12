EE.UU. identifica el primer caso de la variante ómicron en California

Durante la tarde del miércoles 1 de diciembre de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades – CDC ha confirmado por medio de un comunicado el primer caso de de la variante del coronavirus ómicron en territorio estadounidense.

De acuerdo con el informe presentado por la agencia federal este primer caso se detectó en San Francisco, California gracias a los Departamentos de Salud Pública de California y San Francisco, en un pasajero el cual estaba totalmente vacunado contra el COVID-19 y quien arribó a la nación americana procedente de Sudáfrica el pasado 22 de noviembre de 2021. Este caso, se trataría del primero confirmado en todo el país, tan solo dos días después de que se conociera un caso de ómicron en Canadá.

.@CAPublicHealth, @SF_DPH & @UCSF have detected a case of the Omicron variant.

As we continue to learn more about Omicron, there is no reason to panic but we should remain vigilant.

We know how to protect ourselves from COVID – get vaccinated, get your booster & wear a mask.

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) December 1, 2021