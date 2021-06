Oen Nicholson: acusado de asesinar tres personas en Oregón

Oen Evan Nicholson es un hombre de California acusado de matar a tres personas durante una ola de crímenes cometidos en Oregón. Nicholson fue arrestado en Wisconsin, a más de 2,000 millas de distancia, luego de obligar a una mujer llevarlo hasta allí, dice la policía. Según las autoridades, Nicholson atacó a cuatro personas, mató a tres e hirió a una, en el condado de Coos. Su padre está entre las víctimas.

Nicholson, de 30 años de edad, fue arrestado el 20 de junio de 2021 en Milwaukee, Wisconsin, después de días de fuga con una mujer a la que tenía amenazada, según la policía. Esa mujer, Laura Johnson, no resultó herida. La policía dijo que la tomó como rehén en Springfield, Oregon, mientras caminaba hacia su automóvil en el estacionamiento de una tienda de artículos deportivos mientras estaba en su hora de almuerzo.

La policía identificó a las víctimas asesinadas como Charles Simms Nicholson, de 83 años, el padre de Oen Nicholson, Anthony Oyster, de 74 años, y Jennifer Davidson, de 47 años. Los tres murieron en North Bend, Oregon, el 18 de junio, según la policía. La esposa de Oyster, Linda Oyster, de 73 años, resultó gravemente herida. La alcaldesa de North Bend, Jessica Engelke, calificó la juerga como un “terrible acto de violencia” durante una conferencia de prensa después del arresto de Nicholson. Aparte de Charles Nicholson, no se conocen vínculos entre Nicholson y las víctimas. Johnson no sufrió daños físicos, dijo la policía.

Esto es lo que necesita saber sobre Oen Evan Nicholson y la serie de delitos de los que está acusado:

Oen Nicholson está acusado de matar a su padre en el RV Park de The Mill Casino en North Bend, Oregon, para iniciar la ola de crímenes. La policía no ha dado a conocer ningún detalle sobre cómo fue asesinado Charles Nicholson. Según la policía, Nicholson robó la camioneta de su padre después de matarlo y atropelló a Anthony y Linda Oyster, una pareja de Florida, mientras huía de la escena.

La policía dijo que Nicholson condujo el camión hasta el dispensario de marihuana Herbal Choices, donde disparó y mató a Davidson. La policía no ha dicho si hubo un motivo para el disparo fatal de Davidson o si la conocía. La Oficina del Sheriff del condado de Lane dijo que la camioneta robada fue encontrada más tarde estrellada y quemada después de haber sido incendiada en la autopista 126 cerca del poste de la milla 39 en Noti. Nicholson también fue visto en un video de vigilancia comprando municiones en la tienda de artículos deportivos Cabela en Springfield antes de que las autoridades dijeran que secuestró a Laura Johnson.

“Las palabras no llegan a describir la tragedia que tuvo lugar el viernes y los eventos subsiguientes en el condado de Lane, y todos quedamos increíblemente conmocionados”, dijo Engelke a los periodistas en una conferencia de prensa el domingo. “Esto es algo que esperas que nunca suceda en tu comunidad, en la ciudad que llamas hogar”.

2. Nicholson es acusado de obligar a Laura Johnson a conducir durante 33 horas, antes de que ella lo convenciera de entregarse

La policía dijo que Nicholson secuestró a Laura Johnson con una pistola en la tienda de artículos deportivos Cabela en Springfield poco después de los asesinatos del 18 de junio en North Bend. Johnson, que trabaja en la tienda, estaba en su pausa para el almuerzo y caminaba hacia su auto, mientras le enviaba un mensaje de texto a su novio, cuando fue secuestrada, dice su familia. No se supo de ella después de eso y su familia reportó su desaparición a las 11:00 p.m. el 18 de junio cuando sus compañeros de trabajo les dijeron que no había regresado al trabajo.

Dennis Johnson, el padre de Laura Johnson, le dijo a KEZI: “Se acercó a ella en su vehículo con un arma. Dijeron que se vio obligada a conducir 33 horas hasta donde se encuentran. Ella pudo convencerlo de que se entregara”.

La policía de Springfield emitió una alerta de personas desaparecidas para Johnson el sábado 19 de junio, sin saber sobre la conexión con los asesinatos del condado de Coos, según las autoridades. Dennis Johnson le dijo a KEZI que recibió una llamada de la policía en Milwaukee, Wisconsin, el domingo 20 de junio, alrededor de las 6:00 a.m., diciéndole que su hija estaba allí y que estaba a salvo.

En un comunicado, la policía de Springfield dijo: “El 18 de junio, nuestra agencia tomó un informe de la persona desaparecida, Laura Johnson de Springfield. Laura había dejado su lugar de trabajo para la hora del almuerzo. Nuestro departamento localizó videovigilancia de su salida. Sin que nosotros lo supiéramos, Laura recogió su almuerzo y regresó a su lugar de estacionamiento original. Allí, Oen Nicholson, un sospechoso de los recientes casos de homicidio de North Bend, se puso en contacto con ella. Nicholson obligó a Laura a llevarlo al norte. Continuaron hasta Milwaukee, Wisconsin, donde fue arrestado sin incidentes. Laura está a salvo e ilesa y de camino de regreso a Oregon. Los cargos formales de este caso están pendientes. Nicholson está detenido en Wisconsin con órdenes de fugitivo de Oregon”.

Dennis Johnson compartió una foto en Facebook de su hija con su esposa en un aeropuerto de Oregón cuando ella regresó a casa. “Ella está en casa”, escribió. Añadió en otra publicación: “Para todos, Laura fue secuestrada y obligada a conducir 33 horas y está en Milwaukee, Wisconsin. Ella está ilesa y volará a casa. Gracias a todos por su apoyo, oraciones y ofrecimientos de ayuda. Nos sentimos bendecidos por esto y por el regalo del Día del Padre. Gracias a todos.”

En otra publicación escribió: “Hola, nuevamente quería agradecer a todos los que ayudaron con esto. Laura está descansando y necesitará un poco de paz con su familia. Gracias a todos.” En los comentarios, agregó: “EL MEJOR DÍA DEL PADRE”.

Según los registros judiciales de Oregón, Nicholson enfrenta 10 cargos en el condado de Coos, incluidos seis cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato en segundo grado, asalto en primer grado y dos cargos por incumplimiento de las funciones de conductor para las personas lesionadas. Se podrían presentar cargos adicionales en el condado de Lane relacionados con el secuestro de Johnson. El fiscal de distrito del condado de Coos, Paul Frasier, dijo que los seis cargos de asesinato se presentaron con fines administrativos, pero hay tres víctimas.

Los amigos de una de las víctimas, Jennifer Davidson, han iniciado una campaña de GoFundMe para ayudar a su familia. Michelle LaRiviere, la madre del mejor amigo del hijo de Davidson, escribió en GoFundMe: “El hijo de esta madre acaba de graduarse de la escuela secundaria y su madre estaba trabajando para brindarle educación para que se mejore a sí mismo en la universidad. Trágicamente, un pistolero le quitó la vida a su madre que entró en su lugar de trabajo y le disparó. Jennifer Davidson era una madre muy cariñosa y cariñosa que solo quería lo mejor para que su hijo se graduara de la escuela secundaria y fuera a la universidad para superarse ”.

LaRiviere agregó: “Lo estoy alentando a que continúe con fuerza como su madre quisiera que lo hiciera. No hay fondos para que Michael descanse a su madre, ya que su madre era una madre soltera que hacía lo mejor para su hijo y daba un buen ejemplo”.

Nicholson está detenido por un cargo de fugitivo de la justicia en Wisconsin después de que se emitió una orden de arresto en el condado de Coos, Oregon. Está previsto que Nicholson comparezca en un tribunal de Milwaukee para comenzar el proceso de extradición, según los fiscales.

Frasier, el fiscal de distrito del condado de Coos, dijo en la conferencia de prensa que todavía estaban trabajando para determinar los detalles de por qué Nicholson se entregó, y agregó: “Puedo decirles que se entregó y no hubo ningún incidente o problemas para ponerlo bajo custodia”. Frasier dijo que se emitió una orden de arresto con una fianza de $7 millones.

Según el fiscal de distrito del condado de Coos, la comparecencia de Nicholson ante el tribunal será durante la semana del 21 de junio, pero la fecha y hora exactas no estaban disponibles de inmediato. No está claro si Nicholson ha contratado o ha sido designado un abogado que pueda hablar en su nombre. Heavy no pudo comunicarse con su familia.

“Señor. Nicholson tiene un derecho constitucional con respecto a la extradición. Podría renunciar a la extradición y regresar a Oregón y ese proceso sería bastante rápido si lo hiciera. Si decide hacerlo, lo cual tiene derecho a hacerlo, puede impugnar la extradición y exigir que yo presente la documentación al gobernador de Oregon solicitando que emita una orden del gobernador y se la envíe al gobernador de Wisconsin solicitando al gobernador de Wisconson para liberar al Sr. Nicholson a nuestra custodia”, dijo Fraiser. “Este es un procedimiento que se detalla en nuestra constitución de los Estados Unidos. Ese proceso puede llevar algún tiempo “. Dijo que un caso de hace años tomó varios meses para que un sospechoso fuera devuelto a Oregon para enfrentar cargos de asesinato.

“No sabemos cuándo volverá aquí”, dijo Frasier. “Esperamos que sea bastante rápido. Pero podría pasar algún tiempo antes de que regrese aquí”.

La policía todavía está trabajando para investigar los asesinatos, junto con el secuestro, y determinar el motivo de los crímenes, dijeron las autoridades. “Queda mucho trabajo por hacer, pero quiero agradecer a todas las agencias involucradas por su trabajo diligente y el trabajo de su personal”, dijo a los periodistas el jefe de policía de North Bend, Robert Kappelman, en una conferencia de prensa el domingo después del arresto de Nicholson.

Nicholson ha vivido en Encinitas, California, según registros públicos. Su padre, Charles Nicholson, también fue residente de California hasta 2019, cuando se mudó a Oregon, según muestran los registros. Según KVAL, se cree que el joven Nicholson ha estado viviendo en el área de North Bend desde al menos octubre de 2020.

Pocos otros detalles sobre Oen Nicholson estuvieron disponibles de inmediato. No parece tener antecedentes penales en Oregon o California. Cualquier persona que tenga información sobre Nicholson o el caso debe comunicarse con el Departamento de Policía de North Bend, dijeron las autoridades.

Kappelman dijo en una conferencia de prensa: “El trabajo para estas familias que se han visto afectadas por esto es que no se puede hacer sin el apoyo de todos y sentimos eso. … La seriedad al trabajar en este caso fue ante todo por la seguridad del público y, por lo tanto, siempre hay un suspiro de alivio cuando su sospechoso está bajo custodia”.

Esta es la versión original de Heavy.com

