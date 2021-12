[VIDEO] Samuel Umtiti se encara con un grupo de aficionados ¿Qué pasó?

El defensa del FC Barcelona Samuel Umtiti se vio envuelto en un feo enfrentamiento con la afición cuando se salía del entrenamiento en la Ciutat Esportiva el miércoles 1 de diciembre de 2021.

Varios ‘simpatizantes’ intentaron detener el automóvil del francés parándose frente al vehículo e incluso intentaron sentarse en el capó mientras tomaban fotografías del defensor con sus teléfonos móviles.

Umtiti tocó la bocina de su carro para intentar seguir adelante y pudo alejarse. Sin embargo, el central procedió a salir de su automóvil y regresó para hablar con los individuos, como lo muestra el video compartido por El Chiringuito TV.

🚨🚨 ÚLTIMA HORA 🚨🚨 💥 Un aficionado se sube al capó del coche de @samumtiti y el jugador explota: 😡“Ven aquí. ¿Pagas tú el coche? ¿Por qué tocas? ¿Sabes qué es el respeto?”. #JUGONES pic.twitter.com/iGxqqNodV7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2021

Se escuchó a Umtiti preguntar: “Ven aquí ¿Pagas tu el auto? ¿Sabes qué es el respeto? Los implicados continuaron fotografiando y grabando el incidente, mientras que uno incluso intentó que Umtiti le firmara una camiseta del Barcelona.

El defensa del Barcelona finalmente regresó a su automóvil y pudo alejarse del lugar donde ocurrió esto, pero el incidente es el último en el que un jugador fue molestado por “partidarios” del club mientras se alejaba del campo de entrenamiento.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Leo Messi, Griezmann y Koeman fueron señalados anteriormente

El ex técnico del club, Ronald Koeman vio como su auto fue asaltado por aficionados cuando salía del Camp Nou tras la derrota ante el Real Madrid en El Clásico en octubre de 2021. El holandés habló sobre el incidente en ese momento, según informa Diario AS.

“No creo que haya una solución. Para mí es más un problema social, no se trata de que sean catalanes. Es más una cuestión de educación, no tienen valores. No tenemos que prestar mucha atención, y parece que fue solo conmigo, pero ha sido con muchos jugadores, con sus familias. Puede ser que conmigo haya sido más exagerado, pero hasta Carles Puyol tuvo que sufrir”.

Otros jugadores han sido atacados en el pasado, incluidos Lionel Messi, Antoine Griezmann y Frenkie de Jong, según lo informado por ESPN. Los incidentes han llevado al Barcelona a intentar incrementar la seguridad en su campo de entrenamiento.

¿Tiene Umtiti futuro en el Barcelona?

Umtiti sigue afrontando un futuro incierto en el Barcelona tras caer en el orden jerárquico en el Camp Nou por una lesión y falta de estado físico. El francés no ha jugado un solo minuto esta temporada y está por detrás de Gerard Piqué, Ronald Araujo, Clement Lenglet y Oscar Mingueza en el orden jerárquico.

La llegada de Xavi como nuevo entrenador del club trajo consigo un informe que Umtiti había impresionado en el campo de entrenamiento, pero el francés aún no ha logrado un solo minuto en los primeros tres partidos de la leyenda del club al frente del equipo.

Siguen las faltas de respeto de algunos “aficionados” hacía jugadores del primer equipo. Por mucho que Samuel Umtiti no guste, no se puede actuar de esta forma. El Barça tiene que poner fin de una vez por todas. #Barcelona pic.twitter.com/KNACaA4rYQ — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) December 1, 2021

De hecho, una salida del Camp Nou todavía parece la opción más probable para Umtiti. El Barcelona ha estado buscando rescindir el contrato del defensa, según informó Albert Masnou en Diario Sport.

Los catalanes no han logrado acordar una reducción salarial con el jugador de 28 años y quieren encontrar la manera de acordar una salida antes de que expire su contrato en el verano de 2023.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: CNN suspendió al presentador Chris Cuomo:¿Qué pasó?