Denuncian caso de violencia de un periodista contra una mujer en Colombia [VIDEO]

Un caso de violencia contra la mujer ha despertado la indignación entre la comunidad colombiana, tras conocerse un video bastante gráfico en el que se una brutal golpiza en contra de una mujer, por parte de su pareja sentimental, al interior de un ascensor en un conjunto residencial. Las imágenes reveladas, datan de la madrugada del 14 al 15 de octubre. Puede ver el video a lo largo de este artículo pero tenga en cuenta que es bastante gráfico.

En el caso, el hombre involucrado es un periodista colombiano identificado como Juan Fernando Barona, quien hacía parte de Noticias Uno, uno de los noticieros independientes más reconocidos del país. En las imágenes de la cámara de seguridad, las cuales se han hecho virales en redes sociales, se ve a Barona como arrastra y somete a su víctima contra el piso, propinándole varios golpes, mientras otro hombre, presencia toda la escena, sin interceder por la mujer, de acuerdo con El Tiempo.

El video original lo dio a conocer Sebastián Rodríguez Zamudio, usuario de Twitter, con el siguiente mensaje: “Este es Juan Fernando Barona (@juanferbaro) periodista de @NoticiasUno. El pasado 15 de octubre agredió a esta mujer como se ve en el video. Las agresiones la dejaron con 8 días de incapacidad!”.

Luego de que se hicieran públicos los videos el gerente del canal Noticias Uno, Jorge Acosta, se pronunció haciendo el anuncio de que Barona quedaba despedido. Además, pidió el regreso de inmediato al país del periodista, quien se encontraba cubriendo la presencia del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro en la cumbre del clima, celebrada en Egipto.

En el comunicado del canal de televisión Noticias Uno se lee:

“A partir de este momento Juan Fernando Barona no hace parte de Noticias Uno. Los equipos administrativo y editorial conocieron esta noche las graves imágenes difundidas en redes sociales. El señor Barona tiene derecho a su defensa dentro del debido proceso.Por encontrarse en el exterior cubriendo una gira presidencial, recibió instrucciones de regresar al país en la siguiente escala”.

En la misma vía, la presidencia de Colombia emitió un comunicado en el que, tras conocerse las imágenes de agresión, apartaban a Barona del grupo de comunicadores que cubren al presidente Petro.

“A raíz de las denuncias de violencia de género conocidas en contra del periodista Juan Fernando Barona, la Presidencia de la República se ha comunicado con Noticias UNO y su directora para informarle que este colaborador será apartado del grupo de periodistas que cubren al presidente. El proceso para su regreso será asumido por el medio de comunicación y la Embajada de Colombia en Egipto quedará encargada de cualquier requerimiento adicional del ciudadano”, anunció el Gobierno de Petro.

¿Quién fue la mujer víctima de agresión?

De acuerdo con el medio El Tiempo, se trata de Danielle Silveira, una mujer de origen brasileño, quien afirmó que tenia una relación amorosa hacía cuatro meses. Según Silveira, la golpiza propinada por el hombre la dejó ocho días de incapacidad.

Los registro judiciales y la orden de protección contra la mujer aseguran que la noche de la agresión venían de un evento público, en compañía de Nicolás Vergara, amigo de Barona y el otro hombre que se ve en las imágenes. “En el sitio se presentó un conflicto por un comentario que hizo ella al amigo que los acompañaba, que tanto Juan Fernando como él se fueron del lugar. Este con otro hombre la ingresan al ascensor a la fuerza y es sometida y golpeada en repetidas ocasiones. En uno de los videos se aprecia cómo es arrastrada por Juan Fernando y su amigo en el parqueadero. Estando en la calle, Juan Fernando varias veces la golpea y la tira contra el piso. En mi defensa logré aruñar a Juan en el cuello y le rasgué su camisa”, se lee en el documento, de acuerdo con El País.

El periodista salió en su propia defensa

Tras conocerse todo este escándalo, el periodista dio una respuesta en sus redes sociales, en donde según su versión aseguró que “Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos”, se lee en el mensaje, junto con una fotografía suya con algunos rasguños.

“Como han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. * No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados”, finalizó.

