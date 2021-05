Adolescentes que se vacunen contra el COVID pueden ganar una beca: ¿Dónde?

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, sorprendió a todo el mundo, tras anunciar que el gobierno de su estado estará sorteando 5 premios cada uno de $1 millón de dólares, entre aquellas personas que se pongan la vacuna contra el COVID.

Y aunque la iniciativa del mandatario republicano sigue generando todo tipo de comentarios, DeWine ha defendido su plan, asegurando que es tal su preocupación para derrotar al coronavirus, que por ello recurrió a propuestas que atraigan a más residentes de su estado a inmunizarse.

Pero el plan del gobernador no incluye solamente los millonarios premios para los adultos que se vacunen, sino que también ha querido llegar a los más jóvenes. Y tratando de convencer a adolescentes escépticos de poner el brazo para vacunarse, el Gobernador anunció el sorteo de una beca universtaria con todos los gastos cubiertos.





Así lo reveló el mandatario, a través de su cuenta de Twitter, donde advirtió que una de sus grandes metas es inmunizar contra el COVID a niños de entre 12 y 17 años, que ya pueden ponerse la vacuna de Pfizer.

Also starting May 26th, we will announce the winner of a drawing of all those 17 years-old and under who are vaccinated. The winner will receive a full, four-year scholarship to our state universities. We will do this every Wednesday, for five straight Wednesdays. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 13, 2021

“Vacunar a nuestros niños de 12 a 17 años es tan importante, que tendremos un incentivo por separado para ellos. El miércoles 26 de mayo, anunciaremos al ganador de un sorteo de todos los menores de 17 años que han sido vacunados, y el ganador recibirá una beca completa de cuatro años para nuestras universidades del estado de Ohio”, anunció el gobernador en Twitter. “Esto incluirá matrícula, alojamiento y comida y libros”.





El gobernador de paso hizo un llamado a los pequeños negocios de su estado a que se sumen a los planes para motivar a que más personas se vacunen.

“Esta noche, pido a las empresas de Ohio que se acerquen y ofrezcan incentivos para que más personas se vacunen. Algunos ejemplos: @Rojos e @Indios están ofreciendo descuentos en boletos para sus juegos. Con una vacuna @Castillo Blanco ofrece pasteles de mantequilla gratis en un palito. @Kroger ofrece a los empleados $100 en efectivo. Necesitamos más empresas para ofrecer este tipo de incentivos”, dijo el republicano en su Twitter.

“El número de habitantes de Ohio que se vacunen determinará cómo será nuestro futuro, en particular el próximo invierno. Todo el mundo tiene interés en que se vacunen más habitantes de Ohio”, agregó.





Sobre las rifas de $1 millón de dólares, el político comentó: