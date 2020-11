Ohio – Resultados y Mapa en Vivo: Sigue la elección presidencial 2020

Los votantes de Ohio han emitido sus votos en las elecciones presidenciales de 2020 y los resultados se están tabulando en todo el estado de Buckeye. En los últimos días previos a las elecciones, el presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden estaban empatados estadísticamente en Ohio, según un promedio de encuestas de RealClearPolitics. El candidato del Partido Verde Howie Hawkins y el candidato libertario Jo Jorgensen también estaban en la boleta.

Las urnas estuvieron abiertas desde las 6:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. en los 88 condados de Ohio el día de las elecciones. Más de 2.2 millones de personas votaron temprano, ya sea en persona o por correo, según el secretario de estado de Ohio, Frank LaRose. Ohio tiene 18 votos electorales.

Sigue los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 cortesía de los socios de Heavy de Decision Desk HQ a continuación:

Los resultados de las elecciones presidenciales de Ohio se pueden ver en el widget a continuación, que se actualiza en tiempo real. Coloca el cursor sobre un condado individual para ver los resultados localizados.



La Oficina del Secretario de Estado de Ohio ha reiterado que el recuento final de votos nunca se certifica en la noche de las elecciones. La fecha límite para que el estado certifique oficialmente los resultados es el 28 de noviembre.

La agencia estatal explicó en su sitio web que todas las papeletas de voto en ausencia devueltas a las juntas electorales del condado antes del 3 de noviembre se incluirían en los totales de votos no oficiales compartidos en la noche de las elecciones. Se contarán las boletas con matasellos del 2 de noviembre y recibidas por los funcionarios electorales para el 13 de noviembre.

Los dos senadores estadounidenses de Ohio, el republicano Rob Portman y el demócrata Sherrod Brown, no estaban en la boleta este año. Brown fue reelegido en 2018 y Portman derrotó a un retador en 2016.

Pero los 16 representantes del Congreso de Ohio están todos en la boleta. De los titulares, 12 son republicanos y 4 son demócratas. Los titulares que enfrentan desafíos incluyen al republicano Jim Jordan, el demócrata Tim Ryan y el republicano Troy Balderson.

Una carrera clave que ha atraído la atención nacional ha sido el enfrentamiento por el primer distrito del Congreso de Ohio. El republicano titular Steve Chabot ha ocupado el cargo desde 2011, pero enfrenta un duro desafío por parte de la demócrata Kate Schroder, una ex ejecutiva de atención médica. El profesor de ciencias políticas de la Universidad de Cincinnati, David Niven, explicó su importancia para WXIX-TV: “Desde que se trazó el mapa actual que tenemos para los distritos del Congreso en 2012, ni un solo escaño ha cambiado de manos. El mapa está invicto. Es 144 y 0. Esta podría ser la primera carrera en una década en Ohio en cambiar de manos en el partido “.

Los resultados de las carreras de la Cámara se pueden ver a continuación haciendo clic en Ohio en el mapa o seleccionando Ohio en el menú desplegable. Al pasar el cursor sobre el distrito, podrás ver los resultados de cada carrera.

Ohio registró casi 8.1 millones de votantes antes de las elecciones de 2020. Los republicanos registrados tienen una ligera ventaja sobre los demócratas. Más de 1.9 millones de habitantes de Ohio están registrados como republicanos y casi 1.6 millones están afiliados al partido demócrata.

Pero más de 4.5 millones de votantes de Ohio no están afiliados a un partido político, informó Associated Press, y eso puede ser parte de la razón por la que Ohio se considera un descalabro en esta elección. Un promedio de encuestas recientes de RealClearPolitics colocaban a Biden y Trump en un empate estadístico en los últimos días antes del cierre de las urnas.

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, publicada el 29 de octubre, tenía a Biden 5 puntos porcentuales por delante con un margen de error del 2.9 por ciento. Fox News publicó una encuesta el 21 de octubre que tenía a Trump liderando por 3 puntos porcentuales, que está dentro del margen de error.

Ohio ha seleccionado al ganador de cada elección presidencial desde 1964

Ohio ha gozado tradicionalmente de la reputación de ser un estado crítico. El estado de Buckeye ha seleccionado al ganador en 30 de las últimas 32 elecciones presidenciales. (Los votantes de Ohio favorecieron a Richard Nixon sobre John F. Kennedy en 1960 y seleccionaron por poco al republicano Thomas E. Dewey sobre el presidente en funciones Franklin D. Roosevelt en 1944). Como señaló el Washington Post en 2016, ningún republicano ha ganado la presidencia sin llevarse también a Ohio.

En 2016, Trump superó a Ohio en más de 8 puntos porcentuales sobre Hillary Clinton. El editor en jefe de FiveThirtyEight, Nate Silver, reflexionó después de las elecciones que Ohio había representado las luchas de Clinton en todo el Medio Oeste y que los encuestadores y los expertos políticos habían pasado por alto el significado. Criticó el análisis del New York Times que sugería que la sólida posición de Trump en Ohio significaba que el estado estaba perdiendo su estatus de líder. Silver escribió: “Estuvo bien señalar que Ohio, que en general se inclina un poco hacia los republicanos en relación con el país en su conjunto, no era un estado imprescindible para Clinton. Pero el artículo no contemplaba la posibilidad de que la mala posición de Clinton en Ohio también pudiera presagiar problemas en Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que probablemente eran victorias obligadas para ella y que, como Ohio, tenían muchos votantes blancos sin títulos universitarios “.

Según 270toWin, el presidente Barack Obama ganó a Ohio en 2008 y 2012 con el 51.5% y el 50.7% de los votos, respectivamente. El presidente George W. Bush ganó el estado de Buckeye por márgenes similares. Obtuvo el 50.8% de los votos de Ohio en 2004 y el 50% en 2000 (en comparación con el 46.5% del demócrata Al Gore).

Sigue los resultados de la carrera presidencial de 2020 de todo el país y el mapa actualizado del colegio electoral a continuación

Heavy se ha asociado con Decision Desk HQ para los resultados de las elecciones en vivo de todo el país. Estos resultados se pueden ver a continuación:

Decision Desk HQ también está rastreando la carrera por los 270 votos del colegio electoral, el número necesario para que Trump o Biden aseguren la presidencia. Estos resultados están disponibles a continuación:

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com, por Erin Laviola.