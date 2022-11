Omar Alkattoul: Joven arrestado por hacer amenaza contra sinagogas de Nueva Jersey

Omar Alkattoul es un joven de 18 años acusado de amenazar sinagogas en Nueva Jersey, las autoridades federales dicen que Alkattoul fue arrestado el 10 de noviembre de 2022, dijo la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey en un comunicado de prensa.

El fiscal federal de Nueva Jersey, Philip Sellinger, dijo en un comunicado: “Nadie debe ser objeto de violencia o actos de odio por su forma de adorar. Según la denuncia, este acusado usó las redes sociales para enviar un manifiesto que contenía una amenaza de atacar una sinagoga por su odio a los judíos. Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal, estatal y local, actuamos con rapidez para responder a la supuesta amenaza.

Sellinger agregó: “No hay nada que la Oficina del Fiscal Federal tome más en serio que las amenazas a nuestras comunidades de fe y lugares de culto. La protección de estas comunidades es fundamental para la misión de esta oficina, y esta oficina dedicará todos los recursos necesarios para mantener segura a nuestra comunidad judía y a todos los residentes de Nueva Jersey”.

Alkattoul, de Sayreville, Nueva Jersey, en el condado de Middlesex, fue acusado de transmitir una amenaza en el comercio interestatal y extranjero, dijeron los fiscales. Las amenazas se hicieron alrededor del 1 de noviembre de 2022, según el comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal. Las amenazas llevaron a las autoridades a emitir una advertencia a las sinagogas del área de Nueva Jersey y aumentaron la seguridad como medida de precaución, dijeron las autoridades.

Esto es lo que necesita saber sobre Omar Alkattoul:

1. Omar Alkattoul escribió un manifiesto llamado “Cuando las espadas chocan” y dijo que se trata de “un ataque contra los judíos”, dicen los fiscales federales

Según la Oficina del Fiscal de los EE. UU., “El 1 de noviembre de 2022, Alkattoul usó una aplicación de redes sociales para enviar a una persona un enlace a un documento titulado ‘Cuando las espadas chocan’ y admitió a esta persona que escribió el documento, declarando: ‘ Está en el contexto de un ataque a los judíos”. ‘Según un segundo individuo, Alkattoul también envió el documento a al menos otras cinco personas usando otra aplicación de redes sociales”.

En la denuncia penal, el FBI dijo que Alkattoul escribió en el manifiesto:

Soy el atacante y me gustaría presentarme. . . Soy un musulmán con tantos arrepentimientos, pero puedo asegurarles que este ataque no es uno de ellos e Insha’Allah vendrán muchos más ataques como estos contra el enemigo de Alá y los cerdos y los monos. Discutiré mis motivos en un momento, pero apunté a una sinagoga por una muy buena razón según yo y muchos musulmanes que tienen cerebro. Seamos conscientes del hecho de que los judíos promueven el mayor odio contra los musulmanes incluso en Occidente. Los judíos son, de hecho, un grupo muy poderoso en Occidente, razón por la cual los países occidentales hoy en día los consideran además de los murtadeen en Arabia Saudita y todos los países árabes.

Alkattoul también escribió, según los fiscales, “Este ataque fue solo para recordarles a los judíos que mientras un musulmán permanezca en este mundo, nunca vivirán una vida placentera hasta que los musulmanes en Palestina, Siria, África occidental y el sur de Asia vivan. una vida agradable Los judíos apoyan el terror contra los musulmanes y siempre lo han hecho”.

La denuncia cita el manifiesto de Alkattoul: “Así que el motivo de este ataque es el odio hacia los judíos y sus actos atroces y no quiero que nadie me diga ni por un segundo que ‘no todos los judíos apoyan el terror contra los musulmanes’ ¡sí lo hacen! Lo han hecho desde el primer día. Su Torá justifica sus actos y tengamos en cuenta que fue un judío el que intentó matar al nebi SAW”.

2. El padre de Alkattoul le dijo a The Daily Beast que su hijo estaba chateando con “personas malas” en línea

El padre de Alkattoul le dijo a The Daily Beast después del arresto de su hijo: “No sé qué está pasando con estos niños. Omar es [un] chico muy agradable, pero estaba hablando con gente mala en Internet… No sabemos exactamente qué hizo Omar… pero es algo contra los judíos, me dijo”. Le dijo al sitio de noticias que los agentes del FBI arrestaron a Alkattoul en su casa a las 6 a.m. del 10 de noviembre.

En la denuncia penal, el FBI dijo que registraron el iPhone de Alkattoul el 4 de noviembre de 2022 y descubrieron los mensajes que había enviado sobre atacar a los judíos. Alkatooul le dijo al FBI durante una entrevista el 3 de noviembre que habló con personas en línea que lo habían “radicalizado” y lo ayudaron a aprender cómo proteger su iPhone y las aplicaciones de redes sociales para que no fueran detectados por la policía, incluido “cambiar su motor de búsqueda web”. ”

Le dijo al FBI que estaba en un grupo de chat de personas que él creía que estaban haciendo “LARP-ing”, o juegos de rol de acción en vivo, como “terroristas/yihadistas”, según la denuncia. Afirmó que sus publicaciones en el chat grupal se hicieron en “broma” y que no “tenía las pelotas” para llevar a cabo un ataque y no quería ir a “prisión, recibir un disparo o morir”, según la queja.

En la denuncia, un agente del FBI escribió: “Cuando se le preguntó a Alkattoul si llevaría a cabo un ataque si tuviera su propio dinero y no viviera con sus padres, afirmó que no lo haría”. Haciendo referencia al manifiesto, el agente del FBI dijo: “Cuando se le preguntó si el documento era real o falso, respondió que parte era real, pero luego afirmó que era falso”.

3. Alkattoul prometió lealtad al líder de ISIS en mensajes de texto y habló con simpatizantes de grupos terroristas en el extranjero, según documentos judiciales

Según el FBI, Alkattoul dijo a los agentes durante una entrevista el 3 de noviembre que la propaganda de ISIS lo “radicalizó” en una aplicación de redes sociales. También dijo que habló con personas que creía que estaban afiliadas a al-Qaeda en Pakistán y un partidario de terroristas con sede en Alemania, según la denuncia penal.

Según el FBI, Alkattoul fue llevado al hospital para una evaluación después de su entrevista con el FBI y le dijo al personal de la ambulancia que “apoyaba a ISIS y al-Qaeda”. Le dijo al empleado del hospital, “aunque algunas cosas que dijo en las redes sociales eran una broma, una cosa que no era una broma fue que quería planear un ataque a una sinagoga”.

Un agente del FBI escribió en la denuncia: “Alkattoul admitió que había visto información sobre la fabricación de bombas publicada en el chat grupal de Application-3, pero nunca había investigado personalmente la fabricación de una bomba ni publicado información sobre la fabricación de bombas. Admitió que el 23 de octubre de 2022, o alrededor de esa fecha, publicó una declaración en la Solicitud-3 diciendo que quería lanzar una bomba contra Hizballah porque eran chiítas y no le gustaban los chiítas debido a sus creencias. Luego afirmó: ‘pero seamos honestos, no soy lo suficientemente hombre para actuar en nada de esto'”.

El agente del FBI agregó: “Alkattoul también declaró que no daría dinero a las personas que quisieran cometer un acto de violencia. Admitió que tenía hostilidad pero que él mismo no sería violento. Afirmó que si escuchaba que alguien quería hacer algo violento, les diría que no lo hicieran porque se sentiría mal si los arrestaban o los mataban. Sin embargo, Alkattoul dijo que no se sentiría mal por las víctimas de la violencia”.

4. Alkattoul también habló sobre apuntar a clubes nocturnos gay y elogió al tirador de la iglesia negra convicto Dylann Roof, según la denuncia

FBI arrest & charge New Jersey resident Omar Alkattoul with sharing “a manifesto containing threats to attack a synagogue & Jewish people”. Alkattoul shared the document titled “When Swords Collide” stating it “in the context of an attack on Jews.” pic.twitter.com/vs7BBeubpZ — StopAntisemitism (@StopAntisemites) November 10, 2022

Según el FBI, Alkattoul habló de llevar a cabo un ataque que incluyó “bombardeos, tiroteos y ‘quizás’ decapitaciones”. También habló de que el ataque fue en represalia por el tiroteo masivo en una mezquita en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019.

El FBI dijo que en agosto de 2022 envió un mensaje a otra persona que decía: “Como musulmán, apoyo a Dylann Roof”, en referencia al neonazi que mató a nueve personas en una iglesia negra en Charleston, Carolina del Sur, en 2015. También envió una foto de Roof y dijo: “Yo en la iglesia y la sinagoga”.

En octubre de 2022, Alkattoul escribió en un texto: “Odio a los judíos y amo al Estado Islámico”, según la denuncia. También habló de realizar un ataque a una discoteca gay, según la denuncia.

Según la denuncia, “Alkattoul le dijo a la policía que consideraba un ataque a una sinagoga en Nueva York, pero que necesitaría dos años para prepararse para tal ataque. Alkattoul dijo que investigó cómo obtener un arma, campos de tiro y tiroteos masivos. También dijo que si fuera a realizar un ataque, sería un ataque a tiros. Dijo que no se sentiría mal por las víctimas, pero que se sentiría mal por las familias de las víctimas. Alkattoul afirmó que a partir del 29 de octubre de 2022, tenía aproximadamente ’50/50′ sobre si cometería o no un ataque”.

5. Omar Alkattoul, quien permanece bajo custodia después de su arresto, enfrenta hasta cinco años en una prisión federal si es condenado

Según los fiscales, “El cargo de transmitir una amenaza en el comercio interestatal y extranjero se castiga con una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de $250,000”. No quedó claro de inmediato si Alkattoul tiene un abogado que pueda comentar en su nombre. Permanece bajo custodia federal, según muestran los registros judiciales.

El agente especial a cargo del FBI, James Dennehy, dijo en un comunicado: “Cuando nos enteramos de amenazas creíbles a nuestra comunidad, ya sea que se basen en el odio hacia la religión, la raza, la orientación sexual o el género, hacemos un llamado a las fuerzas del orden público y a los socios comunitarios para ayudar a identificar y mitigar esa amenaza. Gracias a los esfuerzos de colaboración entre los miembros de nuestra Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo, se evitó una situación potencialmente dañina.

Dennehy agregó: “Me gustaría felicitar y mostrar nuestro aprecio por los recursos de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Nueva Jersey, la Policía Estatal de Nueva Jersey, la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación de Nueva Jersey, la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey, el Sayreville Departamento de Policía y la Oficina del Fiscal del Condado de Middlesex. Que se sepa que cuando nos enteramos de una amenaza de violencia, el FBI y nuestros socios responderán para mantener la seguridad del público”.

